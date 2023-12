Guadi Galego segue a evolucionar na súa música e ese concepto vai plasmalo en directo o vindeiro ano sobre as táboas. A xira leva por nome “Síntese Horizonte” e, arestora, tres son os espazos elixidos: o 26 de xaneiro no Teatro Principal de Santiago, o 27 de xaneiro no Teatro Jofre de Ferrol e o 13 de abril no Teatro Principal de Pontevedra. As entradas para a cita en Compostela están á venda en www.compostelacultura.gal; os billetes para o directo da vila do Lérez atópanse en www.ataquilla.com.

–A finais de setembro, revelou un novo single baixo o nome de “O.D.A.”, que agochan esas letras?

–É algo enigmático pero é unha oda á vida. Esas letras teñen un significado para min que se complementa coa louvanza á vida.

–A canción é unha reivindicación á alegría. Está nunha fase de explosión de ledicia?

–Non exactamente. É certo que reivindicarse na alegría é un dos grandes retos da vida, ser quen de poder conseguila e non caer nos momentos de non estar alegre. É unha fase de reconfirmación de que estou viva. Vivir é tamén a aceptación, o equilibrio, saber que hai cousas que son difíciles pero que hai que levalas adiante. Non hai que fuxir dos desperfectos.

–Porén non todo o mundo na madurez transita o camiño dese xeito.

–Eu penso que o fai máis xente da que o conta. O que pasa é que chegas a unha idade na que non eres importante para o groso da sociedade. Entrar na madurez é entrar neses 40 ou 50 anos. É unha idade difusa pero marabillosa para seguir aprendendo e experimentando pero sobre todo para corroborar que cousas da túa vida viviches xa e non che molaron para agora vivir as que están ben.

–O single foi producido por Iago Pico, como foi o traballo con el?

–Eu cheguei coa canción aos estudios de Iago e díxenlle que quería que houbese tres partes importantes. A primeira parte, en piano e voz, saíu da miña casa. Despois, quería outra na que o son rompera moito para ser máis escuro. E para a última precisaba que a emoción estivera presente por riba de calquera estética. Por iso, son tres partes tan diferenciadas. É unha concepción pouca ortodoxa.

–Por que o elixiu a el?

–Bueno, basicamente, porque me gusta a forma que ten de traballar; é unha persoa resolutiva e ten un concepto do son moi particular. Todo soa incrible no seu estudio. Sobre todo, é unha persoa excelente, é moi fácil traballar con el. Escoita moito.

–E iso non acontece cos produtores? Van por libre?

–No meu caso non teño mala experiencia con iso.

–Vostede publicou o disco “Roibén” meses atrás; despois publicou un novo single que non aparece no álbume e agora anuncia xira... É un xeito distinto de proceder respecto do que adoitaba facer antes.

–Tiña claro que non quería unha xira de “Roibén”. Quero unha xira síntese na que estarán os temas de “Roibén” pero tamén doutros discos.

–Como foi o traballo con Inés Salvado, que dirixiu o vídeo de “O.D.A.”? O resultado foi realmente especial.

–Inés é amiga miña e gústame a forma súa de ver a arte. A implicación dela neste tema foi total, cunha xenerosidade absoluta. Podería ser impersoal pero levouno á súa vida coa súa tribo. Estou namorada dese clip. Podería ser máis comercial pero destrozaríamolo.

–Hai un bombardeo para que nos manteñamos novos ou o aparentemos.

–Creo que a vellez é unha palabra que temos que poñer en valor como a experiencia. A vida vivida ten que ser un valor e a sociedade debe entendelo como algo importante para comprender que a experiencia vivida é máis importante que as aprendizaches académicas ou a espontaneidade. A madurez é a parte máis importante da vida: sabes o que non queres e moitas veces o que queres.