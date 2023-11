Literatura contra a barbarie

Dina Souto Vello –a protagonista de “Non temerás os coches amarelos” (Xerais)– é unha moza que arerastra un trauma da infancia e que ten como mantra “nunca unha vítima”. Recén licenciada en Xornalismo, logra unha bolsa para traballar no “Faro de Galicia”. A través dos seus ollos, coñecemos nas páxinas do libro de Marta Villar, xornalista de La Opinión de A Coruña, o medo que dende nenas ata adultas imos acumulan as mulleres consecuencia dos actos dos rapaces e homes adultos que as rodean ou cos que en mala hora coinciden no que pode ser os minutos máis fatídicos da súa vida.

A violencia de xénero comeza desde as primeiras páxinas e vai batida ao longo de diferentes capítulos e de diferentes xeitos ao tempo que trata outros temas como a vida no rural que se esgota ou o latexo do mundo do xornalismo dende as vísceras dun diario de prensa escrita.

“Todas as mulleres vivimos dalgunha maneira desde a infancia ata a madurez a violencia de xénero con acoso, intentos de meternos man, unha caricia de máis dun adulto, comentarios ou situacións como que de noite che siga alguén ou mesmo che pare un coche. A expresión máxima son as violencias físicas e psicolóxicas”, critica Villar.

Para a escritora supón “unha inxustiza que as mulleres teñamos que estar mirando o que nos rodea, vixiando, á defensiva... Ademais, como xornalista tiven que informar de casos de mulleres desaparecidas ou que sufriran violencia de xénero”.

Recalca coa voz firme que “falar coas familias é diferente a lelo nun artigo de prensa. Falar coa nai ou irmá dunha asasinada ou desaparecida é moi duro. Un dos primeiros temas que cubrín tras rematar a carreira foi a desaparición de María Xosé Arcos. Sempre me chamou a atención a afouteza da irmá, intentando que aparecera, que non se arquivara o caso...”.

Sen dúbida o que inda lle doe como se estivera alí é a visita á casa dunha rapaza desaparecida. “Fora durísimo. A nai tiña o cuarto dela igual que o día que desapareceu.O único sospeitoso era o mozo pero nin sequera o interrogaron. Para a nai, non había dúbida ningunha de que el a asasinara. A señora –lembra Villar– morreu hai pouco trala pandemia sen que a filla aparecera. Eses temas teñen que tratarse nunha novela”.

No seu libro, tamén plantexa o machismo dos mozos agora; como hai rapaces que insultan as súas noivas dándolle ordes. “Hai que reforzar a formación na Secundaria que é cando forman a súa personalidade e teñen compañeiros que queren presumir de ser machotes. Vemos violacións en grupos de menores. Gustariame que houbera unha reflexión e que se controlara o acceso á pornografía”, sinala a xornalista.

Villar é tácita: “Hai que ir máis alá dos xestos cara a galería que se fan ao redor do 25-N como por exemplo andainas ou agasallar pegatinas aos comercios.Imos ver. Non creo que se consiga nada con iso. Ten que haber igualdade entre os sexos e non se pode recurrir á violencia”.

No seu libro de ficción,porén, varios personaxes se converten en herdeiras do poema “A xustiza pola man” de Rosalía para convertirse en antiheroínas. “A violencia non é a solución. Eu plantexeino para crear debate e para dar outro tipo de narrativa. Eu quería amosar unha na que a muller non é a vítima, na que a muller fai xustiza”, sinala.

A violencia contra a muller fende tamén as páxinas do poemario “CON DO LORE” (Urutau), de Branca Trigo. “O libro relaciona dúas comunidades de internet:incel e ana e mia”, explica. A primeira é a dos homes célibes involuntarios,nos que hai subgrupos antifeministas, misóxinos e que mesmo defenden a violación de mulleres por culpalas a elas de todos os seus males por non teren sexo con elas. A segunda comunidade é a das mulleres que teñen anorexia ou bulimia.

Trigo quixo falar das dúas comunidades para amosar “como o autoodio se pode transformar en violencia. No caso dos homes, é cara as mulleres ou o outro; no caso das mulleres, cara elas mesmas”, sinala a escritora e editora de Malafera.

O libro cita casos concretos de violencia cruel contra nenas ou adultas nas últimas décadas. “Penso que falar dunha cousa é importante. Moitas veces non se fala dos trastornos de alimentación que cito no poemario ou do suicidio. Hai xente que pensa que ao falar destes temas se maximizan pero é o contrario: falalo é o primeiro paso para erradicalo”, indica Trigo quen tivo problemas de bulimia “moitos anos”. “Marcou a miña vida e nunca escribira sobre iso”, recoñece.

Respecto da solución da violencia de xénero, indica que “se deron moitos pasos adiante pero ás veces falta mirarnos a nós mesmas e as actitudes dos nosos amigos para decatarnos de que ás veces normalizamos cousas que non deberían ser normais”.

Outros dous libros que retratan a violencia de xénero pero noutras latitudes son “Hixabs e himes” de Mona Eltahawy e “Teño 14 anos e non é unha boa nova” de Jo Witek, con ilustracións de Jimena Estíbaliz e editado por Kalandraka.

A tradutora deste último é a galega Antía Veres Gesto. Para ela, “os libros son poder, o saber que encerran é poder, e os mecanismos de reflexión que activan son un motor para as sociedades”.Nel, preséntannos a Efi, unha nena africana que ao cumprir os 14 anos de idade vai ser casada cun home maior. O seu soño de ser libre, de ser enxeñeira para axudar a súa aldea e o seu país esfachican na súa primeira noite de vodas na que é violada polo seu marido.

“A autora –resalta Veres– ponse na pel dunha rapaza de catorce anos que irradia ilusións e proxectos de futuro. Penso que Witek fai un traballo maxistral á hora de transmitir, dende a inocencia e a incomprensión dunha rapaza, a frustración dunha identidade e dunha vida que queda fanada xusto cando estaba florecendo e acadando o seu máximo esplendor. O lectorado é capaz de sentir o medo, o noxo, a impotencia e o desacougo dese baleiro que deixan as aspiracións e a gana de vivir arrebatadas de todas esas mulleres”.

Inda que nun primeiro momento podemos pensar que os matrimonios forzados están lonxe de nós, de Galicia, hai que lembrar que nos últimos anos téñense dado casos no Estado español de mozas de familias inmigrantes que acordan as nupcias nos países de orixe. Ademais, a loita por unha sociedade sen violencia contra a muller abrangue todo o mundo.

“Os avances feministas non son cousa dunha soa persoa, senón dunha enorme rede que traballa grazas a unha concienciación social da que a literatura, entre outras moitas formas de expresión artística, é unha das grandes protagonistas e aliadas”, reflexiona a tradutora.

Pola súa parte, “Hixabs e himes”, da columnista exipcia Mona Eltahawy (Hércules de Ediciones), con tradución de María Fe González, é un ensaio revelador. Ao tratar a crítica contra o matrimonio de nenas reflexiona como pode ser defendido por líderes relixiosos cando a primeira muller de Mahoma, Khadixah, era unha divorciada rica 15anos máis vella ca el que “empregounto ao seu servizo e despois declaróuselle” mentres que da terceira esposa, Aisha, non está claro que tivera nove ou 19 anos ao casar.

Eltahawy –columnista de The New York Times que foi golpeada eviolada pola policía exipcia no 2011– lembra como hoxe nenas iemenís son vendidas para casar por non poder mantelas. Tamén lembra nas páxinas un estudo que informaba de que o 62% dos exipcios admitía acosar as mulleres e que a primeira vez que viu os xenitais a un home (un exhibicionista) tiña catro anos.

Para a xornalista, levar hixab non reduce o acoso contra as mulleres, máis ben o contrario: “A cultura da pureza leva tanto a homes coma a mulleres a culpar inxustamente a estas do acoso que sofren (...) Todo o que unha fai para alterar a súa propia aparencia tómase como incentivo para abusar dela”.