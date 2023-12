Ayer fue jornada de reacciones a la propuesta que hacía el lunes la Unión Europea de que se pueda conducir a los 17 años, eso sí con un conductor con experiencia al lado. Las autoescuelas aplauden la medida. “Servirá para concienciar a los jóvenes sobre la responsabilidad de no ponerse en peligro a ellos mismos ni a quienes los acompañan”, explica Jaime Ríos, profesor de la autoescuela Sotolara.

Los ministros de Transportes de la UE proponen que el menor que conduzca esté bajo la supervisión de una persona de más de 24 años. Además, el acompañante deberá tener como mínimo 5 años de experiencia al volante: “No considero que haya que establecer un mínimo de edad. El copiloto, como persona responsable, debe enseñarle al menor los riesgos que hay en la carretera y evitar que cometa infracciones innecesarias”, explica Ríos.

Las autoescuelas no creen que la propuesta pueda ser “peligrosa”. Se trata más bien, dicen, de una medida educacional, para reducir la siniestralidad vial, que ayuda a los jóvenes a “adquirir experiencia al volante mientras aprenden”.

“El menor sabe que no puede ponerse en peligro, pero además, el hecho de que vaya acompañado lo conciencia de que tiene que garantizar la seguridad del vehículo por las personas que lo rodean. Y por el resto de coches que circulan por la carretera”, añade Jaime Ríos.

También asociaciones de víctimas de siniestros de tráfico como Stop Accidentes ven con buenos ojos la iniciativa. “Permite garantizar una mayor seguridad en la carretera”, dice su presidenta Jeanne Picard.

Los camioneros

Entre los más entusiastas a la propuesta de Bruselas, están las asociaciones de camioneros, que llevan años alertando sobre la falta de personal. “Si no se facilita la incorporación de los jóvenes al sector de transporte, en diez años no habrá conductores”, asegura Myriam Otero, secretaria general de Apetamcor (Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia).

Hasta ahora, la tendencia habitual en el sector era acudir al personal extranjero para trabajar, ya que “en España no existen las escuelas de transporte que hay en Europa desde hace 50 años, no hemos apostado por el sector”, lamenta Otero. Parece que con la nueva propuesta de la Unión Europea, que permitiría manejar un camión pesado a partir de los 18 años, y no los 21 años actuales, las empresas de transporte comienzan a ver una luz al final del túnel.

Desde Apetamcor sostienen que esta medida es una “oportunidad buena y necesaria. No tenemos relevo generacional y la media de edad del sector está en 55 años”. Para los transportistas, esta reducción del mínimo de edad es una manera de incentivar a los jóvenes que han acabado sus estudios básicos y tienen que decidirse por una profesión u otra. “Si tienen que esperar hasta los 21 para empezar no van a escoger la nuestra”, explica Otero.

Por otra parte, Galicia carece de una cantera de transportistas que pueda sostener a las empresas en un futuro, por lo que esta iniciativa ayuda a crear una base en el modelo de trabajo: “Lógicamente, antes la gente empezaba a estudiar o a trabajar en otra cosa porque no podía perder tres años hasta que le llegase el momento de conducir un camión pesado”, señala la secretaria general de Apetamcor. Además, el sector se queja de que formarse para ser camionero es muy caro. El CAP (Certificado de Aptitud Profesional ) necesario para manejar vehículos pesados cuesta 6.000 euros. “Necesitamos que se subvencione esa formación para incentivar y motivar a los futuros conductores”, asevera Otero.