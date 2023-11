La IA se enrosca con un violín

“ARCHON. Verbas do Demiurge” no es un duelo de la música analógica contra la inteligencia artificial (IA) sino más bien la cooperación de ambos para ofrecer un concierto diferente en una nueva dimensión. El proyecto lo firma el violinista Roberto Alonso que este domingo 19 a partir de la una de la tarde presenta en el MARCO de Vigo la iniciativa como broche de Vertixe Sonora.

Le acompañarán las imágenes creadas por MIL111 –Iria del Bosque y Borja Bernárdez– y la difusión electrónica de Sebastián Yepes.

“Es un proyecto –explica Alonso– que llevo desarrollando con un compañero llamado Marek Poliks con el fin de crear varias inteligencias artificiales para desarrollar sonidos. El sistema que presentamos el domingo para emplear todos estos mecanismos en tiempo real y en un concierto. ARCHON es un sistema multiagente que reacciona a los sonidos que voy a ir produciendo con el violín”.

Aquí, hay que hacer una aclaración por parte del músico: “La inteligencia artificial responderá a lo que yo hago de forma no predecible. Podrá permanecer en silencio, acompañarme, hacer lo mismo o introducir ideas nuevas. Escuchará lo que yo hago pero con su grado de autonomía elevado, la interacción no será de imitación”.

Durante varios años estuvieron trabajando en un motor de generación de sonidos denominado Demiurge que alimentaron con bases de datos de sonidos de diferente naturaleza.”No le imponemos normas sobre la naturaleza de sonidos que debe generar. Después trabajamos con esos sonidos, de manera que son la voz de ARCHON”, explica el artista.

En cuanto a qué encierra el nombre, explica que Archon “tiene que ver con estructura. Piensa en términos como anarquía o arquitectura”.

Una vez aclarados estos conceptos hay que explicar en qué consistirá todo el entramado artístico que se ofrecerá este fin de semana. Por un lado, tenemos al violinista y a la IA tocando e interaccionando. Además, MIL111 harán visuales reactivas a los contenidos que presente el dueto para crear un diálogo entre la dimensión visual y musical.

El concierto de Vigo será la primera presentación del proyecto en la Península Ibérica después de tres actos desarrollados en Hong Kong, China y Gante. Además, lo han avanzado en revistas especializadas de música e IA como “Leonardo” o “Organised Sound” (Cambridge University Press).

Otra fase de la iniciativa incluye la publicación de un libro por Taylor and Francis bajo el título de “Choreomata. Performance and performativity after AI” que se podrá adquirir el próximo año y en el que se podrán encontrar diversos capítulos escritos por gente experta en el tema de música e IA.

También en 2024, desde enero, venderán el disco del proyecto y lo subirán a las plataformas como Spotify.

Antes del concierto del domingo, está previsto para el sábado a las 12.00 horas en el MARCO la charla “Intelixencia dixital. Pasado, presente e futuro” en la que Roberto Alonso explicará la génesis del proyecto. “Más allá de la obsesión sobre la IA, quiero presentar esta como un hecho histórico. Es resultado de un proceso de revolución de tecnologías. La IA ya tiene un impacto en casi todo lo que hacemos hoy”, reflexiona el creador nacido en Vigo pero que se encuentra trabajando en Hong Kong.

Respecto al temor de que el avance de la IA desemboque en que se prescinda de músicos en el futuro, Alonso matiza que “esa visión apocalíptica de reemplazar no la veo. Habrá una transferencia de capacidades importantes. Una parte importante de la música va a desaparecer; es inevitable. Pasó cuando se inventó la rueda. La gente que cargaba pesos tuvo que buscarse otros trabajos. Es parte de un proceso de automatización y tecnificación de los procesos productivos”.