A última historia de María Reimóndez volve poñer unha muller no centro do relato. Trátase de Cecilia, unha moza orfa de 16 anos que comeza no boxeo. Neste deporte atopa o seu lugar. O libro –Premio Xules de Literatura Xuvenil de Xerais– foi presentado onte pola autora na Libraría Cartabón en Vigo. Acompañaránona a boxeadora Erika Cobas e a xornalista Sara Vilas.