Total, la marca de joyas más inclusiva

A las joyas de firmas como Michael Kors, Agatha (París) o Majorica les ha salido una dura competencia en su vitrina: la marca viguesa Total. El Corte Inglés en Vigo vende desde ayer en exclusiva sus creaciones, elaboradas en el taller de joyería de la Fundación Igual Arte, de personas con diversidad funcional.

De las 60 piezas únicas que se ponen a la venta hasta febrero, 14 volaron ayer en los primeros minutos de exposición. Si aún no han cerrado su lista de regalos para Navidad, Reyes o San Valentín, aquí es más que probable que encuentren un posible obsequio.

Las piezas –en latón, bañadas en oro de 24 kilates– abarcan desde pins, broches, pendientes cortos o largos, cadenas con colgantes y gargantillas de perlas con metal.

En la preparación de la colección se han cuidado todos los detalles, incluida la procedencia de las perlas. “Estas tienen una historia bonita –comenta el profesor del taller, Ramón López, de la marca La Tonta y la Rubia–. Cuando decidimos incluir perlas en la colección, pensamos que la filosofía de esta era de cercanía. Yo tenía un collar de perlas que le había comprado a una coraleira de O Grove. Nos pusimos en contacto con ellas y nos consiguieron las perlas hablando con la proveedora que las surte a ellas. Es perla cultivada”.

Las joyas fueron elaboradas por el alumnado de Igual Arte de diseño y joyería, en total, una decena de personas aproximadamente, guiadas por los profesores Alberto Ardid y Roberto López.

Explicaba ayer Ardid que en su aula los jóvenes diseñaron y prepararon ilustraciones que finalmente pasaron a ser en tres dimensiones al transformarlas en joyas.

En el taller de joyería, llevan trabajando durante meses Adriana Cervantes, Gustavo López, Elena Cubert, Iván Lago y Alberto Rodríguez, que ayer se mostraron felices y satisfechos de su trabajo.

"Me gusta ser diseñadora porque es mi futuro"

Adriana Cervantes –que lució una gargantilla con perlas y un colgante con las letras Total en latón dorado– aprovechó en la rueda de prensa de presentación para resaltar que “lo que más me gusta es hacer estrellas, corazones, círculos y cuadrados, pero lo que más me gusta de la colección es el lazo. Me gusta ser diseñadora porque es mi futuro”. En su cabeza ya afloran las ideas para los diseños de la nueva colección: le gustaría hacer mariposas de oro sin colores.

El profesor de joyería explicó por su parte que la marca lleva por nombre Total porque para él “está siendo un placer total” participar en este proyecto. “Me enamoré de esta iniciativa. Nunca había tenido unos compañeros de trabajo tan creativos, rigurosos y divertidos. Hemos formado un gran equipo y la mezcla perfecta de caracteres y habilidades. En pocos meses hemos hecho un trabajo de años. Pronto llegaremos a ser profesionales. Los chavales trabajaron a una velocidad a la que yo nunca había trabajado en joyería”, explicó el docente y artesano.

Inserción laboral: "Esto nos llena de orgullo"

Cris Lago, presidenta de la Fundación Igual Arte, agradeció a El Corte Inglés “poder vender aquí. Nos abrieron la puerta de su casa” al tiempo que destacaba la inclusión laboral del proyecto. “Esto nos llena de orgullo”, añadió.

Por su parte, Fuencisla Cid, responsable de Comunicación en Galicia de estos grandes almacenes, destacó que la jornada de ayer fue “un día muy especial por la presentación de la colección”, de la que destacó su originalidad y autenticidad.

Destacadas fueron también las palabras de la jefa territorial de Política Social de la Xunta, Ángeles Rocío Rouco, quien indicó que “para la Xunta es un honor participar en los proyectos de Igual Arte porque nos hace sentir que formamos parte de algo grande”. Asimismo, resaltó que las piezas de Total “compiten en espacio con otras de firmas internacionales de renombre a las que no tienen nada que envidiar”.

Cerró el turno de intervenciones en la presentación la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, quien resumió: “Me ha encantado esta iniciativa, el diseño. Espero poder colaborar comprándolas”. Y en verdad así fue, convirtiéndose en una de las primeras poseedoras de estas icónicas piezas.