Vicente Romero: “La censura generó un trauma en nuestra educación sentimental”

“La censura en el cine generó un trauma en la educación sentimental de generaciones de españoles, igual que el franquismo generó un trauma de sumisión”. Así lo manifestó ayer en Club FARO el periodista y escritor Vicente Romero, autor del libro “Los señores de las tijeras. El cine que la censura nos prohibió” (editorial Foca).

Presentado por el periodista Fernando Franco, quien aludió en su introducción a recuerdos de su infancia y adolescencia relacionados con la censura, Vicente Romero explicó que el origen de su nuevo título se sitúa en el documental “Imágenes prohibidas” que realizó para TVE (disponible por internet en la hemeroteca del ente público) y que le permitió acceder a cintas con escenas censuradas de películas, a informes y a documentos que empleaban los, así como realizar entrevistas a cineastas víctimas de las tijeras.

La extrema vigilancia a la que se sometían a las películas llevó a un censor a decir que “lo importante no era lo que se veía, sino lo que se sugería”, y en este contexto dijo que “había que prohibir ‘Con faldas y a lo loco’ hasta que ‘se levante la veda de los maricones’”. Lo que hoy nos provoca risa, debe ser visto con una sonrisa amarga” y también con cuidado porque “el PP y VOX ya han anulado contratos de representaciones de teatro, si llegan a gobernar habría censura”, instó Romero al público antes de poner una proyección de imágenes prohibidas en la que se sucedieron escenas cortadas de cintas, como el bocado que un torero le da en el brazo a la tonadillera en “Carmen” (1913) por la cara de placer que pone la protagonista, una canción de Carmen Sevilla acariciando a un gato, una canción cortada de “La casa de Troya” porque era en gallego o el final amargo de “El inquilino” (1957), en el que el protagonista (interpretado por Fernando Fernán Gómez) acaba desahuciado de su vivienda con los muebles en la calle, que fue censurado por el Ministerio de Vivienda y sustituido por otro en que la familia encontraba una casa en una urbanización.

Las tijeras no tuvieron piedad ni siquiera con la actriz favorita de Franco y protagonista de “Raza”, Ana Mariscal, a quien censuraron una escena en la que ella solo permanecía a la escucha por algo que tenía en su mirada. “El censor vio en mis ojos algo que tenía en los suyos”, comentaba la actriz.

Si bien la censura comenzó en Estados Unidos con las ligas de moralidad que obligaron a las productoras a vetar escenas previamente y en España también funcionó durante la república, Romero comentó que es a partir de la guerra civil donde se instaura de manera más feroz en el bando nacional con tres pilares: el ejército, la iglesia y los protagonistas ideológicos que querían dar contenido al régimen.

“Era una represión cultural que respondía al ambiente de cada época y tuvo etapas terribles”, expuso Romero, dibujando una época en que los acomodadores patrullaban el cine para ver con la linterna dónde tenían las manos las parejas y ponían una lista en las iglesias con los nombres de quienes no las tuvieran guardadas. “Los besos de tornillo estaban prohibidos, y también los novios bufanda (que agarraban por el cuello a su pareja) y los cinturón (por la cintura). No podía ir a un hotel con mi novia porque me pedían el libro de familia, pero sí compartir habitación con mi compañero del periódico”, relató. Curiosamente la película “Diferente”, con escenas de contenido homosexual, sí se autorizó, sin embargo un censor alertaba sobre la inconveniencia de que los adolescentes vieran el torso desnudo de Johny Weissmüller en “Tarzán” por poderlos incitar a ciertas conductas sexuales.

En una etapa más aperturista, con Manuel Fraga al frente del Ministerio de Información, y gracias a los turistas que venían con biquini y se besaban en la calle, se autorizaron cintas como “Con faldas y a lo loco”. Quedaron, sin embargo, muchos vetos, como el que sufrió Luis Buñuel con el final que le prohibieron para “Viridiana” y salvó con ingenio, o el que padeció Pilar Miró cuando le cortaron una escena de cama entre Ana Belén y Emilio Gutiérrez Caba porque a éste “se le veía su hermano pequeño”. Por no hablar de “Mogambo”, donde para eludir una infidelidad caen en el incesto.

Testigo de horrores desde la guerra de Vietnam

Testigo directo de los horrores que se han ido sucediendo en el mundo en el último tercio del siglo XX y principios del XX, Vicente Romero (Madrid, 1947), que estudió Derecho, “debutó” como corresponsal en la guerra de Vietnam, la cual cubrió para el diario “El Pueblo”. Desde entonces estuvo como enviado especial en los principales conflictos bélicos, primero para el mencionado rotativo y después para el veterano programa de TVE “Informe Semanal”, donde realizó más de 350 reportajes que le reportaron numerosos galardones. “A principios de los 90 me echaron de internacional por desobediente – yo soy rojo desde la cuna pero los socialistas que gobernaban, no – y me enviaron a Prado del Rey”, relató ayer en el comienzo de su charla Romero. Fue entonces cuando dirigió sus series de documentales sobre el cine mudo y sobre la censura. Como escritor, Romero ha publicado una docena de libros, entre los que se encuentran títulos como “El alma de los verdugos” (2008), sobre sicarios de estado que trabajan como funcionarios ejemplares para torturar o asesinar a presos políticos en América Latina, “Habitaciones de soledad y miedo” (2016), inspirada en los erráticos comportamientos humanos en situaciones límite, “Tierra de zombis. Vudú y miseria en Haití” (2019) y “Cafés con el diablo” (2021), en el que recoge conversaciones que ha mantenido con torturadores y genocidas a lo largo de su dilatada carrera.