Castro: “Hai pouca gastronomía na historia da alimentación, só comían para sobrevivir”

O historiador e escritor Xavier Castro presentou onte no Club FARO o libro “Cociñeiras con talento” (da editorial Transforma). Na súa conferencia, resaltou que “hai pouca gastronomía na historia da alimentación, só comían para sobrevivir, só querían repór forzas”.

Iso era o que acontecía nas clases baixas xa que a burguesía do século XIX e a aristocracia si que deleitaban pratos e gozaban dos sabores culinarios ao haber máis fartura na súa casa.

Detallou o autor que a mellora na dieta en Galicia comezou primeiro coa chegada das cociñas bilbaínas aos pazos a mediados do século XIX e cando estas comezaron a chegar ás casas substituíndo as lareiras que limitaban a preparación da comida (predominantemente cocida, en lugar de asados ou frituras).

Castro foi presentado polo editor Manuel Janeiro e pola escritora María Xosé Queizán. Ante a pregunta desta última sobre que explica que agora mesmo haxa máis chefs de renome homes que mulleres e porque eles son mellor considerados nos fogóns laureados ca elas, Xavier Castro atopou a resposta douscentos anos atrás.

“Cando a profesión de cociñar se prestixia no século XIX, nese momento, acapárana os homes por completo. Publican libros nos que din que as mulleres carecen de talento para facer alta gastronomía. Isto é un correlato do que acontece na medicina e na ciencia”, sinalou.

Tamén fixo referencia Castro á diferencia de dieta entre homes e mulleres ao longo da historia. “Os homes tiñan unha ración maior, dereito a repetir e quedaban cos alimentos máis apetecibles (...) mentres que as mulleres quedaban coa peor parte. As mulleres, máis xenerosas e pacíficos, sacrificábanse polos fillos e tamén polos homes”, indicou o historiador quen tamén engadiu que “os historiadores poñen pouca atención á problemática das mulleres; case non aparecen, parece que a historia só a fixeran os homes”, admitindo que el mesmo caera nese erro en obras anteriores e que buscaba agoraevitalo.

Pola súa parte, Janeiro apuntou no comezo do Club FARO que “esa nova cociña de hoxe ten o seu fundamento nas campesiñas e labregas que daban de comer á familia na lareira” ao tempo que calificaba a Castro como “escritor brillante con estilo propio”.

No caso de María Xosé Queizán, a escritora subliñou que o libro “Cociñeiras con talento” é “unha historia da alimentación vista con perspectiva de xénero”, mentres que tanto ela como Castro louvaron a chef galega Lucía Freitas que asina un limiar que dá a clave de por que hai tan poucas mulleres chefs con estrella Michelín e outras condecoracións gastronómicas.

A sobremesa, unha actividade masculina que se reinventou

Nin comemos como antes, nin sentamos á mesa e compartimos tempo e espazo como noutrora. O libro ”Cociñeiras con talento” déixao claro e tamén así o recalcou onte Xavier Castro no Club FARO, coas aporacións de María Xosé Queizán. Ambos lembraron como historicamente as mulleres nas casas eran sempre as que cociñaban e que só os homes o facían cando emigraban –mentres non atopaban no matrimonio unha muller que llo fixera– ou cando ían á mili, o antigo servizo militar obrigatorio, no que tiñan que preparar a comida, incluído pranar as patacas. Como consecuencia, as mulleres non paraban de traballar cociñando, servindo a mesa, recolléndoa deixando reservada a sobremesa só para os homes mentres que elas quedaban arredadas da parola, dos espirituosos e mesmo do viño así como do descanso e o intercambio de ideas. No libro, ademais, sinalan como os homes españois adoitaban historicamente a saír fóra da casa despois da comida para a sobremesa ou mesmo para pasear. “Antes de década de 1970, os cafés –e non digamos as tabernas– constituían un espazo de sociabilidade preferentemente masculina. Era rarísimo que as mulleres puidesen facer unha xuntanza entre elas nun café, e tampouco os maridos adoitaban levar as súas esposas”. Na obra, lembra un comentario de Emilia Pardo Bazán sobre a escasa vida no fogar que facía o home español “rara vez” acompañado pola esposa, do que se decatou ao ir a París xa que en España non se acostumaba a ver parellas paseando e mesmo se consideraba de mal gusto ofrecer o brazo a unha muller.