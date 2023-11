Guzmen, de cantar en la calle a despegar en redes sociales: “Lo más épico de mi vida sería llenar Balaídos”

Porque tú tienes corazón artificial / naciste programada para hacerme mal / me tienes enganchado con tu amor virtual...

Son los pegadizos versos del estribillo de “Corazón artificial”, el nuevo sencillo del cantante vigués Guzmen (2002), un artista de gen polifacético y autodidacta que ronda los 100.000 oyentes mensuales en Spotify y que cuenta con una gran masa de fans en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde sus seguidores superan de largo el millón y donde su interpretación de canción Altantis, de Seafret, ha llegado a superar los 25 millones de visualizaciones. Su interpretación del himno del Centenario del Celta, “Oliveira dos cen anos”, de C. Tangana, también se hizo viral, y cosecha piropos de influencers como Dulceida, que se ha autoproclamado como su “fan número uno”.

–En su último concierto en Madrid, en el Hard Rock, para celebrar el lanzamiento de “Corazón artificial”, colgó el cartel de lleno. La cosa marcha bien...

–Las cosas van muy bien. Fue, realmente, el primer concierto que di en Madrid y agotamos aforo. Estoy muy contento.

–¿Cómo empezó su camino en la música?

–A los 12 o 13 años me compré una guitarra con mis ahorros, luego un piano... Fui aprendiendo de forma autodidacta, buscando tutoriales en Youtube, me dedicaba a curiosear todo el rato. Tampoco me fiaba yo de mí mismo como para pedirle a mis padres unas clases de canto o de guitarra; además, me gustaba eso de ir aprendiendo yo solo, me parece más bonito.

–Hasta que se atrevió a compartir su talento.

–Fue por los 16 años que me creé un canal de Youtube y empecé a subir mis cosas. A los 18, me compré un ordenador y ya tenía una distribuidora con la que subir música a Spotify y al resto de plataformas digitales. Hasta hace poco estuve produciéndome yo, como podía, y a principios de este año las redes me empezaron a ir muy bien. Hubo un crecimiento brutal y ahora estoy en Warner Music como artista.

–¿Recuerda cómo fue ese primer concierto, esa primera vez que canta ante público?

–Realmente, la primera vez que canté para el público fue en Príncipe, en la calle. La verdad es que estaba guay transmitir tu música a la gente, que se parara y la apreciara como tal. Después fui haciendo miniconciertos hasta que llegó el del Hard Rock, algún showcase para Warner o algún envento privado. Al final, eso es lo esencial de hacer música, porque no es lo mismo estar haciendo un tema que enseñándolo y eso es la piedra filosofal de todo.

–Todo es muy diferente ahora, ¿consigue mantener su esencia de siempre?

–Es complicado porque, al final, te dejas llevar, por inercia, por todas las cosas que pasas. Hay un montón de estímulos, muchas cosas que aprender... Ya me ha pasado que me he preguntado por qué estoy haciendo esto, pero es que es lo que quiero, es lo que me mola en la vida, no hay otra cosa.

–¿Siempre quiso ser cantante?

–Desde pequeño siempre me gustó la música, en general. Empecé a tener más claro lo de ser cantante como tal cuando ya manejaba un par de instrumentos. Yo siempre querré, quise y quiero ser músico, pero ser cantante es otro rollo. Es el instrumento que cada uno tiene, donde es muy distinto el timbre de cada uno y, sobre todo, la interpretación.

–En “O Grove”, con más de medio millón de reproducciones en Spotify, colabora con Juancho Marqués, ¿qué le aportan esas colaboraciones con otros artistas?

–Antes lo hacía todo yo solo y fue un choque al principio juntarme con más gente a la hora de escribir y componer, pero al final, si lo miras por el lado bueno, que es como hay que ver siempre las cosas, aprendes un montón y eso te sirve para ti mismo. Con Juancho, la primera vez que quedamos fue cuando hicimos la idea del tema, y fue todo muy cómodo, muy órganico y natural. Y sí, está guay compartir esas experiencias.

–¿Qué capacidad tiene internet para crear fenómenos como, por ejemplo, el de Íñigo Quintero, al que, por cierto, usted también versiona en sus redes (con más de 20 millones de reproducciones en TikTok)?

–Ahora hay demasiadas herramientas con las que puedes resaltar dentro de todo lo que hay; realmente, apartándote un poco de lo que hace todo el mundo. A su vez, también es difícil porque hay mucha competitividad, mucha gente que es muy buena.

–Las redes han sido una gran ayuda para lanzar su carrera.

–Llegar al público realmente es lo más complicado. También ese paso que estamos dando ahora de pasar de cantar canciones de otros artistas a cantar las mías propias. Yo nunca tuve a nadie que me dijera que lo que hacía no molaba; por suerte, siempre me dijeron que estaba muy guay lo que hacía y eso lo agradezco bastante. Y es esencial, porque si haces música y te gusta mucho, pero nadie la quiere escuchar... Al final el público es el que manda.

–El nuevo sencillo, “Corazón artificial”, combina el pop urbano con una producción electrónica. ¿Una evolución dentro de su estilo?

–Ahora estoy haciendo música muy sofisticada. Llevo un mes y medio cambiando la perspectiva y el sonido que quiero transmitir. De repente, se me ha venido a la cabeza tirar por este camino. Al final, las etiquetas sirven para algo y, por generalizar un poco, se puede decir que es pop lo que estoy haciendo, pero cada uno suena distinto y le pone la intención distinta. Lo que intento es transimitir, llevar mi música a algo más concreto y más visual.

–¿Cuáles son sus metas en la música?

–Tengo bastantes metas a corto plazo, pero, a largo plazo, sin duda, lo más épico que podría llegar a hacer en mi vida sería llenar Balaídos. Es muy complicado, pero soñar es gratis. Por qué no.

–¿Y a corto plazo?

–Hay que seleccionar poco a poco e ir dando pasos firmes; pero,a corto plazo, lo que quiero es dar una gira por España, hacer unas seis o siete fechas en salas pequeñitas y a ver qué tal.

–¿Cuáles son sus referentes en la música?

–Al principio tenía más los que me ponían mis padres, como The Beatles, Silvio Rodríguez... Pero ahora, sobre todo, sigo a C. Tangana, a Sen Senra, Jorge Drexler, su hijo pablopablo... Escucho un montón de música, la verdad.

–¿Y alguna colaboración con algún artista que le haga especial ilusión?

–Hay tantos artistas con los que me gustaría colaborar... Simplemente, por la curiosidad de saber cómo trabajan ellos. Tengo la curiosidad, por ejemplo, de saber cómo trabaja C. Tangana, que me parece el mejor compositor de España actualmente.