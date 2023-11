Viaqua presenta a décima edición do certame literario “Relatos de auga intelixente”, dirixido o alumnado de ESO, Bacharelato e FP de municipios nos que a empresa presta o servizo de subministración de auga. A temática é “Un día sen auga”:como sería un día no que auga non estivese dispoñible no teu municipio”. A recepción de traballos comenza o luns. As basese están na web de Viaqua.