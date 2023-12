Regalos de Nadal: 13 ideas con pegada galega para agasallar

¿Deixou a consecución dos agasallos para o final? Non hai problema. Inda está a tempo de acertar e mesmo de darlle o toque da esencia galega ou en galego. As propostas de noso petan forte á porta e velaquí algunhas propostas.

1. Xogos de mesa

A firma galega Brazolinda de xogos de mesa ofrece unha novidade para estas festas de Nadal: “Sálvora”. Irimia Fernández, a súa creadora, explica que lembra o feito histórico do afundimento do vapor Santa Isabel. Foi na noite do 2 de xaneiro de 1921, cabo de Sálvora. Morreron máis de 200 persoas inda que mulleres da illa salvaron a unhas 60 no medio da treboada e dunha tremenda maruxía. Está recomendado a partir dos oito anos de idade e custa 36 euros.

Outra proposta de xogo é “Galiza no tempo” de ozoco.gz (por 26 euros). Nesta segunda proposta, con 55 cartas, entre dous e seis xogadores de máis de oito anos poden, en galego, ir coñecendo a historia galega dun xeito lúdico. Esta marca tamén conta cun puzzle de 500 pezas de Rosalía de Castro. Tanto en Brazolinda como en ozoco.gz hai máis alternativas pero ollo! algunhas xa están esgotadas.

2. Xogos ao aire libre

Para os días sen choiva ou para esa xente cun espazo amplo na casa, tamén existe a posibilidade de regalar un xogo de habilidade e puntería en madeira. Miudiño Sociedade Cooperativa Galega propón entre moitos Argolas (69,95 euros).

3.Decoración para a casa

O nadal é un dos bos momentos de agasallar para a casa. Na tenda de A Casa Rodante, no local 7 do Centro Comercial A Laxe de Vigo, ofrecen diversas pezas en textil, cestería, cerámica e papel elaboradas nos obradoiros de APAMP (Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral). Alí, pódense atopar postais de nadal (2,5 euros), follas de papel artesano para cartas, libretas ou axendas. No caso de téxtil, atopámonos con tapices –un de dous metros de ancho con fibras naturais pode rondar os 350 euros– pero tamén cos enxendros,bonecos de tela a partir de debuxos que fai unha persoa da entidade. Moi belas son as pezas de cerámica, algunhas de carácter funcional e outras, decorativas. “É o lugar perfecto para un regalo con personalidade. Non hai dúas pezas iguais”, sinalan desde a tenda.

4.Camisolas e paraugas

A camisola ou sudadeira é un agasallo moi recurrido pero, de acertar, moi agradecido. En acontravento.gal podemos atopar as súas camisolas da colección “Reino de Galiza” co debuxo dunha torre en lume e a palabra Irmandiña ou Irmandiñas, tamén outra coa frase Galiza en busca da súa liberdade. Por outra parte, Rei Zentolo, que neste 2023 cumpriu 20 anos, tamén presenta na súa web reizentolo.es as súas novidades (incluida a de Vacaloura) ou reinvencións de clásicos seus como “Soy una princesa”.

Tamén resalta na súa tenda online como novidade o paraugas co debuxo do toxo e a súa flor máis a palabra toxiño. Por suposto, tamén atopamos os míticos calcetíns ilustrados con vacalouras, cuncas, gaiteiros, percebes, porcos, potas de cociñar, toxos, centolas, sardiñas ou con motivos marisqueiros de nadal. Se quere regalar unha colección de calcetíns simpáticos, visite a web de Somosoceano ou pregunte nas tendas por esta marca.

5.Gafas (de sol) de Castelao

Sempre quixo ter unhas gafas como as míticas que levaba Castelao? Rei Zentolo faino realidade coa montura en negro e cristais para graduar ou para lentes de sol nas que tamén hai con montura laranxa, en gris antracita ou negras con sombreado marrón.

6.Almanaques e axendas.

Ademais do supercalendario do FARO, hai outros moi xeitosos que se poden converter nun detalle para regalar entre familias ou a veciños. Animosa, por exemplo, ofrece calendario de parede por 17,90 euros ou almanaque de mesa, un deles por exemplo, inspirado na frase de Rosalía de Castro “Galicia florida, cal ela ninguna, de frores cuberta, cuberta de espumas”. Tamén ofrece Animosa libretas, bolsas, axendas, cuncas... e por suposto roupa.

7.Bisutería con cunchas.

A bisutería que cunchas renovouse, nada que ver cos colares que de pequenas viamos nas visitas a O Grove, A Toxa ou outros lugares de Arousa. Agora marcas como Montse Betanzos ofrecen aneis, colares, pendentes ou pulseiras que son obras artesanais pero con innovación. Na súa web pódese adquirir un anel Areoso con baño de ouro, axustable e un ramiño de cunchas de caracois mariños da costa galega co seu morado natural (30 euros). Hai tamén outros modelos en azul, vermello, branco, multicolores. Tamén namoran os seus colares (75 euros) ou pendentes (desde 20). Para os petos máis poderosos, unha versión máis cara coa firma pontevedresa Heimat Atlántica con gargantilla por 110 ou 420 euros; ou os pendentes entre 120 e 180 euros. Todos, unha marabilla; sen esquecer os seus bolsos portugueses con pegada galega.

8. Dominio.gal

Un agasallo especial para emprendedores pode ser o dominio.gal que ata o día 22 ten un desconto: está dispoñible por dez euros máis IVE.

9.Obradoiros online

Sempre hai que comezar o ano con bos propósitos e que mellor que darlle un empurrón cara ese enderezo a alguén que apreciamos. O xeito pode ser agasallándolle un obradoiro de nautopia.gal, unha plataforma de obradoiros online en galego para aprender photoshop dende cero, maquillaxe de FX ou efectos especiais; aprender a falar en público con Nuria Vil... A clave, en nautopia.gal.

10. Obras de arte

Para regalar a outra persoa ou para agasallarnos a nós: por que non apostar por cerámica? Na galería Maraca en Vigo, por exemplo, temos estes días a exposición das pezas de Abi Castillo dedicadas á maternidade con prezos desde os 35 aos 950 euros.

11.Moda

Cada vez hai máis marcas galegas alternativas para ir dun xeito diferente. Unha delas é Adanegra con dúas artesás de A Guarda que ofrecen saias diferentes. Unha delas é a saia filosofal: se xogas coas cremalleiras consegues dez modelos diferentes nun. Atopámolas na súa web, onde tamén hai saias que lembras as do tradi galego pero en versión curta e corte asimétrico, moi modernas.

12.Pandeiretas-obras de arte

Levar na pandeireta a un personaxe de Luis Davila ou ilustracións de Nuria Díaz, Cestola na Cachola, Iria Prol ou Peri Helio? Pois si, o obradoiro artesán Sanín ofrece esa posibilidade (199 euros). Se buscas fundas de pandeireta chuliñas, hainas rameadas na tenda de Ofiadeiro ou no Obradoiro Saiáns. Neste último, tamén teñen para pandeiro cadrado.

13.Xoias para integrar

Desde a Fundación Igual Arte as súas alumnas e alumnos de xoieiría venden en El Corte Inglés de Vigo xoias con baño de ouro para demostrar que son uns auténticos artesáns a pesar da súa diversidade funcional.