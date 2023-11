“Habría que tener siempre el corazón abierto a toda la música”

El proyecto musical Musicav, que han puesto en marcha Javier Ferreiro y Rosana Ojea, baja el telón hoy en Vigo (21.00 horas, Auditorio Afundación, en Marqués de Valladares) con el estreno en España de la banda sonora de la película ucraniana “Tierra” (Oleksandr Dovzhenko, 1930), en el que estará presente su compositor, Luke Corradine, actualmente afincado en Madrid y cofundador de UFACE (ONG enfocada a la defensa y apoyo de la identidad cultural ucraniana). Con Brais González al piano e integrantes de la Orquesta 430, brindará un espectáculo único y cargado de simbolismo.

–¿Qué le trae de vuelta a Vigo para participar en este proyecto musical organizado por Vitruvia?

–El estreno americano de esta obra tuvo lugar en la Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles en julio de 2023 y, a raíz de eso, el Festival Internacional de Toronto quiso replicar el programa en un programa especial dedicado a Ucrania a finales de agosto. Era hora de volver a casa y encontrar un hogar para esta banda sonora y para empezar a presentarla al público español. Yo creo que fue el destino el que hizo que diera con Javier (Ferreiro) y que tuviéramos un encuentro de dos horas por teléfono, apasionado y melómano, y que decidiéramos presentar este proyecto por primera vez aquí en Vigo. A él le debo estar aquí.

–Vigo, como puerta de entrada...

–Es nuestro deseo llevar este mensaje cultural ucraniano, de orgullo por sus raíces y gran legado creativo, así como mi música, a los más grandes escenarios en España y de Europa y ya estamos en contacto con muchas entidades internacionales, pero Vigo es nuestra primera parada.

–Presenta un proyecto marcado por su compromiso con la difusión de la cultura ucraniana. ¿Esa unión del cine, en este caso a través de la película “Tierra”, y de la música es el vehículo perfecto para ello?

–La música y el cine juntos adquieren una energía emocional muy especial. El cine mudo da al compositor aún más libertad creativa. Cuando se hacen bien las cosas el resultado puede tener un impacto emocional maravilloso. Quizás incluso más que el cine sonoro comercial, pero es importante ponerse límites y ser riguroso en la lectura de la película.

–¿Siente una mayor responsabilidad a la hora de llevar a cabo la musicalización de “Tierra”?

–La responsabilidad fue mucha ya que soy el primer compositor no ucraniano en componer música para esta película a este nivel, pero la pasión y el amor por Ucrania me ayudaron en todo momento. El proceso creativo para mí siempre empieza con pelearme con la película, darme de cabezazos con ella, probar mucho material; hasta que, de repente, encuentro un giro armónico, una melodía, un sonido..., que es la llave que abre la puerta a todo lo demás. El primer estadio es el que es más difícil. A partir de ahí, todo se hace más liviano e intuitivo.

–¿Y cómo ha decodificado emocionalmente esta película?

– “Tierra” no es un proyecto normal para mí no solo por la defensa de la identidad cultural ucraniana, que es un tema muy importante para mí tras los años vividos en ese país, sino también porque cada vez que ponía un acorde o una melodía sobre la mesa salían toda una serie de conexiones emocionales con mi vida allí, que no son pocas. No podría haber realizado este trabajo sin un profundo amor por ese país y, claramente, todo lo que ocurrido desde el 2022, me amarga profundamente.

Muchas veces me encuentro desbordado por las emociones que pongo en mi trabajo

–¿Es necesaria esa conexión con la obra para poder crear?

–Yo creo que sí. Se trata de tener empatía con la historia. Y muchas veces me encuentro desbordado por las emociones que pongo en mi trabajo a cuenta, precisamente, de esas conexiones emocionales.

–También ha trabajado en publicidad, para firmas como Nokia o Lego, o para organizaciones y asociaciones como Amnistía Internacional o StandUpToCancer, ¿dónde se siente más cómodo?

–En el cine. Pero hubo, por ejemplo, un trabajo para el Gobierno Británico, que realicé hace varios años, para crear la banda sonora de un documental muy duro sobre depresión y enfermedades mentales. Fue una experiencia intensa y conmovedora. El cine tiene otra naturaleza completamente diferente al trabajo para publicidad o documental. Tienes más tiempo y algo más de libertad creativa.

–¿Y en el caso del cine mudo?

–Cuando llegas al cine mudo, habiendo tenido este tipo de disciplina, con directores muy exigentes y tiempos siempre restringidos, llegas con otro tipo de entendimiento y otro tipo de lectura del film. Eres mucho más autocrítico. Me gusta siempre tener a alguien que me escuche mientras trabajo y que me critique, sobre todo durante los primeros pasos. Es importante disponer del punto de vista del ‘otro’ e incorporarlo dentro de tu proceso creativo.

–¿Persigue una emoción concreta en el espectador en esta proyección?

–No. Yo quiero que el público sienta emociones fuertes, pero pueden ser emociones de cualquier tipo y han de estar más allá de mi control y deseos. El público es libre de sentir lo que quiera. Mi único deber es electrizarle.

–Sus primeros contactos con la música fueron siendo todavía un niño.

–La música siempre ha sido un pilar de apoyo emocional en mi vida. Yo, por ejemplo, he optado por no desarrollarme como intérprete, porque mi relación con el instrumento es tan íntima, tan personal, que siempre he ido al instrumento a buscar consuelo, retiro, y eso es difícil de compartir con el público. Pero la composición es una disciplina más amplia donde uno tiene más tiempo para preparar sus emociones, darles el contenido correcto, para que el público las aprecie mejor.

La música siempre ha sido un pilar de apoyo emocional en mi vida

–¿Y en esos primeros compases ya sintió ese enamoramiento con la música?

–Sin duda, sí. Yo nací en Como (Italia) y mis padres tenían un pequeño tocadiscos y dos discos: uno era el “Tannhäuser” de Wagner –la versión instrumental de Karajan– y el otro, la “Música nocturna” de Mozart. Los dos me cautivaron con 5 años. y, hoy en día, ambas grabaciones me siguen haciendo saltar las lágrimas.

–En su formación también tiene un papel muy importante el maestro español Pedro Iturralde.

–Ser alumno del maestro Iturralde fue una experiencia maravillosa. Solía improvisar al piano, siendo él saxofonista, y aunque no fuera su instrumento principal de allí salían cosas mágicas. Entendí, gracias a él, que el piano es el vehículo compositivo por excelencia y no necesariamente solo para los pianistas, sino también para nosotros los compositores.

–Y dentro de toda esta pasión por la música, ¿se puede elegir un estilo o un instrumento concreto?

–En mi opinión, no se debe tomar esta decisión. Habría que tener siempre el corazón abierto a toda la música, y cuanto más abierto está uno a escuchar, a tocar lo que sea, mejor. La humanidad ha dejado cientos de años de legado artístico musical inconmensurable que merece ser escuchado y amado.