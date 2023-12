Las primeras observaciones de la delegación de eurodiputados que ha recorrido durante tres días Cataluña para "analizar" el modelo de inmersión lingüística no han sido tan concluyentes como esperaban sus promotores, frontalmente contrarios al sistema. La liberal Yana Toom, presidenta de comitiva, ha señalado que "todavía no tienen una posición", ya que el organismo aún tiene que elaborar un informe "en los próximos meses", con el fin de corroborar si existe o no la "exclusión" del castellano en las aulas catalanas.

"Hemos escuchado argumentos contradictorios y ahora tendremos que elevarlos a un informe que tenga un acuerdo amplio en su contenido", ha afirmado Toom, quien asegura también que ha echado en falta datos del Govern sobre el alumnado que tiene un 25 % de enseñanza en castellano y si la presunta exclusión de esta lengua afecta a los resultados del informe PISA. La portavoz de la comisión ha lamentado haber sido recibidos con "insultos y ofensas" pese a ser "una visita autorizada por el Parlamento Europeo". Visita "partidista" La visita, que el Govern ha tildado de "partidista" y "encaminada a desprestigiar el modelo escolar catalán", y a la que la plataforma ciudadana 'Som escola', de la que forman parte las 700.000 familias de alumnos agrupadas en las tres grandes federaciones - FAPAES, AFFAC y CCAPAC- se ha referido como una "instrumentalización" del Parlamento Europeo, ha estado desde el primer momento rodeada de polémica por el perfil ideológico de los diputados: de derechas, liberales y de ultraderecha. Los eurodiputados de los grupos socialdemócratas, los Verdes y la Izquierda Unitaria han boicoteado la misión para denunciar su "sesgo político" y no han enviado a miembros de forma oficial, sino solo como "acompañantes", casi como notarios. Desde 'Som escola' recuerdan que la misión responde a una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe para valorar el uso del castellano en las aulas, pese a que, insisten, la Unión Europea no tiene competencias para intervenir en asuntos educativos. Dinero público Dina Riba, portavoz de ERC en el Parlamento Europeo, ha asegurado tras la rueda de prensa oficial que desde el 2017 tienen peticiones abiertas de este tipo, y que en cada una de las ocasiones la comisión les ha dicho que no hay competencias europeas en esta cuestión. "Pedimos al Parlamento Europeo que nos haga un resumen de lo que ha costado esta visita porque se han gastado dinero público para una cuestión sobre la que no tenemos competencias", ha insistido. En cuanto a la visita al TSJC, una de las reuniones que ha realizado la comitiva, Riba señala que "se ha visto claro que en Catalunya los Tribunales están confundiendo el poder legislativo con el judicial, se tendría que recordar a todos los jueces cuál es su papel". Crítica a la elección de centros "Es imposible valorar la inmersión lingüística sin visitar centros en las que se aplica la inmersión [solo se ha visitado una escuela de educación especial y un centro que aplica el 25% de castellano] y sin hablar con las organizaciones de familias, más allá de las peticionarias [la Asamblea por una Escuela Bilingüe]", ha concluido Riba.