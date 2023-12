Venres e sábado agardamos tempo tranquilo. Pero, como virá a #Noitevella🥳?



Estaremos entre dúas borrascas:



A primeira deixará chuvia na mañá do 31 e a segunda na mañá do día 1. No medio quedaría tempo seco e frío.



Pero todo pende dun fío. Atentos ás pantallas😉 pic.twitter.com/zhRVYnjZKi