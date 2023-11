Una guía para entender la adolescencia

La escritora y profesora viguesa Sonia Mirón presenta mañana, a las 18:00 horas en La Casa del Libro, su cuarta novela para adolescentes: No son mariposas, son elefantes (Círculo Rojo). En este evento la acompañarán la booktuber Pamela Gallardo (@pammebooks) y Margarita Alén, profesora de Lengua y Literatura del IES de Chapela.

Se trata de una novela ideal también para “los padres que quieran conocer cómo es el pensamiento de su hijo adolescente”, dice la autora. Y es que las suyas son “novelas que tienen también una profundidad psicológica en la que se tratan muchas temáticas adolescentes”. Muchos progenitores –“mayoritariamente mujeres”, puntualiza–“agradecen el hecho de que se cuenten estas historias porque les ayuda a conocer a sus hijos”.

Sonia Mirón es profesora en un instituto. “Hay una magia especial entre ellos y yo; se acercan a mí para contarme sus cosas y me gusta escucharlos, comprenderlos. Al estar día a día con ellos de ahí surgen muchas ideas, muchas semillitas, para lo que van a ser mis historias; no se basan en hechos reales, pero sí que están muy cercanas a mi realidad, a mi día a día”, añade: “Un instituto es un microcosmos, cada día ocurren mil cosas distintas y es como estar viendo una serie, con temporadas interminables. Y si eres escritor, o escritora, y estás con los ojos muy abiertos y las orejas desplegadas, de ahí sacas muchísimos datos para poder escribir”.

ESTE sábado a las 18h, en la Casa del Libro de Vigo. Os espero.🌷 pic.twitter.com/bZ4sJTBE7Z — Sonia Mirón (@sonia_miron) 8 de noviembre de 2023

Su visión sobre la adolescencia, “al contrario de lo que piensa mucha gente”, es optimista. “Yo tengo un vínculo especial con esta etapa porque creo que, realmente, son mucho más sensibles de lo que la gente piensa, les duele todo mucho, es una edad complicada y creo que, realmente, necesitan ser escuchados y que estés a su lado”. Según Mirón, “los señalamos porque están todo el día con el móvil, pero , ¿quién se lo pone en la mano?”, se cuestiona. “No dejan de ser víctimas de un sistema capitalista, que ha ideado esa máquina que los tiene absorbidos y yo, como profesora y como escritora, trato de despertar conciencias y hacerles ver que la vida va mucho más allá de una pantalla de móvil”.

“Realmente, los adolescentes son unos incomprendidos”, prosigue. “Los tenemos etiquetados y, precisamente, de eso va No son mariposas, son elefantes, de cómo etiquetamos a los que tenemos alrededor y de cómo esa etiqueta puede suponer una condena”, explica. “Los adolescentes tienen mucho que decir y cuanto más se les escuche, más se les comprenda, más se van a abrir; hay que ser naturales con ellos y darles muchísimo amor, pero sin que falte autoridad, hay que combinar ambas cosas”.

Hay que ser naturales con ellos y darles muchísimo amor, pero sin que falte autoridad

“Para montar una estantería tenemos un manual de instrucciones; para manejar el horno, también; pero, ¿quién nos da un manual de instrucciones para tratar a un adolescente?”, pregunta. “Es una persona que está pasando por una etapa de cambios brutales, en muy poco espacio de tiempo, por lo que hay que leer muchos manuales de instrucciones, hay que escuchar a las personas que saben sobre adolescencia, leer libros sobre adolescencia, leer novelas sobre adolescentes...”, asegura.

“Todos tenemos un corazón, un alma, una manera de sentir y eso creo que es lo que realmente une a los seres humanos”, subraya. Y en su novela así lo refleja: “Habla de ir más allá de las apariencias, de comprender al otro”.

La escritora está también muy agradecida “a los profesores y profesoras de institutos que apuestan por la lectura de mis obras; también a los libreros y bibliotecarios, pero mucho más a los alumnos que, muchas veces, son los que les proponen a los profes algún libro mío para leer y eso me hace enormemente feliz”.

El título está sacado de una pintada que vio en una pared. “Es la primera vez que termino una novela no y se me ocurre ningún título. Caminando por Tui vi una pintada que ponía esto, “No son mariposas, son elefantes”, y se me encendieron todas las luces, fue un regalo que me cayó del cielo”.