Los niños Yésica Paola Valencia y Francisco Moreno cantaron el 88008 a las 13.16 horas. Fue el Gordo de Navidad más remolón de la historia (el anterior récord data de las 13.00 horas del 22 de diciembre de 2014) y seguro que habrá sido uno de los visualmente más redondos desde que el sorteo comenzó a celebrase en 1812. Sus tres ochos y dos ceros lo convierten a ojos de los jugadores fetichistas en un número poco atractivo, de esos que suelen quedar casi hasta última hora en las ventanillas de las administraciones. “No me gustaba mucho, pero lo compré cuando solo quedaban dos”, contaba ayer la sevillana de Écija Mercedes Jiménez, agraciada junto a su marido José Antonio Reyes con 400.000 euros. Una alegría para este joven matrimonio que ayer esperaba turno en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para visitar a su abuela, ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

El Gordo fue tardón y redondo, y rodó hacia muchas partes de España. El 88008 fue vendido hasta en 42 de las 50 provincias españolas, aunque la suerte fue sobre todo millonaria para andaluces y madrileños. En caso de que se haya vendido todo, cada una de esas comunidades se llevó algo más de 226 millones de euros. En conjunto, 453 millones, seis de cada diez euros repartidos (en el comentado supuesto de que las 1.850 décimos emitidos del número fueran efectivamente vendidos). En el sorteo de 2022, el Gordo había mirado mucho hacia el Noroeste, con Asturias y Galicia como territorios más favorecidos. Esta vez, los destinos principales fueron las autonomías con mayor inversión en lotería de Navidad: madrileños y andaluces se gastaron este año en conjunto más de 1.000 millones de euros.

En Andalucía se venera a la Virgen del Rocío y en Madrid reverencian desde ayer a otras rocíos. La lotera novata Rocío Arias (50 años) y su empleada, Rocío Rodríguez (30 años), repartieron unos 200 millones de euros del Gordo. Vendió 50 series del primer premio en la administración que regenta, la número 205, situada en el populoso barrio del Pilar. Rocío Arias tuvo que hacerse cargo de la administración a raíz de la muerte de su esposo, Javier Gutiérrez, que había trabajado despachando lotería desde los 13 años, murió hace unos meses a causa de un tumor cerebral. Hace dos años había repartido otro Gordo de Navidad. “Es muy especial dar este premio y más este año, porque soy lotera desde hace poco, desde septiembre, cuando falleció mi marido, quien ha llegado al cielo, ha rozado las puertas y nos ha traído el premio”, explicaba ayer, emocionada.

El 88008 es un número de esos que “mucha gente ve y dice: ‘No es muy bonito, pero bueno, venga, dámelo”, describía ayer una lotera gaditana. El Gordo del “bueno, venga, dámelo” repartió en las ocho provincias andaluzas un total de 226,8 millones (576 décimos), más de 200 millones de ellos entre Sevilla y Jaén.

En Jaén se vendieron 206 décimos, con un importe en premios 82.400.000 euros. La tercera provincia andaluza más agraciada fue Granada, donde se distribuyeron 24 décimos para un total de 9.600.000 euros. Doce décimos dejaron 4.800.000 euros en la provincia de Almería. En Málaga se repartieron siete boletos (2.800.000 euros), todos en la capital salvo uno en Benalmádena y otro en Ronda. Cinco se vendieron en las provincias de Córdoba y Huelva y cuatro en la de Cádiz.

Una lluvia de confeti recibía ayer a los curiosos que se acercaban hacia las 2 de la tarde a la administración malagueña El Chanquete de la Suerte, donde trabaja Rosa Galindo, concejala de la formación Málaga Ahora que está a punto de dejar de despachar lotería para dedicarse en exclusiva a la política. “Tú no te preocupes que doy el Gordo antes de irme”, recuerda que le dijo a una compañera.

También con el Mediterráneo enfrente, el Gordo se festejaba ayer en tierras valencianas, la tercera comunidad que más suerte tuvo con el 88008. Particularmente la tuvo la localidad de Vilamarxant, donde se vendieron diez series que han repartido 40 millones de euros en este pueblo de la comarca de Campo del Turia, poblado por algo más de diez mil vecinos. Entre ellos, Alejandro y Rocío, dos amigos de 18 años que ayer se convirtieron en millonarios con la mayoría de edad recién cumplida. Compraron un décimo a medias y, ahora, destinarán el premio –200.000 euros para cada uno– a “ayudar a mis padres” y a costear sus estudios universitarios. “No nos lo podemos creer”, repetían una y otra vez. Se encontraron a gritos en la puerta de la administración de Vilamarxant y se fundieron en un fuerte abrazo. Habían hablado ya por teléfono justo después de escuchar el 88008 por la televisión. “Sabía que nuestro décimo tenía muchos ochos y he girado el móvil para comprobar que era ese”, contaba muy emocionada Rocío, quien guardaba el décimo entre la funda y su dispositivo móvil como buena representante de la generación Z. “Me ha llamado llorando de alegría”, añadía su amigo con una inmensa sonrisa.

Decidieron comprar el boleto casi por casualidad. El padre de Rocío le encargó ir a la administración a comprar un par de billetes. La acompañó Alejandro y estando allí, decidieron comprar un décimo a medias. “No trabajamos y no tenemos ingresos, así que juntamos 10 euros cada uno y lo compramos entre los dos”. Como el resto de agraciados, creían que el número era “bastante feo” y eso les animó a comprarlo.

El Gordo feo, redondo y viajero también llegó a las islas. En la Cervecería Barrilito de Can Picafort (Mallorca), Ildefonso Bernal y su familia celebraban su suerte (800.000 euros). Anteayer, a las 19.30 de la tarde, había mandado a su yerno Ezequiel al Barrilito a por dos décimos. Las instrucciones eran claras: “El número que al azar te saque la máquina y luego lo repites”. Dicho esto, apurando los últimos minutos para hacerse con décimos para el sorteo, Ezequiel adquirió las dos papeletas. “Teníamos más lotería pero me dio un pálpito. Cuando vi el número dije ‘es más feo que una mierda’, pero luego me consolé que era cosa del azar y que en el bombo están todos los números”. Su ilusión con estos dos décimos de El Gordo, confiesa Ildefonso Bernal, “es quitar las niñas de trabajar”. Él trabaja en las hamacas en la playa de Can Picafort: “Se me cayeron y me rompí el fémur. Llevo más de un mes y pico arrastrándolo. Así que pensé después de lo malo, toca venir algo bueno. Y ahí lo tienes: el Gordo”, celebra.

La estación de servicio La Chasnera, en el kilómetro 54 de la autopista sur de Tenerife, se ha ganado el nombre de “la gasolinera de la suerte” y formar parte de la mitología lotera, como Doña Manolita en Madrid o La Bruja de Oro en Cataluña. Este viernes, llevó la suerte navideña a Tenerife por undécimo año consecutivo, al repartir 2.884.000 euros en premios, entre ellos el Gordo (seis décimos). “Hoy vamos a estar todo el día de celebración con todos los compañeros y todos los clientes”, comentaba Antonio, hijo del dueño. No es para menos.