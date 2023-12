Los jóvenes de la generación Z (es decir, los nacidos a finales de los años 90 o a principios de los 2000) hablan con naturalidad de “servir coño” o de sentirse ignorado “como un NPC”. Eso sí, estas expresiones no deben ser interpretadas de forma literal. Estas son 10 expresiones para entender a los más jóvenes en la cena de Navidad:

1 A llorar a la llorería:

expresión utilizada para suscribir lo que acaba de decir una persona, mostrar tu apoyo y dejar claro que respaldas dicha afirmación, ya sea por su contundencia o por su sentido. (Ejemplo: tu tío se queja de que ya no puede circular con su coche por el centro de la ciudad y tú le respondes ‘a llorar a la llorería’).

2 Dilo:

expresión utilizada para suscribir lo que acaba de decir una persona, mostrar tu apoyo y dejar claro que respaldas dicha afirmación, ya sea por su contundencia o por su sentido. (Ejemplo: tu hermana hace un alegato en favor de la lucha climática en la cena de Navidad aun sabiendo que el resto de tu familia es negacionista y tú le muestras tu apoyo diciendo ‘es que dilo, reina’).

3 Servir coño:

se usa para definir a una persona o acción como atrevida, audaz o extravagante. Este término, utilizado siempre de forma positiva, se utiliza para señalar que alguien ha realizado una acción muy transgresora que va contra las normas socialmente establecidas. (Ejemplo: tu concursante favorita de OT hace una actuación estelar y tú, para alabarla, subes un tuit diciendo que ‘ha servido coño’).

4 NPC:

término del mundo de los videojuegos utilizado para definir los “personables no jugables” (”Non Playable Character”). Se utiliza para referirse a personas aparentemente insignificantes, que carecen de pensamiento independiente o que siguen ciegamente las opiniones predominantes. Su uso es peyorativo. (Ejemplo: tu familia está hablando de un tema que no te interesa en la cena de Navidad y tú te sientes como un NPC porque sientes que estás de relleno).

5 Manifestar:

expresión utilizada para expresar tus deseos de que se cumpla algo. Este término hace referencia a la creencia popular de que el universo puede escuchar nuestros pensamientos. (Ejemplo: manifiesto que el año que viene me vaya todo bien, que no suba más el precio del alquiler y que consiga entradas para el concierto de Karol G).

6 Sí soy:

se utiliza tanto en singular como en plural (sí somos) para mostrar que te identificas con una persona, una situación o una circunstancia concreta. También se utilizan términos equivalentes como, por ejemplo, ‘basada’. (Ejemplo: una amiga sube una foto de una papelera y tu comentas ‘sí soy’ porque te identificas con el objeto).

7 Por el culo (o “pec”):

se usa de forma metafórica para mostrar tu agrado extremo por algo, sobre todo utilizado en el caso de alimentos. También se utiliza para expresar un deseo ferviente. (Ejemplo: tu abuela prepara un pastel navideño delicioso y tú al verlo dices ‘buah, por el culo’. O te apetece mucho tomar un helado de chocolate, se lo comentas a tu amigo y le dices, para enfatizar tus ganas, ‘me lo metía de una por el culo’).

8 Madre (o “mother”):

término utilizado para expresar que alguien es referente en algún aspecto. Deriva de la cultura ‘drag’, en la que las ‘madres’ son personas más experimentadas que actúan como mentoras para las más jóvenes. También se utiliza para señalar la presencia de una figura femenina empoderada. (Ejemplo: estás viendo el especial navideño de ‘Cachitos de hierro y cromo’, aparece Beyoncé y tú al verla en pantalla gritas ‘madreeeeee’ y chasqueas los dedos).

9 Mercurio retrógrado:

se utiliza para referirse a un fenómeno astrológico en el cual, desde la perspectiva de la Tierra, el planeta Mercurio parece moverse en dirección opuesta a su curso normal. Se utiliza de forma irónica (o no tanto) para justificar la mala suerte y las desdichas que ocurren durante los días o semanas que ocurre este fenómeno. (Ejemplo: se te ha caído un plato, has perdido el autobús y le has vuelto a enviar un mensaje a tu ex, y para justificarte le echas la culpa a Mercurio retrógrado).

10 Y la queso:

surgió en el mundo digital como acrónimo de la frase “y la que soporte”. Se utiliza para mostrar alegría cuando ocurre algo, ya sea contra pronóstico o pese a la oposición de un grupo de personas. (Ejemplo: una compañera de tu clase lleva semanas diciéndote que vas a suspender un examen, pero, pese a sus críticas, consigues aprobar con nota, así que subes una fotografía a tu estado diciendo ‘y la queso’).