El Club FARO inicia el próximo viernes, día 1, su programación de diciembre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

De “Cómo sanar las heridas del pasado” hablará la psicóloga Marta Segrelles. ¿Qué tiene que ver mi infancia con las cosas que siento ahora? ¿De qué manera mis experiencias en esos años se relacionan con mi malestar actual? Y, sobre todo, ¿cómo puedo sanar las heridas del pasado que todavía cargo en el presente? ¿Alguna vez has sentido que todo iba bien, pero que te faltaba algo? ¿Qué has hecho todo lo que “tenías” que hacer, pero no sabes qué necesitas para sanar tu malestar? Autora de “Abraza a la niña que fuiste” (Bruguera), Segrelles aportará las herramientas necesarias para acompañar a la niña que todavía vive dentro de ti y ser hoy la adulta que te habría gustado tener a tu lado ayer. Psicóloga experta en terapia integradora con un enfoque humanista y en trabajo con heridas emocionales, cuenta, además, con formación específica sobre trauma y reparación del apego.

El periodista Vicente Romero, autor de “Los señores de las tijeras” (Akal), hablará de “La censura en el cine español”, con especial atención a los cuarenta años de la dictadura franquista, cuando los señores de las tijeras –principalmente falangistas y representantes de la Iglesia– impusieron los criterios religiosos y políticos oficiales sobre lo que se podía o no ver en las pantallas: imágenes cortadas, diálogos suprimidos, argumentos tergiversados por el doblaje... hasta extremos tan absurdos y ridículos que hoy nos generan una sonrisa, pero que representaron una condena para nuestro cine. En las páginas del libro de Vicente Romero se despliega una atractiva crónica de los tiempos más difíciles y oscuros de la sociedad española, no tan lejanos, cuando permanecía sometida a la estrechez moral y el dogmatismo del régimen surgido de la Guerra Civil.

“Así llegó Julio César al poder” es el título de la conferencia del escritor Santiago Posteguillo. Mare Internum, año 75 a. C. Un barco mercante navega rumbo a la isla de Rodas. A bordo, Julio César acompañado sólo por su fiel Labieno. Obligado por sus enemigos a exiliarse de Roma, se dirige al encuentro con el maestro Apolonio para aprender oratoria y de este modo, a su regreso, iniciar una feroz pugna para ingresar en el Senado y enfrentarse allí al temido Cicerón. Así arranca la extraordinaria segunda entrega de la saga dedicada a Julio César por Santiago Posteguillo. En “Maldita Roma” (Ediciones B) encontraremos ya al mito en la plenitud de su talento político y militar dispuesto a vencer cualquier obstáculo en su imparable conquista del poder. Tras el éxito de “Roma soy yo”, Posteguillo continúa su proyecto literario más ambicioso: una serie de novelas dedicadas a la vida de Julio César.

Ángeles Caso, escritora; historiadora del arte y comunicadora, glosará “Grandes mujeres en la sombra de la Historia”. En 2005, Ángeles Caso publicó un fantástico ensayo absolutamente pionero en la necesaria revisión histórica feminista que despertó no pocas conciencias: “Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras”. Dieciocho años después, las cosas han cambiado, España vive un hermoso despertar feminista, pero sigue siendo necesario el rescate de muchas creadoras cuya vida y obra permanecen todavía enterradas en la historia y que tienen mucho que decirnos sobre nuestro presente. Ángeles Caso retoma el hilo en su nuevo ensayo, “Las desheredadas” (Lumen), que tiene ecos de biografía literaria y de novela.

El diplomático y escritor Javier Puga Llopis hablará de “Arabia feliz. Un relato del surgimiento de las primaveras árabes”. Arabia Felix es el nombre que los romanos dieron a Yemen. El libro “Arabia feliz”_(RBA) describe la experiencia vital del autor, diplomático de carrera, después de haber vivido durante cuatro años en un país único y desconocido del gran público. A través de su relato, eminentemente autobiográfico, sustancialmente anecdótico, el lector es transportado poéticamente a través del recorrido vital del autor, al paisaje, las gentes y su quehacer de un lugar tan remoto en el mapa como en el imaginario colectivo, un país fascinante como pocos. “Arabia feliz” es, además, un racconto y un análisis en primera persona de las Primaveras Árabes, de las que el autor fue testigo durante su puesto en la región. Javier Puga Llopis está destinado en la Embajada de España en París. Desde enero de 2023 colabora con el grupo Prensa Ibérica con una columna de opinión quincenal titulada “Le Fumoir”. Catalán de padre gallego y madre madrileña, es un español orgulloso de serlo y amante de un trabajo que le permite errar por el mundo sin dejar de observarlo.

De “Envejecer con humor (Terapias para vivir más y mejor)” hablará José Antonio Flórez Lozano, catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo. Académico correspondiente de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Galicia y de Valladolid el doctor Flórez ha publicado más de cincuenta libros, incluida una enciclopedia de psicología infantil de cuatro tomos. Flórez sostiene que la risa combate la oxidación de las neuronas, el estrés, los trastornos del sueño y la depresión. Además, produce un efecto de oxigenación, favorece el efecto analgésico, permite el rejuvenecimiento de la piel, previene las enfermedades cardiovasculares, facilita el sueño, mejora los síntomas menopáusicos y potencia el sistema inmunológico. También elimina el estrés, libera endorfinas y adrenalina que elevan el tono vital y el estado de vigilia. Asimismo, alivia la depresión (permite ver y sentir el lado positivo de las cosas) y facilita la exteriorización de emociones y sentimientos de la persona mayor. En fin, el buen humor y su aliado la risa, es la mejor actitud ante la vida; te ayuda a sentirte pleno, alegre, vital, feliz y enérgico. Es el gran fármaco antienvejecimiento.