Loliña Chamadoira presenta o libro de poesías destinadas ao público infantil (inda que tamén poden lelas os maiores) titulado “Rigel e os segredos do tambor” (Edicións Fervenza). Será hoxe na EMAO en Vigo. O académico Xesús Alonso Montero será o encargado da presentación e Tino Baz ofrecerá a súa música. Será a partir das 18.30 horas.

“Gústame moito o mundo das estrelas, o mundo do mar”, explica a ex profesora e escritora. En canto ao punto de partida da súa creación, sinala que “eu non preciso ter inspiración; eu son poeta de cerne. Fago poesía mentres estou cociñando. Empézame na cabeza un ritmo. Deixo o que estou facendo e xa me poño no ordenador a anotalo. Sáeme de dentro”.

Neste novo libro de Chamadoira, as ilustracións corren a cargo de María Guerrero. En canto ao título da obra, sinala a autora que significa pé en árabe ao tempo que coincide con ser a estrela con máis brillo da constelación de Orión (o pé do cazador).

Resalta a escritora que “inda que é un libro de poesías infantil e xuvenil pode ser tamén lidos por maiores. É unha delicia de obra porque en Edicións Fervenza son moi perfeccionistas co papel, coas cores, as ilustracións...”.

Os primeiros poemas datan do 2003 e os outros foron nacendo ao longo dos últimos anos.

Chamadoira ten publicados cinco volumes ata agora de literatura. O primeiro foi “O fume do loureiro”, poesía para adultos; no que falaba da nostalxia pola casa familiar de Cangas que tiveron que derrubar.