Fernández: “Una sola noche de mal sueño aumenta un 30% nuestro niveles de ansiedad”

“El sueño es supervivencia”. Así lo aseguró ayer Jana Fernández (Madrid, 1981), asesora y divulgadora del sueño y del descanso, que visitó el Club FARO para presentar “Aprende a descansar. El método de las 7 D para cuidar tu bienestar físico, mental y emocional” (Plataforma Editorial), un libro que demuestra lo desincronizados que están nuestros relojes laboral, social y cultural con respecto a nuestro reloj biológico, y que explica por qué es tan importante un correcto descanso, qué sucede en nuestro cuerpo cuando dormimos y cuáles son las consecuencias de la privación de sueño para nuestra salud física, mental y emocional. “Una sola noche de mal suelo aumenta un 30% nuestros niveles de ansiedad”, advirtió Fernández.

Pero, además, si no se duerme las suficientes horas y no se tiene un sueño de calidad, nuestro organismo deja de hacer muchos procesos, ya que el sueño es metabólicamente activo. Así, durante el sueño, se genera el 80% de las hormonas del crecimiento, responsables del crecimiento y de la regeneración de tejidos; el cerebro se limpia de los residuos de la actividad neuronal –está demostrada la relación entre dormir mal y las enfermedades neurodegenerativas–; el sistema inmune se regula; se consolida la memoria –lo que hemos hecho o estudiado durante el día se asienta durante el sueño–, permite que nuestro sistema emocional se regule y repercute en nuestras funciones cognitivas. “Si descansamos bien tenemos mejor capacidad de respuesta y somos más empáticos”, aseguró.

Sin embargo, la experta alertó de que la sociedad no está diseñada para que descansemos. Por el contrario, el estrés del día a día, las prisas y el querer llegar a todo hacen que el cerebro esté constantemente en estado de alerta, lo que nos impide desconectar y hace que nuestro sueño sea deficiente tanto en cantidad –un adulto sin patologías ha de dormir entre 7 y 9 horas todos los días– como en calidad, es decir, que sea reparador. En este sentido, Fernández aseguró que sin un buen descanso, de poco sirve llevar un estilo de vida saludable porque cuerpo y mente terminarán resistiéndose.

Sin embargo, y a pesar de que numerosos estudios avalan la importancia del sueño, en demasiadas ocasiones lo obviamos. “No nos enseñan lo importante que es dormir y para qué sirve, por eso prescindimos de las horas del sueño para hacer otras cosas”, comentó.

Durante la conversación que mantuvo con la periodista Iria Carregal, explicó también en qué consiste su método de las 7 D del descanso –decisión, disciplina, dieta, deporte, desacelerar, desconectar y disfrutar– para mejorar nuestro sueño.

“Ahora, todo tiene que ser productivo, hasta nuestros momentos de ocio. y esto no es sano. Estamos en un restaurante y hacemos una foto para subirla a las redes; estamos en el gimnasio y lo mismo, y el disfrute es hacer las cosas por el gusto de hacerlas. Disfrutar de la vida y el hacerlo con otras personas es la mejor herramienta para nuestra salud”, aseveró Fernández.

También desmontó que la multitarea sea posible. “Es falso que modo multitarea funcionemos mejor. Tampoco las mujeres. Nuestro cerebro no está preparado para hacer dos cosas a la vez.”, comentó.

Entre los grandes enemigos del sueño, señaló las plataformas en continuo y el uso que hacemos de la tecnología. “Nuestro cerebro es más primitivo de lo pensamos y no se ha desarrollado tan rápido como las tecnologías. Usamos una cosa para la que no estamos preparados y la usamos de forma indiscriminada porque está todo muy pensado para que toda tu vida esté en el móvil”, advirtió.

En cuanto a los adolescentes, recordó que éstos necesitan dormir algo más que un adulto –entre 9 y 19 horas– y tienen retrasado el sueño, por lo que su cerebro no está preparado para atender a primeras horas de la mañana. Según la experta, habría que retrasar la entrada al instituto y comenzarlo con actividad física en el exterior.

Los trastornos del sueño afectan a cuatro de cada diez personas en el mundo

Descansar y desconectar son dos palabras que se han convertido en el mantra de Jana Fernández desde 2016. Ese año, se sentó con su jefe para decirle que dejaba su trabajo y no porque no le gustara, sino porque necesitaba “descansar y desconectar”, dos principios que procura cumplir. “Da igual lo saludable y ecológico que comas, lo bien planificado que esté tu entrenamiento, la de horas que le dediques al yoga y a la meditación... Si no permites que tu cuerpo se restaure, se genere, se recupere y se reinicie todos los días estás perdido”, afirma la asesora y divulgadora madrileña en el prólogo de “Aprende a descansar”, que va ya por su sexta edición. ¿Y cómo se logra esto? A través del sueño. Las jornadas maratonianas, las responsabilidades laborales y familiares, el poco tiempo para uno mismo y las prisas son algunos de los factores que hacen que el descanso se vea afectado. Los síntomas que en el caso de la invitada del Club FARO hicieron saltar todas las alarmas y le animaron a dejar el trabajo fueron: dolor de espalda, estómago revuelto, tics en los párpados y, el definitivo: las taquicardias, síntomas que a muchos lectores les resultarán familiares. Entonces no sabía que estos síntomas eran consecuencia de dormir mal. “Con 35 años tenía unas lagunas mentales que me daban pavor. No recordaba cosas tan simples como qué hacía comido, o si había mandado un correo o no”, reconoce. Lo supo cuando leyó “La revolución del sueño”, de la estadounidense Arianna Huffington. Los problemas de sueño son un problema mundial. La Sociedad Mundial del Sueño estima que amenazan la salud y la calidad de vida del 45% de la población. En España en concreto, el 10% de la población padece algún trastorno del sueño crónico y grave.