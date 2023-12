Grave caso de violencia machista en Compostela. Una mujer ha resultado herida grave en el barrio de Concheiros tras ser apuñalada por su pareja. El suceso ha terminado con la detención del agresor, de origen marroquí según fuentes policiales, y el ingreso de la víctima en el Hospital Clínico, donde permanece con pronóstico reservado. Fuentes policiales señalan a EL CORREO GALLEGO, medio del grupo Prensa Ibérica, que el suceso, que ha tenido lugar en torno a las seis de la mañana, se está investigando como un caso de violencia de género.

La víctima, herida grave pero cuya vida no corre peligro según fuentes municipales, se dirigió tras el ataque por su propio pie hasta un bar cercano a su domicilio para pedir ayuda. "A chica xa viña apuñalada da casa, dirixiuse ao local para que a socorréramos porque sabe que abrimos cedo", explica a este diario el propietario del Café Tabacos en Concheiros. Mientras la mujer caminaba hacia el local gritando y con una mancha de sangre en la espalda, "xa se deitou no medio da rúa e os taballadores dun camión da basura de Urbaser foron a socorrela... pero foi ela misma a que lles dixo que non a tocaran porque estaba apuñalada", añade.

Dos ambulancias acudieron rápidamente para socorrer a la víctima -Y.C.G., de 38 años- y poco después llegaron patrullas de la Policía Local y Nacional, que se encontraron en la vía pública a una mujer herida por arma blanca que se encontraba consciente y que ya estaba siendo asistida, señalan fuentes policiales. Fue una patrulla de la Local quien detuvo al presunto agresor, que ha sido trasladado a los calabozos ubicados en los bajos del pazo de Raxoi.

Inmediatamente, se activó el protocolo de delitos violentos y se desplazaron al lugar tanto Policía Científica como Policía Judicial para la inspección ocular. Dado que se trata de un delito de violencia de género se han trasladado las diligencias de la investigación al grupo UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Judicial.