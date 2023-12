“Querido Papá Noel y queridos Reyes Magos...”

Centros comerciales y tiendas especializadas viven unas fechas de actividad especialmente frenética ante la inminente llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos. Este año, la gran ansiada es la Nancy de Aitana (agotada ya en muchos establecimientos y páginas web), aunque entre los deseos de los más pequeños se encuentran también artículos como La Casa de Gabby, el Furby, los vehículos Hot Wheels, la mascota digital Bitzee o los juguetes de Bluey.

Entre los más demandados repiten un año más los Tamagotchi, los Lego o los Superthings. Los nuevos muñecos bebé, entre ellos los reborn, también vuelven con fuerza, según indican desde El Corte Inglés de Vigo. No faltan los que piden juguetes robóticos, karaokes o los vinculados a series de dibujos animados o de estrenos para completar las cartas de los más pequeños de la casa.

En cuanto a los videojuegos, triunfan el Super Mario Bros Wonder (Switch), el EA Sport FC 24 (para Playstation 4 y Switch), Mario Kart 8 (Switch), Hogwarts Legacy (Switch), Nintendo Sport (Switch) o Minecraft.

Y ante este aluvión de opciones, ¿cómo encontrar el equilibrio entre cumplir las ilusiones de los niños y no caer en el exceso? “Es importante enseñarles el valor de la gratitud, la generosidad y el aprecio por las cosas simples de la vida”, indica la psicóloga Paula Rodríguez.

“Promover experiencias significativas, como compartir tiempo en familia, participar en actividades solidarias o realizar regalos hechos a mano, puede ayudar a contrarrestar el efecto negativo del hiperregalo y fomentar una conexión más profunda con el verdadero espíritu de la Navidad. Porque, al final, lo importante no es lo que recibimos, sino lo que significa de verdad: una muestra de amor y cariño por parte de quien nos lo da”, añade.

"Deberíamos centrar el interés en la calidad del regalo y no en la cantidad"

Delia García Moratilla, psicóloga de bluaU de Sanitas, aporta consejos como “hablar con ellos sobre el significado más profundo de estas celebraciones, destacar la importancia del tiempo en familia, el amor, la unión y la conexión emocional”.

Además, es interesante “hacerles reflexionar para que entiendan que hay aspectos más valiosos que los objetos materiales”. También sugiere la conveniencia de “enseñarles a comprender la importancia de la moderación al pedir regalos: recibirlos está bien, pero el exceso podría diluir el significado especial de cada obsequio”, así como “establecer tradiciones familiares que no estén centradas en los presentes, como la preparación conjunta de comidas, la decoración del hogar o la participación en eventos comunitarios”, apunta. Finalmente, añade la importancia de “comunicar claramente los límites y las expectativas con respecto a los regalos: el enfoque no debe estar solo en recibir, sino también en valorar el tiempo en familia y los momentos especiales”.

“Debemos transmitir a los pequeños que lo esencial de la Navidad no son los regalos, sino que es una época especial para hacer balance de nuestro año: ¿Nos hemos portado bien?, ¿he cumplido mis objetivos?, ¿qué me propongo para este próximo año? Podemos hacer una lista de deseos en familia y escribir la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos juntos”, coincide la pedagoga especializada en Psicología Educativa Ainoa Míguez. “Podemos aprovechar esta época para inculcar valores como la solidaridad, la bondad, la generosidad, la gratitud o la empatía; pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, decorar la casa y el árbol, hacer galletas juntos, llevar juguetes que ya no utilizan a otros niños que no tienen, participar en acciones solidarias..., y también, por supuesto, disfrutar en compañía de sus amigos y familia”, prosigue.

“Los regalos son parte de la Navidad y tampoco se trata de educar en la carestía, pero sí es interesante que esa parte no acabe de convertirse en el todo: un regalo bien escogido, que demuestre que se ha pensado en la otra persona y que se ha elegido especialmente y pensando en ella, es también bonito”, expone el psicólogo sanitario y terapeuta familiar Martín Pardo. “Para que no todo gire en torno al consumo, cada familia tiene la oportunidad de crear sus propios rituales y costumbres; es común que familias se reúnan en estas fechas a ver determinada película, o que se haga en uno de esos días festivos una comida especial que se mantiene en los años. Las experiencias y tradiciones compartidas dejan mucha más huella en las historias vitales que lo meramente material”, sostiene.

"El exceso podría diluir el significado especial del obsequio", advierten psicólogos

Escribir la carta a Papá Noel o los Reyes Magos suele ser también “una actividad emocionante y significativa”, subraya Delia García. “Para hacerla especial, sería interesante incluir puntos como expresar gratitud por las experiencias y momentos felices que se han tenido durante el año, que no solo refuerza la importancia del reconocimiento, sino que también fomenta un sentido de aprecio por lo que ya se tiene; logros y metas personales: compartir algunos de los triunfos u objetivos alcanzados a lo largo del año, lo que destaca el crecimiento personal y es una buena forma de subrayar los esfuerzos y motivarse para seguir trabajando en ellos; y deseos y buenas acciones: en lugar de centrarse solo en la lista de regalos materiales, es interesante incluir deseos relacionados con el bienestar y la felicidad. También se puede expresar el compromiso de realizar actos solidarios, mostrando empatía y generosidad hacia los demás, lo cual promoverá una mentalidad positiva”.

“Un modo de que los regalos no giren en torno a muchos objetos y que a su vez alimenten otras facetas de las fiestas puede ser que varios miembros de la familia o amigos se junten y hagan regalos conjuntos, que puedan incluso ser menos y más deseados, en lugar de más cantidad y cuyo destino sea el desván o cualquier armario”, propone Martín Pardo, que también apuesta por opciones “que no sean objetos, como entradas para ir al teatro, un partido, un concierto, etc.

Este tipo de hábitos son tiempo de calidad con ellos, que es lo que quieren y necesitan, y pueden ser ocasiones en las que compartan momentos con miembros de la familia con los que quizá no tienen tanta oportunidad por las posibilidades del ritmo de vida del resto del año”. Apunta, además, que “las familias pueden aprovechar esos días para que los niños generen esos recuerdos y los asocien a la festividad, evitando la poco estimulante relación entre el grado de afectividad y los regalos recibidos”. Otro de sus consejos es el de “pedir que en cada punto de recepción haya un número limitado de paquetes. Siendo ecuánimes, claro, ninguna casa quiere ser la proveedora de calcetines, por muy útiles y necesarios que sean”.

"Las oportunidades de inmersión cultural son el mejor regalo que podemos hacerle"

“La carta a Papá Noel debería tener, al menos, tres regalos”, dice Paula Rodríguez. “Uno que acerque al niño a la cultura, otro que cubra una necesidad y otro que cumpla un deseo del niño”: “Aprovechar la Navidad para darles oportunidades de inmersión cultural es uno de los mejores regalos que podemos hacerles”, insiste, “ya que el aprendizaje de las diferentes formas de cultura enriquece el desarrollo de los niños al promover la diversidad, fomentar la empatía, la comunicación y el pensamiento crítico”. Así, apunta ejemplos que sirven a este propósito como “las famosas BrainBox, una especie de juego de memoria con temáticas como la ciencia, las matemáticas o las obras de arte; colecciones de libros como “Mi Pequeña Grande” o “Mi Pequeño Grande”, que ilustra la historia de mujeres y hombres relevantes de la historia como Marie Curie o Pablo Picasso; puzles o conectables del mapamundi o del cuerpo humano, o cualquier juego de experimentos o de creación artística”, aunque puntualiza que “a veces simplemente un atril con pinturas o un instrumento musical puede ser el regalo perfecto para acercar a los niños a la cultura”.

“Lo ideal sería intentar buscar juguetes que estimulen sus capacidades, que puedan compartir o que ayuden a su crecimiento en habilidades sociales”, destaca Ainoa Míguez. “Debemos centrar el interés en la calidad del regalo y no en la cantidad”, dice. Así, ella propone “la regla de los cuatro regalos, teniendo en cuenta las siguientes categorías: algo para leer, algo para ponerse (ropa, zapatos, un reloj...), algo que realmente necesiten y, finalmente, algo que les haga realmente ilusión (ese juguete que han pedido en la carta a Papá Noel y también en la de los Reyes)”. “Para ello, les ayudaremos a escribir su carta, haciendo que reflexionen y tomen decisiones: ¿Del 1 al 10, cuánto deseo tener esto?, ¿me he portado bien y me he esforzado para tener estos regalos?, ¿qué pasará si Papá Noel o los Reyes Magos se olvidan de mi regalo y me traen otra cosa?...”.

"Es importante también valorar el tiempo en familia y los momentos especiales"

“Para cada regalo debemos tener en cuenta también los intereses, motivaciones y personalidad de los pequeños, también la edad, dar prioridad a la estimulación, creatividad e imaginación. Por ejemplo, los libros suelen ser una muy buena opción para reforzar conceptos, ilusiones, metas y proyectarse en el futuro”, sostiene la pedagoga.

¿Cuándo sería preferible?

Y, si hubiera que elegir, ¿es mejor regalar en Papá Noel o por Reyes? “Desde un punto de vista psicológico, la elección en los hogares suele estar influenciada por factores emocionales y psicosociales”, indica Delia García. “Durante la infancia, las asociaciones afectivas con una celebración en concreto, así como la preservación de la identidad cultural y familiar, son elementos clave. Además, las necesidades psicológicas básicas, como la pertenencia y la coherencia, influyen en la preferencia, al igual que la exposición a la comercialización y los productos asociados a un día en particular”.

“Por otro lado”, añade, “la elección también se trata de una herramienta para construir la identidad familiar y transmitir valores a través de generaciones. La festividad preferida refleja creencias importantes y puede estar vinculada a temas religiosos o modelos a seguir, puesto que las personas a menudo adoptan las preferencias de aquellos a quienes admiran o imitan”.

“Si nos paramos a pensar en que la Navidad es un tiempo de ocio, sería más adecuado que los regalos llegasen en Papá Noel”, argumenta Paula Rodríguez. “De esta manera, los niños pueden disfrutar de ellos con calma y tranquilidad. Cuando son los Reyes Magos los que traen los regalos, apenas tienen días para disfrutar de ellos. Es como ponerles la miel en los labios para que la prueben y luego quitársela. Así que es normal que se enfaden cuando les digamos que tienen que ponerse a estudiar y no jugar con sus regalos”, insiste la psicóloga, que añade que “no darles tiempo a emplear sus juguetes fomenta que experimenten las cosas de manera apresurada, con lo que estamos fomentando sin querer el análisis superficial, el quererlo todo ya o que se aburran pronto de las cosas porque nunca han tenido tiempo para disfrutar y profundizar lo suficiente en sus regalos”, concluye.

225 euros por persona

A pesar de la subida de los precios, parece que los españoles destinarán un presupuesto mayor al del año pasado en los regalos navideños.

Según una encuesta realizada por la web Aladinia.com entre sus usuarios, cada español gastará una media de 225 euros en regalos durante estas fiestas, 45 euros más que las Navidades pasadas.

Además, el estudio indica que se comprarán unos seis regalos, dos más que en 2022, y que la pareja e hijos serán los que se llevarán la mayor inversión.

Además de los juguetes, ropa, complementos y calzado volverán a ser las opciones más repetidas. Según la encuesta, un 29% de los españoles adquieren los regalos con más de un mes de antelación, presumiblemente aprovechando las ofertas del Black Friday, mientras que un 49% lo hacen en las semanas previas.

Por su parte, un 13% reconoce que espera a la semana anterior a comprarlos y tan solo un 9% lo hace en los días previos. Por su parte, un 27% afirma que hará sus compras solo de forma online, por lo que solo un 7% que lo hará únicamente en tiendas físicas, mientras que la mayoría (66%) optará por comprar tanto de forma online como presencial.

Juguetes adaptados

No todos los niños tendrán la oportunidad de recibir juguetes de Papá Noel o de los Reyes Magos debido a su condición.

Sólo en España son más de 60.000 los niños de 0 a 6 años con algún tipo de diversidad funcional –auditiva, visual y motora de tronco superior– y muchos no podrán acceder a juguetes adaptados a sus necesidades. “Tan solo un 21% de los juguetes analizados son manejables por parte de niños con discapacidades motoras. Un 44% lo son por niños con discapacidades visuales y un 86% por niños con discapacidades auditivas, sin ningún tipo de adaptaciones o ayuda externa para jugar”, indican desde la compañía IRISBOND, pionera en tecnologías de eyetracking y referente en Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA).

Estas cifras equivalen a que solo un 5% de juguetes y juegos son accesibles para las tres discapacidades simultáneamente. A esto hay que sumarle que “las opciones disponibles tienen un precio muy superior al resto, entre 120 y 5.000 euros”, revela Elisabetta Bertola, logopeda y especialista en Comunicación Aumentativa y Alternativa en IRISBOND.

La Nancy de Aitana

La muñeca Nancy de Aitana, “Un día siendo Aitana”, es la gran demandada en las cartas de Papá Noel y de los Reyes Magos esta Navidad.

La cantante catalana se ha convertido en un ídolo para las nuevas generaciones y el juguete que recrea su imagen en el videoclip de “Las Babys” ya se ha agotado en muchos establecimientos semanas antes de las fiestas.

En Amazon ya es imposible adquirirla a tiempo para que llegue antes de Nochebuena o de Reyes, ya que desde la plataforma avisan que el producto, que tiene un precio de 39,95 llegaría a los hogares a partir del 7 de enero, aunque lo compren ahora), y en las tiendas online de Fnac, El Corte Inglés o Juguettos.

Algunos de establecimientos todavía tienen stock en sus tiendas físicas, aunque probablemente no por mucho tiempo. Algunos usuarios de internet, conscientes del éxito que iba a tener este juguete durante estas fechas tan señaladas, han aprovechado para comprar más muñecas y ahora las revenden en plataformas como Wallapop por un precio superior.

De hecho, la Nancy de Aitana en esta página se puede adquirir a partir de 50 euros, 10 euros más de lo que vale en los establecimientos oficiales. Algunos vendedores ya han subido el precio hasta los 65, 70 e, incluso, los 100 euros.

La Nancy Aitana es una muñeca que imita a la famosa cantante de Sant Climent de Llobregat y cuenta con todos los detalles que la identifican: desde su pelo castaño oscuro corto con flequillo hasta el color de sus ojos y la forma de su cara. El outfit de la muñeca está inspirado en la canción ‘Las Babys’, uno de los sencillos de su último disco, ‘Alpha’. El conjunto consta de un top azul brillante, un pantalón ancho negro con flecos decorado con estrellas plateadas y el logo de Alpha, además de unas botas negras. Asimismo, la muñeca cuenta con accesorios como pendientes de aro grandes y collar, y maquillaje de ojos azul. La muñeca de Aitana mide 43 centímetros y también incluye un certificado de autenticidad.