Unha obra escrita a oito mans no confinamento

“O noso desexo con este libro é que Caramomia pase a ser unha palabra de uso cotián que substitúa a tantos insultos feos que hai polo universo. Que a gusto quedaríamos se nunha discusión de tráfico escoitamos algo como “que tiña eu preferencia, Caramomia!”. É unha das frases do perfil de Instagram (@caramomia) no que se anuncia a publicación da obra coral de Ledicia Costas, El Hematocrítico, María Lado e Daniel Landesa, que se uniron no confinamento para crear este divertido libro de aventuras e misterio escrito a oito mans que publica Xerais.

“É un traballo colaborativo, unha experiencia diferente, pero é chulo traballar en equipo, porque o acto de escribir é tan solitario sempre que ás veces está ben ter a oportunidade de traballar en equipo e adaptarte un pouco ó xeito de escribir das outras persoas. É un reto chulo”, di Ledicia Costas.

“Naceu de maneira virtual; non sabíamos que acabaría convertido nun libro” Ledicia Costas

“No confinamento, polo menos a min pasábame, non era capaz de traballar, non conseguía escribir unha liña. Estaba tan preocupada polo que estaba pasando que estaba como bloqueada”, recoñece.

Pero daqueles “cafés telemáticos” e “vermús virtuais” que colleron como rutina os catro autores durante o encerro polo coronavirus naceu Caramomia. “Nunha destas, non sei ben como, xurdiu a idea de escribir un libro a oito mans. Era unha maneira xenial e despexar a cabeza, de pensar noutra cousa que non fora o virus, de ter algo bonito no que ocupar o tempo libre”, engade.

Fixeron un guión previo co deseño dos personaxes e da trama, e repartíronse os catro protagonistas (Roque, Mafalda, Mabel e Brando). “Tiñamos xuntanzas semanais. Puxémonos prazos para que cada un supera cando tiña que entregar o seu capítulo e iamos colgándoos nunha conta de Instagram que fixemos a mantenta para o libro. Era como unha novela por entregas, pero de maneira virtual”, lembra Costas, que asumiu a personaxe de Mafalda: “Había moitas escolas que ían seguindo a novela case en directo e foi moi estimulante”.

María Lado, Daniel Landesa e Ledicia Costas coñécense dende hai anos, na época la creación do colectivo “Poetas da Hostia”. Esa sintonía foi importante á hora de darlle forma ó libro. “Xa traballamos xuntos máis veces e temos esa confianza, traballamos moi cómodos como grupo”, di satisfeita tamén co resultado final da publicación. “As ilustracións de Martín Romero son unha marabilla e Xerais fixo unha edición do libro bastante orixinal, quedou unha obra moi riquiña”. “Este proxecto naceu de maneira virtual, cando o empezamos non sabiamos que acabaría convertido nunha novela que se puidese mercar nas librerías, polo que isto é a guinda da torta. É un regalo”, apunta.

“Non estaba para facer humor neses días, pero 'Caramomia' foi o meu desatasque” El Hematocrítico

El Hematocrítico (que xa escribira unha novela con Noel Ceballos, Los Cinco Superdetectives) cualifica de “moi diferente” o proceso creativo de Caramomia. “Noel e mais eu xa somos como un cerebro dobre, pero neste caso foi moi estimulante porque asocio o proceso de creación de Caramomia con reunións entre amigos. Era a época dos famosos cafés e vermús virtuais e isto foi como un vermú virtual cun extra de ter un proxecto colaborativo”, explica. “Foi un pouco un traballo, pero tamén un pouco un xogo entre catro colegas”. Aínda que nesa época, o contexto non axudaba “Non estaba eu para moito humor naqueles días, pero Caramomia foi o meu desatasque, por así dicilo”. No seu caso, encargouse de Roque, “un rapaz que ten un problema co café”.

Na súa opinión, non foi difícil casar os estilos de cada un na mesma obra. “Conscientemente nos adaptamos os uns ós outros para crear unha especie de amalgama. Ademais, cando empezabas a escribir viñas xusto de ler o que facía o anterior, como un cadáver exquisito, e continuabas. Así era máis sinxelo que houbese unha continuidade”.

“Caramomia ten dende o inicio vocación de libro. Empregamos Instagram porque nos pareceu unha maneira de divulgalo bastante democrática, pero realmente en formato libro é a forma definitiva de Caramomia”, conclúe.

“É unha creación colectiva na que todas aprendemos moito das outras” María Lado

“Eu teño bastante experiencia escribindo obras con outra xente e naquel momento pareceunos boa idea facer algo xuntos, non tiñamos máis que facer e a idea callou... Pronto comezamos a ter conversas xa dirixidas a escribir a historia”, lembra María Lado. “Cadaquén de nós tiña unha familia, pero entre todos decidiamos que pasaba na trama e quen escribía o que”, lembra. Ela encargouse de Brando.

Aínda que a pandemia foi para ela como “unha nube” (“non sei se durou quince días ou quince anos”, di) lembra que o proceso de Caramomia “non nos levou moito tempo escribila”. “O que si lembro é que foi unha escrita moi frenética, moi fluída”.

María Lado confesa que lle ten moito cariño a esta obra e que “foi divertidísimo” escribila. “Tamén polo feito de que é unha creación colectiva, que o converteu nalgo no que todos aprendemos moito unhas das outras. O bonito de traballar en grupo é cando todo enriquece ó proxecto e ás persoas que participan del”.

“Mentres todo o mundo facía pan a nós déusenos por escribir unha novela” Daniel Landesa

“Mentres todo o mundo facía pan, a nós déusenos por escribir unha novela”, apunta Daniel Landesa: “Somos amigos que nos une esta teima da escrita e como a todos nos ferve bastante o cu decidimos facer algo durante esas quedadas virtuais, e o máis fácil que se nos ocorreu foi escribir unha novela entre todos”.

“Foi un proceso que puido tomar moitos camiños, pero o que tomou foi o de crear entre todos unha estrutura unitaria, a oito mans”, explica. “Cada un se encargaba alternativamente dun capítulo e cada un tiña a súa personaxe principal definida, pero as liñas argumentais iámolas pactando entre todos”.

“Foi un proceso por veces moi duro, porque hai que ceder no camiño que un quere que tome a historia, pero foi tamén moi enriquecedor e moi divertido, sobre todo pola amizade, que foi o fío condutor que nos fixo escribila”, engade. “Saíron ideas bastante tolas e divertidas e é un texto ó que lle temos bastante aprecio polo que significa para nós”, recoñece Landesa, que garda na súa memoria “un paseo con medio metro de distancia entre nós falando dos últimos detalles do libro”. “Con estes tres compañeiros, sen dúbida me volvería embarcar nun proxecto así, de cabeza”.