A voz de científicos galegos sobre o futuro do planeta escoitouse tamén esta semana na Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático de 2023 (COP28) que se celebra ata o 12 de decembro de 2023 en Expo City, Dubai. Dous expertos da Universidade de Santiago de Compostela presentaron xunto a 200 homólogos de medio mundo –co apoio do Bezos Earth Fund– o “Informe Mundial sobre os Puntos de Inflexión” .

Trátase do profesor Sebastián Villasante, da USC, investigador financiado polo Consello Europeo de Investigación, e o investigador posdoutoral José Antonio Sanabria-Fernández. Ambos os dous pertencen ao Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais da Universidade de Santiago (CRETUS).

A USC sinalaba onte en nota de prensa que o informe afirma “que a actual gobernanza mundial é inadecuada para a magnitude do reto que supón o cambio climático global” ao tempo que formula recomendacións “para cambiar de rumbo rapidamente, incluída a acción coordinada para desencadear puntos de inflexión positivos”.

Aproposta é eliminar progresivamente os combustibles fósiles e as emisións derivadas do uso da terra, deténdoas moito antes de 2050; incluír os puntos de inflexión no Global Stocktake (o “inventario” climático mundial) e convocar un cumio mundial urxente sobre os puntos de inflexión.