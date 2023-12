Cinco quintos, tres administraciones de lotería y el Gordo. Con estas cifras se podría resumir el Sorteo de la Lotería de Navidad 2023 en Vigo, que dejó algo más de 2,6 millones de euros en premios. A las 13.16 horas de ayer, los niños y las niñas del colegio San Ildefonso cantaron el número 88008 correspondiente al primer premio que provocó una explosión de alegría en los locales vigueses de Porta do Sol y Avenida de Camelias 110, quienes repartieron 800.000 euros en total, al vender un décimo cada uno. Pese a llevarse el premio más importante, no fueron los que más repartieron. Esa distinción fue para la Administración número 21 de la ciudad, ubicada en Cánovas del Castillo y regentada por Irene Otero, quien regó Vigo con 1,8 millones de euros al vender los 300 décimos del 45353, uno de los quintos premios.

Todos coinciden en que la gran afluencia de turistas complicará conocer a los ganadores de los décimos pero eso no oculta la felicidad de lo loteros a la hora de repartir la mejor de las suertes.

Fueron los quintos premios los más madrugadores, lo que pilló a la lotera Irene Otero todavía desayunando cuando recibió la noticia. “Mucha satisfacción”, reconocía sin tiempo a acabarse el sándwich.

Motivos para ello no faltaban y es que despachó todas las participaciones de las 300 que le llegaron, por lo que ha caído “muy repartido”. Vecinos del barrio, trabajadores del Puerto, cruceristas, excursionistas durante el verano a las Islas Cíes o visitantes de última hora para las luces son algunos de los agraciados de un nuevo premio en la Navidad viguesa. “Hay muchas cosas buenas en la ciudad y esa es una de ellas” resumía la lotera. No es la primera vez que la Lotería de Navidad hace un alto en ella, ya que en 2017 repartieron un cuarto premio. Sin embargo, el pellizco este año ha sido considerablemente mayor pese a ser “sólo” 6.000 euros por décimo; convirtiéndose la Administración nº21 de la ciudad en la que ha repartido un importe mayor en premios de todo el área metropolitana: 1,8 millones de euros.

"Es una alegría inmensa, no lo esperaba, nunca lo esperas aunque lo miras con ilusión"

Tres quintos premios cada uno repartieron las restantes dos administraciones de loterías agraciadas: la ubicada en Porta do Sol y la de Camelias, 110. Rafael Acea es el gerente de esta última. No eran todavía las 10.30 de la mañana cuando ya habría repartido dos quintos. “No hay dos sin tres”, bromeaba. Y no solo eso, sino que tras el tercer quinto premio llegó el Gordo. “Habíamos dado un cuarto⁰ y un quinto⁰ el año pasado, pero nunca el Gordo. Es una alegría inmensa, no lo esperaba, nunca lo esperas aunque lo miras con ilusión. Pero no sé, tenía ese pálpito. Ya cuando tocó el quinto dije, ya está, dimos algo, estamos tranquillos pero nada como el Gordo. Dar el Gordo es la bomba” , comentaba el lotero mientras sacudía el champán a las puertas de la administración. En su caso, vendió un décimo de cada número premiado, por lo que la cuantía total repartida es de 418.000 euros.

“Ojalá la gente pueda disfrutarlo, sean de aquí o no. Esta es de las pocas cosas que le gustan a todo el mundo, es un día muy especial y hay que disfrutarlos, no tendremos muchos días así de felices”, comentaba Acea, quien se estrenaba repartiendo este primer premio. “Seguro soy de los loteros más felices de Vigo”, concluía.

La administración de Porta do Sol, abonada al primer premio: tres “Gordos” en cinco años

Misma cifra fue la que se llevaron los agraciados de los décimos premiados en la lotería de Porta do Sol, Dulces Caprichitos, donde se ha convertido ya en una tradición más de la Navidad viguesa. Desde su llegada a este establecimiento desde la calle Príncipe en 2016, Juan Fernández y su hijo Pablo ya celebraron dos quintos premios en 2017 y el “Gordo” de 2018 y 2020. A lo largo de la mañana irían llegando los quintos premios –un décimo del 86007, dos del 1568 y cinco del 88979– para regocijo de sus dueños al repartir 48.000 euros, confirmando una frase que ya corre de boca en boca para todos los turistas a la ciudad como si de la madrileña Doña Manolita se tratase: “Si vas por Vigo compra allí porque siempre toca algo”. Ya el año pasado repartieron más de 500.000 euros solamente con las pedreas, por lo que muchos decidieron repetir.

"No creo que haya en la historia de Vigo ningún punto de venta que haya dado tres ‘Gordos’ en cinco años"

Y es que el local ubicado a los pies del gigantesco Árbol de Navidad todavía aguardaría hasta la hora del aperitivo para brindar con champán por el décimo del primer premio vendido. “No creo que haya en la historia de Vigo ningún punto de venta que haya dado tres ‘Gordos’ en cinco años”, resumía el Midas vigués después de que los niños de San Ildefonso cantaran un número “feo”, pero que ayer cualquier estaría encantado de tener.

Los Fernández cerraban así la mañana del año que viven de una forma más especial, con el listado de “sus números” en mano y una sonrisa de oreja a oreja. “Cuando una persona espera por una cola paciente para coger un premio es porque tiene una ilusión muy grande y nosotros encantados de dársela”.

Aunque no son pocos los vecinos y trabajadores del barrio que confían en él, este año ha destacado especialmente el visitante nacional e internacional. “Este año he vendido como nunca lotería de Navidad a Portugal, me quedé sorprendido porque vienen pidiendo para “El Gordo”. Quien sabe si uno de ellos fue el que cumplió su palabra.