Antonio, un hombre de 26 años, asesinó a puñaladas a su ex pareja, Tatiana, de unos 25 años, y a la hija de ambos, de cinco años de edad, la madrugada del lunes en un piso de la calle Jacobeo, en el distrito madrileño de Carabanchel, según informaron fuentes de Emergencias Madrid y de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que detallan que había denuncias previas en la pareja, de nacionalidad peruana, por maltrato.

Los hechos sucedieron al filo de la medianoche, cuando el hombre entró al piso y degolló a su hija, que presentaba heridas importantes en el cuello, mientras que asestó varias puñaladas a su ex pareja en el tórax y en diversas partes del cuerpo.

La joven trató de huir hacia el garaje pidiendo auxilio y fue un vecino que presenció los hechos el que llamó a los servicios de emergencia para alertar de lo ocurrido.

Los facultativos del Samur Protección Civil no pudieron hacer nada por salvar la vida ni de la niña ni de la madre, que fue encontrada en el garaje, donde una operaria de limpieza borraba los rastros de sangre del suelo. Tanto madre como hija estaban ya en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los sanitarios.

En la vivienda donde se produjeron los hechos, y donde la mujer vivía con otro matrimonio de su familia y tres niños, fue hallado el agresor, que había tratado sin éxito de quitarse la vida cortándose el cuello.

Los sanitarios le intubaron y le trasladaron en estado grave al hospital 12 de Octubre al varón con herida en el cuello. El varón fue puesto bajo custodia policial como supuesto autor del apuñalamiento, en lo que se investiga como un caso de violencia machista.

El juez de lo Penal número 37 de Madrid, Rafael Alcalá Pérez-Flores, absolvió en diciembre de 2022 al detenido ayer, Jhoel Antonio S.A., de un delito de lesiones en el ámbito familiar contra su pareja Tatiana –a la que asesinó ayer, junto a la hija de ambos–, por el que la Fiscalía solicitaba un año de prisión. Según el relato del Ministerio Público, la golpeó en espalda y brazos mientras la llamaba “puta y perra”.

La decisión judicial, a la que ha tenido acceso “El Periódico de España” –del mismo grupo editorial que FARO–, obedeció a que la mujer dijo en el juicio celebrado más de dos años después que no recordaba más que una discusión, por lo que a falta de testigos y otras pruebas el juez absolvió in dubio pro reo (ante la duda, a favor del acusado). La Fiscalía, no obstante, insistió en sus conclusiones definitivas en que debía ser condenado y añadió a su petición de cárcel la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su pareja durante tres años.

Por otra parte, la mujer de 37 años agredida el pasado sábado por su pareja en un piso del madrileño distrito de Puente de Vallecas murió a primera hora de la tarde de ayer en el hospital. El arrestado se llama Antonio, tiene 42 años, es español y militar de profesión. Fue conducido a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que investiga el caso como un intento de homicidio. La mujer se llama Leticia y es de nacionalidad española. Se desconoce de momento si había denuncias previas por maltrato.

Con estas dos muertes ascenderían a 54 las víctimas de la violencia de género este año en España.