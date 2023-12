No hay tres sin cuatro

No hay dos sin tres. Y en el caso de la administración de lotería del 110 de la calle Camelias, tres sin cuatro. El Gordo y tres Quintos premios de la Lotería de Navidad fueron los repartidos por la lotería que regenta Rafael Acea, que se estrena dando el mayor premio del sorteo. "Habíamos dado un 4⁰ y un 5⁰ el año pasado, pero nunca el Gordo. Es una alegría inmensa, no lo esperaba esta mañana. Pero no sé, tenía ese pálpito. Ya cuando tocó el Quinto dije, ya está, pero nada como el Gordo. Dar el Gordo es la bomba" , comentaba el lotero mientras sacudía el champán a las puertas de la administración. En su caso, vendió un décimo de cada número, por lo que la cuantía total repartida se acerca al medio millón de euros