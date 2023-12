“Es importante que se cree un Estado Palestino en condiciones y que España lo reconozca; políticamente es un mensaje muy potente que mandaríamos y me consta que ellos [los palestinos] lo esperan con mucha ansiedad”. Las declaraciones fueron realizadas ayer por el escritor Javier Puga en Club FARO durante la presentación de su libro “Arabia feliz” (RBA).

Puga dejó claro que realizaba estas declaraciones concernientes al conflicto israelí-palestino como persona y no como diplomático a pesar de pertenecer al cuerpo de la Embajada de España en París.

Desde su punto de vista, “de todo lo malo se extrae una consecuencia positiva y lo positivo que yo veo a medio plazo es que cuando se calmen los ánimos y se frene la matanza en Gaza y las operaciones militares se pueda volver a una mesa de negociaciones. Todos los responsables políticos han tomado conciencia de que no se puede seguir en el estado actual”.

No obstante reconoció que será complicado ya que “hay un problema. Sin la voluntad de Estados Unidos e Israel no va a haber negociación nunca jamás. El otro día alguien me contó que los famosos acuerdos de Madrid de 1991 vinieron porque Estados Unidos le torció la mano a Israel. En aquel momento, el primer ministro era [Isaac] Shamir que necesitaba 3.000 millones de dólares de Estados Unidos para sanear las cuentas públicas y James Baker [secretario de estado norteamericano entonces], artífice de los acuerdos de Madrid, le dijo que solo se los daría si iba a la capital española a sentarse con los palestinos. Eso funcionó y dio posteriormente a los acuerdos de Oslo. Si ahora el principal aliado de Israel no está dispuesto a torcerle la mano para que se siente, no tendrá motivación porque su superioridad en el terreno es total”.

Además del conflicto israelí-palestino, Javier Puga Llopis —nacido en Barcelona pero de padre gallego— también trató en Club FARO sobre su primer libro en solitario, “Arabia feliz”.

Fue presentado por el periodista Álvaro Otero quien resaltó que la obra trata sobre la profesión de diplomático y el estado de Yemen, dos “ámbitos bastante desconocidos para el público”.

El libro recoge anécodotas y vivencias suyas en Yemen registradas entre los años 2008 y 2012 cuando estuvo destinado en la capital, Saná, como encargado de asuntos consulares, es decir, el segundo de a bordo de la embajada recientemente creada por el ministro Moratinos en dicho estado.

“Arabia feliz” es el título ya que así es como se conocía a Yemen al ser un enclave que se veía casi como un oasis rodeado de kilómetros y kilómetros de desierto llamado a ser cuna de una civilización como así fue. De hecho, explicó en el coloquio con Otero que en Yemen se sienten vinculados con España al recordar que entre los primeros árabes que llegaron a la península en el siglo VIII se encontraban personas de las tribus yemeníes.

A este respecto, señaló que “lo fascinante de Yemen es que es como viajar a la Edad Media” pero “con iphones y 4x4 actuales”. Para explicarlo, destacó que “el poder de las tribus es fundamental. No se entiende el país sin el poder tribal”, asentado en familias que suponen la “base social” del estado.

Un tema que llamó la atención en el coloquio y que trata en las primeras páginas del libro es el consumo de la droga qat: “El qat es para Yemen lo que la hoja de la coca para los bolivianos o colombianos. Esta última no tiene que ver con la cocaína, en Bolivia la usan para superar el mal de altura. En el caso del qat -que se consume de manera social en grupo por parte de los hombres y que tiene un coste caro- es una hoja que con la saliva” provoca subidones y bajones.

La carrera diplomática vista como una serie de muertes y reencarnaciones en vida

Javier Puga Llopis nació en Barcelona donde estudió Derecho y comenzó a preparar la carrera diplomática en la que ingresó finalmente. Bolivia, Yemen y Francia han sido sus destinos. Columnista de Prensa Ibérica, “Arabia feliz” es su primer libro en solitario.

En el arranque de la obra reconoce que cuando estaba aterrizando en Saná, capital del estado y que cuenta con una zona vieja Patrimonio de la Humanidad en peligro durante años por las contiendas bélicas, albergaba curiosidad y temor.

Su llegada al puesto diplomático allí fue “forzada por el Ministerio de Asuntos Exteriores” ya que, según explica en el volumen, no había sido capaz de cubrir la plaza con un voluntario. “A Yemen no me llevó el libre albedrío”, señala.

De primera mano, conocemos su visión de la vivencia de la carrera diplomática: “Ese sería el primero de una serie de destierros de duración y frecuencia variables, muertes sucesivas con sus consiguientes reencarnaciones que no dejan de ser tan fascinantes como cansinas. Uno deja atrás familia, amigos, amores y se embarca hacia lo desconocido empujado por un viento abstracto”.

Llopis apunta que el fin del libro era mostrar “en qué consiste la vida de un joven diplomático en un destino exótico” para lo que Yemen cumplía “con todas las expectativas posibles”.

Llopis señala que es un país mal conocido, lejano en el tiempo y espacio, que se antoja exótico y excéntrico además de peligroso.