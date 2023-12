Posteguillo: “César usaba una técnica rara, cumplía lo prometido en elecciones”

“Julio César llegó a la cúspide del poder ganando cinco elecciones, una tras otra. Es verdad que usaba una técnica rara: se presentaba con una propuesta electoral y cumplía lo prometido”. Con esta frase no exenta de ironía, la cual empleo a lo largo de toda su ponencia, explicaba ayer en Club FARO Santiago Posteguillo uno de los factores del ascenso al poder de César, protagonista de su última novela, “Maldita Roma”, la segunda de una saga sobre este personaje histórico que el escritor anunció que tendrá cuatro entregas más.

Presentado por el periodista Rubén Blanco, quien lo definió como “el escritor que ha devuelto la novela histórica a una edad de oro”,, y con el aforo completo, Posteguillo centró su conferencia a explicar cómo se enfrentó a un desafío tan complicado de novelar la vida de Julio César y hacerlo con el éxito que ha cosechado en su primer libro de la serie y está registrando en esta ocasión – su título figura en lo más alto en las listas de venta de obras de no ficción. Comenzó aclarando que una novela es ficción, disculpando ciertos errores de películas como “Gladiator” o “Alejandro”, pero afirmando que “a mí me gusta contar la historia de la forma más espectacular sin traicionar los datos”. “Ridley (Scott), la historia es infinitamente más espectacular que la imaginación de los guionistas”, dijo en alusión a la película “Napoleón”, que confesó aún no haber visto.

El lugar para la ficción en sus obras se limita a los diálogos – no hay grabaciones de las conversaciones que se mantuvieron en la época, pero recreo diálogos que no chirríen”, dijo – y en la decisión del autor de cómo contar la historia. En este último aspecto, habló de dos ingredientes: la técnica literaria y la ironía dramática. Respecto a la primera, y poniendo como ejemplo la novela “Jane Eyre” de Charlotte Bronte, y a sus cambios de tiempo verbal en determinados momentos de su relato, reconoció que en Roma soy yo”, su primera novela sobre Julio César, tuvo que usar ese recurso y utilizar flashbacks para mantener la intensidad dramática en las 400 páginas que trataba sobre algo tan estático como el juicio. No necesitó esa estrategia en “Maldita Roma” por la intensidad y a cantidad de personajes interesantes que pululan por la historia que nos narra, que arranca en la batalla de Bibracte en Francia en el año 58, viaja dieciocho años al pasado para encontrarse con un César exiliado porque quería acabar con los senadores corruptos. en los juzgados y sigue luego un orden cronológico.

“Empleo un leguaje vehicular, sencillo, directo y con ambientación histórica, con palabras en griego o latín que se entienden por el contexto o que explico” o con expresiones traducidas que te trasladan a otra época, tal y como han hecho otros autores antes, como Ernest Hemigway en las novelas que sitúa en países de o los habla hispana o los Nobel africanos de literatura Soyinka y Gordimer.

En cuanto a la ironía dramática, explicó que la usa como una manera de implicar en la narración al lector que ya conoce el argumento, que ya sabe cómo morirá César o qué relación tendrá con Cleopatra, por ejemplo. Este recurso, según destacó, fue empleado en obras clásicas como “Hamlet” y en películas tan taquilleras como “Titanic”.

“Descubrir lo desconocido de lo conocido” es otra arma de la que se ha valido Posteguilllo. “Conocemos la expansión de Roma con anexiones de terrenos, pero ¿cómo se expandió por mar?. La respuesta está en ‘Maldita Roma’”, manifestó haciendo una alusión a “Asterix y Obelix” y a esos piratas desastrosos que aparecen en el cómic, los cuales, a juicio de Posteguillo, cometieron dos errores: secuestrar a Julio César pidiendo un rescate por él y saquear el puerto de Ostia.

Aludió también a otros detalles menos conocidos que el lector puede descubrir en su novela. “Sabemos sobre Espartaco por la película de Kubrick, cuyos guionistas se alejan de las fuentes clásicas al principio y al final de la rebelión. Dicen que nunca encontraron su cadáver; ¿lo encontraron?. “Tampoco es muy conocido que los senadores intentaron comprar a César por una cantidad que hoy ascendería a más de 600 millones.

A la pregunta de si César estuvo en las islas Cíes, dijo: “Es complicado de saber, pero en mí novela sí está. Seguro que en su época de prospector de Hispania pasó por ahí”.

De Cornelia a Cleopatra, las mujeres que influyeron en el mandatario

“Las mujeres fueron influyentes en la vida de César, que tuvo varios matrimonios y amantes, todas tenías que ser muy inteligentes”, expresó Posteguillo. En Roma nunca se hacía un discurso por la muerte de una mujer joven, excepcionalmente por una anciana venerable. Y Julio César lo hizo en el funeral de su primera mujer, Cornelia, a la que quiso muchísimo. Luego llegó el matrimonio por interés con Pompeya (nieta del oponente y dictador Sila), y después con Calpurnia. No fueron ni mucho menos las únicas mujeres en su vida, sin las que no se entiende a César. Está su madre, Aurelia, una de las que más le influyó, y le dice que el poder se construye sobre mucha sangre,y Servilia, casada y una amante que estuvo con él toda su vida y la presenta a su hijo Bruto con 18 años, quien acabara siendo su asesino. También está su hija, Julia, la niña de sus ojos, a la que tuvo que dar en matrimonio a su peor enemigo, Pompeyo. Ella le dijo “si yo fuera tu hijo, le llevarías a la batalla. Está es mi batalla, no me puedes dejar en la retaguardia”. Y Cleopatra, “un personaje maravilloso que pedía a empujones salir en la novela desde que tenía seis años, no se suele conocer que ella era treinta años menor que César”.