Paraíso Canto publica “Ruído”, tema contra o “espolio enerxético” do monte galego

O dúo Paraíso Canto, formado por Gabi Reboredo e Martiño Malleiro, ven de sacar o seu novo sinxelo, titulado “Ruído”, un tema contra o “espolio enerxético” no monte galego e que foi gravado no marco do programa Sonemerxente da Fundación Paideia.

Publicado xa en tódalas plataformas, este novo traballo de Paraíso Canto conta coa produción musical de Juan de Dios, mentres que o videoclip, que se pode visualizar en YouTube, conta coa realización de Xaime Miranda.

RUÍDO 🍂30-11-2023 | 19:00 h.🍂 Contra o espolio enerxético no monte galego. 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🎬 Realización: Xaime Miranda 🎥 Operadoras de Cámara: Gloria Campello e Marta Rodríguez 👯 Baile e interpretación: Daniel Lezso 👪 Figuración: Lucía Cedrón, David Leadbeater, Ieda Marques e Iago Ramilo 🎶 Música: Paraíso Canto / Popular ✍️ Letra: Gabi Reboredo / Luísa Villalta / Popular 🎛️ Producción musical: Juan De Dios Posted by Paraíso Canto on Wednesday, November 29, 2023

“O tema está adicado á temática do espolio enerxético, da invasión da enerxía eólica no monte, e para iso collemos un fragmento dun poema de Luísa Villalta, do poemario “Ruído” –que de aí ven tamén o nome do tema–, eu fixen algunhas estrofas e tamén hai un fragmento que é popular e vai un pouco adicado a esa loita”, indica Gabi Reboredo, un dos integrantes do dúo.

“A música é de raíz popular”, engade Reboredo, “pero despois adaptámola con arranxos nosos e na produción musical participou Juan de Dios, a raíz da nosa presenza no programa Sonemerxente, e foi unha marabilla traballar con el”.

De feito Juan de Dios aportou o seu particular toque. “Martiño e máis eu fixemos un traballo previo de composición e con esa base chegamos xunto a el e deulle unha volta moi grande ó que levabamos, quedamos moi contentos porque conseguimos un son que por nós mesmos non teriamos chegado a el e foi interesante tamén ese proceso de traballar con unha persoa allea ó noso proxecto”.

O resultado final é, para Gabi Reboredo, unha sonoridade “un pouco máis electrónica quizais do que estamos acostumados a facer, xa que soemos facer temas máis espidos, máis orgánicos. Este ten un universo moito máis cargado de sons electrónicos, pero ó mesmo tempo é bastante minimalista. Son como sons que están aí, que nos sabemos que están aí, pero ó mesmo tempo tamén poden pasar moi desapercibidos e ó final o máis importante é a voz,que está moi clara sobre ese fondo”.

O desafío de engadir cousas novas mostra a evolución do dúo. “O concepto que queremos manter é ese minimalismo que temos dende o comezo, pero froito de ir coñecendo a outras persoas no proceso, de ir innovando, van saíndo cousas diferentes, pero sempre con esa base, de que non se perda ese proxecto co que nacemos”, expón.

“Ruído” é o primeiro sinxelo que sacan despois de “Álbida”, que saíu hai uns oito meses. “Imos a seguir de vagariño. Temos algunha idea en mente de facer algún proxecto máis, pero vamos pouquiño a pouquiño”.