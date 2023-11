“Afonso X e Galicia”, o proxecto expositivo organizado polo Consello da Cultura Galega (CCG) coa colaboración da Xunta de Galicia e as deputacións de Ourense e Lugo, continúa a percorrer o mundo e a súa parada actual é Brasil.

Onte inaugurouse en Rio de Janeiro a mostra nun acto protagonizado pola presidenta do CCG, Rosario Álvarez; o decano do Centro de Letras e Artes, Afranio Gonçalves Barbosa; a vicerreitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cássia Turci; e outros persoeiros.

A exposición vén acompañada dun programa cultural e a axenda da presidenta continúa joxe xoves coa súa participación no “Colóquio Afonso X e a Galícia”, que se levará a cabo na Sala da Congregação da Escola de Música da UFRJ. Pola tarde, ofrecerá unha conferencia na Universidade Federal Fluminense, en Niterói.

A exposición Comisariada por Antoni Rosell (Universitat Autònoma de Barcelona), a mostra “Afonso X e Galicia” busca visibilizar a conexión coa Galicia de Afonso X a través das Cantigas de Santa María pero tamén doutros nexos máis profundos, ademais de amosar un intelectual que condensa outra forma de entender o saber do seu tempo. A exposición non segue un relato cronolóxico, senón que busca presentar a Afonso X na súa dimensión máis humana, para dar a coñecer a súa vida e os seus conflitos. Nela tamén se profunda no seu labor científico, histórico e cultural.

O futuro da cultura

En Galicia, en Compostela, o Consello da Cultura Galega proseguíu coa súa actividade coa xornada “Pensar o mundo dende Galicia”. O vicepresidente do ente, Xosé M. Núñez Seixas, participou no foro no que Xosé Carlos Arias indicou “O mundo que coñecemos será radicalmente diferente dentro de dez anos e con xornadas como esta axudamos a situar a cultura nese novo escenario” .