Un vigués en las “olimpiadas de la fotografía”

Es la tercera vez que participa en el Redbull Illume, el concurso bienal de fotografía de deporte de acción y aventura más importante del planeta, y la tercera también que queda entre sus semifinalistas. El vigués Aarón Sio, de 24 años, es el único español que ha logrado colarse en la lista de semifinalistas en la categoría “Emergin Photographers by Canon”, en la que participan fotógrafos menores de 25 años. Y en esta ocasión, lo ha hecho no con una, sino con dos imágenes, para las que ha contado con la colaboración del deportista Pablo Vázquez, conocido en el mundo del skate como Peibol.

“Estoy muy emocionado porque llevaba soñando con participar en este concurso desde que descubrí la fotografía, con 13 o 14 años, aunque no pude inscribirme hasta que cumplí los 18”, comenta.

El Redbull Illume 2023 tiene diez categorías, en las que, además de estos fotógrafos emergentes, profesionales con una larga trayectoria se someten al escrutinio del jurado, formado por un plantel de 52 editores y especialistas en fotografía, que eligen veinticinco semifinalistas y cinco finalistas en cada categoría, de entre los que saldrán ahora el ganador de cada una de ellas y el absoluto. Aunque la organización no ha facilitado aún los datos de participación de este año, las cifras de la pasada convocatoria dan una idea de la envergadura del que está considerado como “las olimpiadas de la fotografía”: 41.447 candidatos.

Aarón asegura que este año no contaba con que sus fotografías –el máximo que se podían presentar en por categoría eran cinco– llamasen la atención del jurado, ya que decidió presentarse a última hora. “Una semana antes de que cerrara el plazo de inscripción, mi pareja me dijo que cómo no iba a presentarme. Así que llamé a Peibol, que es un buen amigo, y fuimos a hacer las fotos”, reconoce.

"Sólo hago fotografías de cosas que me gustan y que encajan conmigo" Aarón Sio - Fotógrafo aficionado, semifinalista del Redbull Illume

Una de las imágenes fue tomada en la Cidade da Cultura de Santiago y la otra en una carretera de Mondariz. “Son fotografías más artísticas que deportivas porque priman más el entorno que el truco del skater”, explica. En la primera, muestra este deporte en su paisaje natural: la ciudad y su arquitectura, mientras que en la segunda lo acerca al rural gallego.

Ambas fueron realizadas en blanco y negro, técnica con la que realiza sus proyectos. “Soy fotógrafo de blanco y negro porque veo más las formas que los colores”, comenta Aarón, que, en la era digital, emplea más la cámara analógica que la digital, aunque no para este concurso. “Me gusta la analógica porque te obliga a detenerte a pensar qué imagen quieres tomar. Es una fotografía más consciente porque sabes que no puedes disparar por disparar. Los carretes y los revelados cuestan dinero”, afirma.

Las dos fotografías del joven vigués formarán parte del libro que Redbull edita con todas las imágenes seleccionadas por el jurado –semifinalistas, finalistas y ganadores– en cada edición, por lo que ésta será la tercera vez que el trabajo de Aarón aparecerá en esta publicación de edición limitada.

Hace unos años, se planteó convertir su afición en profesión e intentó montar una agencia de fotografía deportiva, pero justo entonces irrumpió la pandemia y le apareció el trabajo donde está ahora –es diseñador gráfico en una empresa de Mos especializada en ropa de ciclismo– y aparcó la idea. “Lo que hago me gusta mucho y así la fotografía no se convierte en una obligación, sino en algo que hago cuando realmente me apetece”, comenta.

Aarón ha realizado varias exposiciones en el espacio cultural Río Lagares, ha publicado en varias revistas nacionales y estadounidenses y ha autopublicado varios fanzines con sus proyectos artísticos y trabaja como fotógrafo de O Marisquiño desde hace cinco años. “Hago fotos sólo de cosas que me gustan y que encajan conmigo y siempre me ha atraído la fotografía de deporte de acción y de aventura. Comencé haciendo fotografía de surf cuando comencé a practicarlo”, afirma.

Aarón descubrió su pasión por la fotografía cuando encontró la cámara de su padre durante una mudanza. “Le acompañaba a la laguna con seis o siete años para hacer fotos de aves”, recuerda. Su padre le explicó algunas nociones y desde entonces se enganchó a captar la vida en movimiento a través el objetivo. “Cuando empecé, a la gente le chocaba ver a un chico de 14 años haciendo fotos con una cámara analógica en vez de con el móvil”, recuerda.

Diez años después de ese hallazgo, Aarón lleva la cámara encima. O casi siempre.