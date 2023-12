“Lo que nos gusta es improvisar y crear canciones”

Como el turrón, Tony Lomba (Germán Fandiño) y Elio dos Santos (Eladio Santos) regresan por Navidad con su show de música ligera, en el que presentarán, como ya es tradición, un nuevo tema: “Son eu”, el primero que hacen en gallego. Junto a esta canción, el dúo musical más irreverente tocará su hit “España, España, bandera, bandera”, compuesta hace unos quince años y que parodia a la ultraderecha, aunque no siempre se ha entendido así. Lomba y Dos Santos ofrecerán, como siempre, dos actuaciones en Vigo: mañana, 29, cuyas entradas están casi agotadas, y el sábado, 30, en La Fábrica de Chocolate (21 horas). Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Bar Princesa (de 11.00 a 24.00 horas), y en Casa de Arriba y La Reserva (19.30-02.00 h.).

–Todos los años sacan un tema nuevo. ¿Cuál es el de este año?

–Tony Lomba (L): Por primera vez, vamos a hacer un tema en gallego, “Eu son”. A nosotros, lo que nos gusta cuando ensayamos es improvisar y crear canciones, y este año recuperamos una canción que la hicimos sólo una vez, improvisada, “Baila, baila”, y que es nuestra peor canción, pero la que más gracia nos ha hecho. Y a lo mejor también la hacemos.

–Elio dos Santos (S): Siempre he machacado a Germán con el gallego, por lo mal que lo habla y lo fatal que pronuncia la ‘X’. Sin embargo, cuando se pone a cantar y se mete en un personaje la pronuncia bien. Yo quería un tema reivindicativo al estilo de Fuxan os Ventos, pero nos ha salido muy Nino Bravo.

“Puedes ir a miles de conciertos, pero a ninguno tan loco como éste” Elio dos Santos - Músico

–¿Por qué “Baila, baila” es su peor canción?

–S: En realidad, este tema surgió un día en el que Germán y yo nos preguntamos cómo haríamos la peor canción. Ésa era la intención, aunque nos salió un hit y todo. Tampoco íbamos a enseñársela nunca a nadie y, de repente, alguien la escucha porque tienes conectado el móvil al coche y le hace gracia.

–L: El tema habla un poco de mí, de que soy un caballo desbocado, que hago lo que me da la gana y que soy incapaz de verme atado a cualquier cosa.

–En el cartel de este año van vestidos de Tip (Dos Santos) y Coll (Lomba). ¿Hablarán del Gobierno como siempre prometía el dúo cómico, aunque luego nunca lo hacía?

–L: El que no vayamos a hablar de algo es my difícil porque a mí si me dicen que no haga algo es cuando me enciendo, pero del Gobierno no podemos hablar porque, aunque somos los dos de izquierdas, tenemos unos perfiles muy diferentes y tenemos bastantes conflictos, hasta casi llegar a la separación. Somos las personas más antagónicas que existen, pero la compenetración escénica que tenemos es brutal.

–S: Lo del cartel fue algo raro: descubrimos una aplicación con archivos de TVE, entre éstos, de Tip y Coll y como nos gustaba y teníamos los sombreros de copa y de hongo, dijimos: ‘Pues este año, nos vestimos de Tip y Coll’.

–La primera vez que dieron un concierto juntos fue en la Navidad de 1994. ¿Ya piensan en hacer algo especial el próximo año coincidiendo con el 30 aniversario? ¿Recopilar las canciones, tal vez?

–L: A lo mejor hasta podríamos hacer un bolo con canciones que no conocéis. Nosotros hacemos el rollo de enseñar uno cada año, pero tenemos temas para sacar cuatro o cinco discos. Pero yo siempre se lo digo a Eladio: o grabo con una sinfónica o no grabo. Yo voy de caprichoso.

–S: Tenemos muchísimas canciones que nos encantan, pero no sé si con él se podría grabar un disco así porque Germán tiene su propio método. Necesita mucho espacio, mucha libertad, si no, no funciona. En el “tonylombismo” es todo inaprensible y etéreo. Es muy difícil que haya momentos grabados o que puedas reproducirlos. Yo tardé cinco o seis años en darme cuenta de que es imposible manejar a Tony Lomba.

“Hay que reírse un poco más y dejarse de rollos” Tony Lomba - Vocalista

–Germán Fandiño necesita ser libre. ¿Y Eladio Santos?

–S: Lo único que le pido al mundo y a un grupo cuando hace música es magia. Lo demás, no me importa.

–¿Tocarán “España, España, bandera, bandera”?

–S: Hay una serie de temas que siempre tenemos que tocar, como éste, “Un día especial” o “Alfredo Landa”. Cuando se hizo “España, España” era imposible tomarse en serio la canción y hoy, de repente, te viene un tío y te felicita por la letra. Fue muy profética. Y es lo que me da miedo: la deriva ultra general del mundo. Pero por otro lado, es una canción que habla del humor. El humor es lo último que debemos de perder porque su gran victoria sería que no nos pudiésemos reír de ellos.

–L: Estamos en un momento jodido desde que empezó Vox. Hasta hemos tenido amagos de agresión. Actúan como las manadas y yo también me pongo muy bravo con ellos. Hay que reírse un poco más y dejarse de rollos.

–Estos conciertos son ya un clásico de la Navidad viguesa.

–L: Son como una reunión de amigos. Hay mucha gente que viene de distintas partes de España y que se reencuentra en el concierto.

–S: Funcionan como tradición y también tienen algo terapéutico porque puedes ir a muchos conciertos durante el año, pero a ninguno tan loco como éstos, en los que puede pasar cualquier cosa. Esto es liberador y más en un mundo tan políticamente correcto y con el nivel musical tan alto que hay hoy. También para mí lo es, aunque cada año, antes de salir digo: ‘Este es el último año’, aunque luego repito.

–¿Cuándo comienzan a ensayar los conciertos de Navidad?

–S: Empezamos como a mediados de noviembre, por WhatsApp, algo que aprendimos desde la pandemia, y estos días en mi casa. Ahora ya haremos la prueba de sonido y repasaremos todo. Yo siempre le digo a Germán que yo ensayo conmigo y avanzo más, y que él haga lo que le dé la gana.