La psicóloga Marta Segrelles acudió ayer a Club FARO para presentar su libro “Abraza la niña que fuiste” (Bruguera). En su conferencia, señaló que “en general lo que nos angustia es no saber algo que muchas veces tiene su origen en el pasado”. “A veces, añadió, empiezas a preguntarte qué te pasa, por qué reaccionas de una determinada manera. Habría que buscar la respuesta en el pasado pero sucedió hace mucho tiempo, cuando éramos niños, no reparamos en ello”.

Segrelles realizó estas declaraciones en la conferencia “Cómo sanar las heridas del pasado”, presentada por la periodista Guada Guerra que tuvo un recuerdo de cariño para El Hematocrítico, fallecido esta semana, trasladando el pésame a sus seres queridos por parte de Club FARO y FARO Educa.

Guada recordó que se trata del primer libro para público no infantil que escribe Segrelles. También indicó que es “un libro que rasca”, en alusión a que hay que buscar elementos del pasado que duelen y que causaron una herida que sigue sin cicatrizar ahora.

La propia autora reconoció que en muchas ocasiones “rumiamos cosas” que van a aflorar al leer el libro. “Date un tiempo y si ves que es demasiado, deja el libro y pide ayuda” terapéutica, recomendó.

En este punto, indicó que no se trata de culpabilizar ni juzgar a nuestros padres o familia de las heridas psicológicas sino de localizar qué fue lo que las abrió y buscar la manera de solucionarlo. Para ello, planteó diferentes ejercicios en el volumen con pautas.

Segrelles también se fijó en los trauma que agrupó en dos grupos: “El primero serían los Traumas con mayúscula, situaciones que ocurren de manera puntual como guerras o catástrofes que nos impactaron superando los recursos que teníamos para afrontarlos; y los traumas con t minúscula que son situación pequeñitas que pasan de manera repetida y prolongada sucediendo cada día de nuestra vida y que tienen que ver con las relaciones”.

Para entender mejor esto último, facilitó un ejemplo. “No pasa nada, indicó, que un día nos hagan un comentario desafortunado pero si cada día que nos encontramos con esa persona nos hace un comentario como ¿de verdad te tienes que poner esta camiseta, no te puedes poner otra? y eres niña o niño puede acabar impactándote porque de pequeña no entiendes lo que está pasando y necesitas la aprobación de las personas que te cuidan. Eso puede acabar generando un pequeño goteo que al final hace un agujero”.

Guada añadió que a veces incluso se realizan esos comentarios de forma “inconsciente”. “A veces, respondió Marta Segrelles, no reparamos en que eso nos ha impactado porque quizá se pronunció con una ‘buena intención’. No tenían la intención de herirnos pero por la falta de información que tenían nuestros padres [de cómo nos podía afectar] ha ocurrido. Es como si te doy un pisotón y te digo que no fue mi intención. Vale, pero te ha dolido igualmente”.

La psicóloga explicó que a la hora de tratar el trauma una herramienta pude ser el Internal Family System (IFS) que gira alrededor del apego seguro. “Nos enseñan lo que es bueno o malo en las emociones pero no cómo atravesar eso. A veces, aguantas las ganas de llorar y se genera un nudo que duele. Si nos hubieran dicho cómo deshacer ese nudo... diciendo por ejemplo ¿tienes ganas de llorar? Llora, no pasa nada, igual te sientes mejor después”, añadió.

Recalcó que “la falta de acompañamiento emocional en la infancia nos impacta y nos ha impactado”. Detalló que “el apego es una teoría que explica cómo han sido nuestras relaciones de seguras o no en la infancia, cómo de cubiertas han estado nuestras necesidades. Ahí vamos a tener un apego más seguro o inseguro. (...) Podemos haber tenido una inseguridad en la infancia pero no quiere decir que estemos predestinados a relaciones insatisfactorias. Podemos generar apego seguro en el presente”.

Sentimientos y exigencias como muñecas rusas

La psicóloga Marta Segrelles se mostró muy contenta ayer de participar en Club FARO, de la respuesta de asistencia del público y también, como nota de humor, agradeció el haber sido invitada en diciembre y no en septiembre ya que así puede disfrutar de las luces de Navidad.

Segrelles, que se mostró muy afable, reflexionó sobre los sentimientos y exigencias que nos ralizaban en la infancia y los compartó con las muñecas rusas.

“Una persona que es muy exigente consigo misma debe pensar de dónde procede eso. Hay que empezar a rascar y verlo como una muñeca rusa con varias muñecas en su interior. Debemos pensar de dónde viene esa exigencia, cómo han sido tratadas nuestras emociones, cómo has sido tratada tú. A lo mejor esa exigencia era algo que se valoraba mucho en tu casa. ¿Te felicitaban por sacar las notas pero no te felicitaban por ningún otro logro?”, reflexionó en alta la terapeuta.

Respecto a la imagen que tenemos de nuestra infancia, matizó que a lo mejor “crees que tuviste una infancia feliz pero igual hubo cosas que te faltaron”. Para pensar mejor en ello, propuso visualizar un felpudo a la entrada de nuestro hogar en el que se pudiese leer “En esta casa puedes entrar siempre y cuando...”. Nos invitó a reflexionar sobre lo que añadiríamos “pensando cuándo me sentí bienvenida en casa y cuando creí que no se me acogía bien, qué cosas les gustaba ver de mí y cuáles no poniendo mala cara”.

Segrelles también opinó sobre la validación vinculándolo al acompañamiento. “Somos seres sociales y es una necesidad, a veces hacemos cosas renunciando a quienes somos”, indicó para vincularlo a que estamos esperando “que nos den permiso para sentir como nos sentimos”.