La falta de medios policiales impide investigar a los patrones de pateras

La falta de recursos policiales frena las investigaciones para identificar a los patrones de las pateras que arriban a Canarias de manera irregular. Ante la intensa llegada de migrantes que se ha producido este año, el trabajo de los agentes en el muelle se ha centrado en las identificaciones y las determinaciones de edad, por lo que los interrogatorios para tratar de identificar a quienes han pilotado las barquillas desde la costa africana pasan a un segundo plano y que en ocasiones forman parte de una mafia que trafica con personas.

"Han estado desbordados, no daban abasto", sostiene Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Canarias. El incremento de llegadas a El Hierro, donde no hay comisaría de la Policía Nacional, obligó al cuerpo a destinar a agentes a la isla para gestionar las identificaciones a pie de playa. "Tenemos 72 horas desde su llegada para terminar todos los trámites de identificación de personas para los acuerdos de devolución y los trámites administrativos y no tenemos efectivos para, además, realizar investigaciones", explica Santiago.

Desde el SUP han solicitado reiteradamente más medios al Ministerio de Interior, pues consideran necesario reforzar los recursos, especialmente en El Hierro, para poder hacer cualquier tipo de investigación. "Lo que han hecho es quitar efectivos de seguridad ciudadana de Tenerife para mandarlos a Valverde. La Jefatura de Policía de Canaria están haciendo todo lo que pueden, pero Madrid no es consciente del problema que tenemos en el Archipiélago", sentencia Santiago, quien considera imprescindible que envíen refuerzos desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y estima que sería necesario tener a medio centenar de agentes en El Hierro para poder llevar a cabo todas las labores en la isla relacionadas con la inmigración.

El sindicato SUP solicita al Ministerio de Interior que envíe agentes de refuerzo al Archipiélago

"Se les hacen entrevistas personales en presencia de su abogado, para ir filtrando. Cuando llegan 40 o 50 este paso se puede hacer tranquilamente, pero cuando llega un cayuco con más de un centenar de personas y a las pocas horas otro con el mismo número de ocupantes, por mucho que se quiera es una labor complicada", detalla Santiago.

Endurecer las penas

Para determinar quién es el patrón de la embarcación, la policía se basa en el relato de los miembros de la expedición que, en algunos casos, se atreven a señalar a la persona que comandó la patera desde su salida. Quienes quieren colaborar con la justicia, entregan hasta sus móviles, apunta la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería de Canarias, Teseida García, quien asegura que también consiguen pruebas a través de las redes sociales de los implicados, que cuelgan vídeos o fotografías de la travesía.

En lo que va de 2023, han llegado a las Islas más de 561 embarcaciones precarias y la cifra de migrantes roza ya los 38.000. La justicia canaria ha iniciado este año 37 procedimientos contra personas que fueron detenidas por presuntamente patronear una patera. Los acusados, casi siempre dos por embarcación, están en prisión preventiva y pendientes de juicio. De esta cifra, 28 corresponden a la provincia de Las Palmas y nueve a la de Santa Cruz de Tenerife, aunque este dato es solo hasta el mes de mayo.

La pena tipo para quienes encabezan las expediciones de migrantes va de los cuatro a los ocho años de prisión. "Muchas ocasiones, el patrón o los patrones son inmigrantes que vienen a buscar una vida mejor y, en el último momento, lo ponen ahí para que traiga la patera", detalla García, quien señala que en estos casos rebajan un grado la pena y solicitan solo tres años de prisión. Sin embargo, cuando existen datos de que es un patrón profesional y hay constancia de que ha dado varios viajes, la Fiscalía solicita cuatro o cinco años, a los que se suman entre uno y tres años, si han fallecido personas por su mala pericia durante la travesía. "Hemos detectado patrones que han venido hasta tres veces", apunta la fiscal, que recuerda la historia de una persona que después de iniciar sus trámites para solicitar el asilo, regresó a Marruecos para volver a Canarias como patrón. "No era inmigrante normal. Pides asilo porque corres peligro por algún motivo y volver a tu país de origen no tiene sentido", señala García.

Antes del pico de llegadas que se produjo a finales de 2021, había pateras que los propios migrantes autogestionaban, pues se organizaban a modo de cooperativa para venir hasta el Archipiélago y ninguno de los ocupantes ejercía en exclusiva la responsabilidad de comandar la expedición. Si bien, apunta García, ese sistema ya no es viable, ya que ahora "se necesita mucho dinero para fletar una patera, sufragar la gasolina, comprar los motores y tener una infraestructura para tener a todos los migrantes juntos hasta el día de la salida".

La Comisión Europea quiere combatir la inmigración irregular poniendo el foco en las mafias y endureciendo las penas. La propuesta de Bruselas es sancionar con hasta 10 años de cárcel a quienes trafican con personas, si forma parte de una organización criminal y se emplea la violencia, y hasta 15 años de prisión en caso de que se produzca una muerte. García considera que estas medidas pueden no tener una gran repercusión en Canarias, pues los que patronean las pateras son "el último eslabón de la cadena" y no son los verdaderos responsables de la organización que organiza el viaje, ni se enriquece con la operación.