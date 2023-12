Relatos para combatir el edadismo a base de risa

El escritor y periodista compostelano Manuel Guisande acaba de publicar su decimosexto libro, titulado “¿Se es mayor a los 60? Tás de coña?” (Amazon), una obra que él mismo define como “relatos humorísticos de lo que nos pasa a los que tenemos esa edad o más y con los que pretendo, no solamente ser positivo, porque estamos en lo mejor de la vida, sino también que los jóvenes y no tan jóvenes nos conozcan porque no somos unos ancianitos aunque en ocasiones nos traten así”. Y es que los tiempos han cambiado y Guisande considera necesario “redefinir el concepto de mayor”.

“Casi todo lo que escribo es de humor, porque así me ahorro es psiquiatra”, afirma el autor, que confiesa disfrutar enormemente escribiendo sobre “cosas que nos pasan a todos, pero desde otro punto de vista”. En concreto, este libro nace porque él mismo está viviendo en sus propias carnes esta realidad. “Entre los 60 y los 75 años estás perfectamente en todo, incluso sexualmente”, afirma. “Debería estar nombrado de otra forma, porque puedes trabajar perfectamente; sin embargo, nos consideran ancianos”. El libro tiene dos intenciones claras. La primera, “animar a las personas que tienen más de 60, 65, 70... porque, pese a los achaques, están en lo mejor de la vida”, dice. “Te levantas cuando quieres, vas a donde quieres, gastar no gastas mucho porque ya lo has vivido todo... Se trata de abrirles los ojos, porque están en lo mejor de la vida”, insiste. Porque “si te paras a pensar”, añade, “mientras estudias, todo son agobios; terminas la carrera, y otro agobio buscando trabajo, otro agobio por si te echan...”. Así que ahora, toca “vivir la vida”, proclama. Por otra parte, la obra está enfocada también hacia la gente joven. “No nos conocen de nada, pero vivimos una vida igual que ellos. No se trata de ser colegas, que las edades son las edades, pero sí ayudarnos mutuamente. A nosotros nos gusta hablar con la chavalería para estar más en el mundo, y a ellos les puede servir nuestra experiencia, porque hay cosas que, por mucho tiempo que pase, no cambian”. “El asunto está en que tú te tienes que sentir bien porque te encuentras bien y cada día es una aventura”, proclama. “Cuando estás trabajando vives en una órbita en la que no te enteras de nada porque estás a ello todo el día, pero cuando no trabajas te das cuenta de la cantidad de tiempo que tienes y de la cantidad de cosas que puedes hacer. Es la felicidad total”. Guisande afirma que “el libro está funcionando muy bien porque la gente que lo lee se identifica mucho con él, son situaciones que han vivido. Todos los relatos son reales, de situaciones que me han pasado a mí casi todas”. También es importante tratar el tema en clave de humor. “Es fundamental en la vida”, dice el autor, que matiza que “el humor es una actitud ante la vida, pero se nace con ella. Hay gente que nace pesimista y lo ve todo pésimo”, considera. “Yo no soy humorista”, matiza sin embargo. “Escribir humor no es fácil, las teclas del humor no existen porque a unos les hacen gracia unas cosas y a otros, otras”, apunta, convencido sin embargo de que “el humor es salud, estás contagiando salud”. Y va más allá: “Mi libro se debería vender en farmacias”. “No somos inútiles” Guisande también lideró una petición en Change.org, con el lema “No somos inútiles”, para que haya un porcentaje obligatorio de personas mayores en las empresas e instituciones. “El problema del trabajo es porque quieren tener esclavos, gente joven a la que contratan cuatro meses, un año, y luego, fuera”, dice. “Por eso también la gente joven está deprimida, y no me extraña. Antes tú trabajabas en una empresa y te quedabas toda la vida, si funcionabas”, prosigue. “Así que, al igual que hay un cupo de mujeres para cargos, las empresas deberían estar obligadas a tener un cupo de gente mayor. O, lo que sería mejor, que vaya, por ejemplo, unas cuatro horas al día, y aporte su conocimiento al tío que ocupa las otras cuatro horas”, explica. Otra cosa que considera “un fallo garrafal en las empresas” es la de no dar posibilidades a las personas mayores “para que afloren sus ideas y vayan en beneficio de las empresas y se sientan identificados”. “El conocimiento lo puede tener cualquiera, pero el talento es una cosa innata”, reflexiona.