'Cibercarracho, -a' é a Palabra do Ano 2023. Así o elixiron os usuarios e usuarias que votaron no Portal das Palabras entre as seis finalistas deste ano: feitiño, cooficialidade, educación emocional, dereitos humanos e biodiversidade.

As impulsoras de iniciativa, a Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Barrié, revelaron esta mañá a verba, un neoloxismo de rexistro coloquial que tira de humor e que fai referencia aos ciberdelincuentes. E a vosa elección foi... #cibercarracho, -a!

Xa temos #PalabraDoAno2023! Este neoloxismo tira do humor para se referir aos #ciberdelicuentes e promover a #ciberseguridade, unha boa lembranza tamén para o ano a piques de comezar!https://t.co/xEsrmRpqS3 — Portal das Palabras (@PortalPalabras) 27 de diciembre de 2023 A palabra logrou máis do 40 % dos votos emitidos no proceso final. 'Cibercarracho' fórmase partindo do prefixo "cíber", que procede de acortar a palabra "cibernético", e o substantivo "carracho", un arácnido da orde dos ácaros do que existen varias especies e que se alimenta do sangue de mamíferos e aves. Polarización Polarización ha sido elegida palabra del año 2023 por la FundéuRAE, un término que ha sido seleccionado por su amplia presencia en los medios de comunicación y por la evolución que ha experimentado su significado y que se ha impuesto a otras once, entre las que se encontraban amnistía, guerra o fentanilo. Según ha explicado FundéuRAE, fundación promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, en los últimos años se ha extendido el uso de la voz polarización, que está recogida desde 1884 en el diccionario académico, para aludir a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas (en referencia a los polos), en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación.