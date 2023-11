“O viaxeiro perfecto” tamén fala castelán

A editorial Alhenamedia presenta hoxe en Barcelona, na Biblioteca Jaume Fuster, a edición en castelán de O viaxeiro perfecto de Iván García Campos (A Coruña, 1974), considerado un dos autores máis interesantes e orixinais da literatura galega actual e gañador en 2008 do Premio Nacional de Narracións Curtas Modesto Rodríguez Figueiredo, instituído pola Fundación Pedrón de Ouro, pola súa obra Unha casa chea de xanelas.

Alhenamedia edita esta obra, que considera “unha pequena xoia literaria” coa intención de facela chegar ó resto do territorio español. “É unha bonita novela de viaxes, pero non unha novela de viaxes corrente; onde o importante non é tanto acada-la meta como gozar do camiño e das súas xentes”, avanzan sobre o libro de García Campos, que no 2010 gañou tamén o Premio Blanco Amor coa súa novela O imposible de desatar.

“Eu non teño redes sociais e chegar a min é un pouco difícil”, recoñece o escritor sobre o xeito no que xurdiu o proceso para traduci-la súa obra. “Polo que eu souben Francisco Bargiela, director de Alhenamedia, estivo chamando a varias portas para poder comunicase comigo, ata que chega á Fundación Euseino?, coa que eu colaboro. Eles me preguntan e lle dan os meus datos este mes de xaneiro recibo un correo seu dicíndome que estaban interesados en publicalo en castelán”, indica.

Alhenamedia é unha editorial especializada en viaxes e practicamente a ficción que teñen editada é de escritores xa falecidos e clásicos, pero este ano “pensaron a idea de publicar algo de ficción e, a poder ser, de escritores vivos”, expón.

A partir dese correo empezaron a falar ata chegar a este momento, que completa a primeira incursión da editorial na literatura galega, tras sacar tamén as obras de Xosé Neira Vilas (Camino nebuloso) e Ramón González Alegre (Por entre el arpa y la saudade). “A miña reacción foi a de dicir que da os seus froitos tratar de tomarse o traballo da literatura como algo moi artesanal, sen dedicarlle moito tempo a publicitarse”, di García Campos, que, pese a todo, é consciente de que “hoxe en día, se non te moves un pouco, se non te das a coñecer, é moi difícil que a túa obra chegue”.

Pero si que chega. Neste caso chegou a Alhenamedia: “É unha maneira de abrirse a outros lectores”.

García Campos non quixo traducila el por varios motivos. “A tradución moitas veces acaba levándote case tanto tempo como escribir o orixinal, é traballoso, o os proxectos novos nos que estás metido os tes que parar. Por outra parte, eu prefería que o fixese un profesional, mesmo da outra visión sobre o texto”, explica.

“Creo que o traballo de tradución é bastante bo, o que pasa é que eu son bastante quisquilloso, entendo que coma todos os autores coa súa obra”, confesa. “O que pasa é que les cousas que escribiches e pensaches en galego e ás veces dáche a sensación de que ese texto non é teu cando o les en castelán”. De feito, as súas modificacións sobre a tradución foron polo feito de que “se eu escribise orixinalmente en castelán non escribiría iso así, porque cada lingua ten o seu ritmo. Tratei de adaptar esa tradución ó que eu faría se a escribise en castelán”, di satisfeito co resultado final.

El viajero perfecto, que xa vai pola segunda edición en galego, volve así á actualidade. “É unha oportunidade de recoller o libro que saíu a finais de 2019 para revivilo un pouco, darlle aire outra vez”, di o autor. No seu proceso creativo, non está de acordo o escritor con esa definición de que na literatura o obxectivo é “contar historias”. “Eu creo que é máis suxerir ideas ou reflexións sobre a vida, sobre o que nos rodea, máis que contar historias, que pode quedarse en algo anecdótico”.

Así que, normalmente, ponse algún reto técnico como base. En O imposible de desatar, por exemplo, a base foi escribir unha novela na que os personaxes non se falasen entre eles. “Neste caso hai unha viaxe que é a clásica metáfora da viaxe da vida, non hai nada orixinal niso, pero o que quería era que o desenvolvemento da novela pasase polos diálogos, sen saber nunca o que pensan os personaxes. So sabemos o que din, o que lles pasa e o que fan. Quería levala así, polo diálogo, a viaxe e os pequenos detalles. O argumento é un medio para suxerir outra historia”, afirma.

Trátase de “escribir tendo moita fe en que o lector intúa que o que estás contando é algo máis que iso que está escrito”, afirma. “Hai moitas visións, moitas maneiras de interpretar unha mesma obra”.

Sempre necesito unha pausa entre un libro e outro, porque é esgotador

“O ensaísta Montaigne dicía que ó final, calquera movemento nos descubre e, moitas veces, di moito do que somos”, sostén. “A novela traballa moito con iso, con xestos, con pequenos detalles, mesmo algúns que parecen irrelevantes pero que, ó final, son os máis importantes”. Parafraseando a Conan Doyle, “moitas veces, as cousas máis importantes que pasan é cando os cans non ladran”. Un concepto co que xoga tamén nos relatos de Cuestións vitais secretas e en O imposible de desatar.

A Iván García Campos gústalle escribir a modo. “Eu escribo de madrugada fundamentalmente e é certo que escribo frase a frase. O lector moitas vecen non se decata de que para que a lectura sexa fluída, iso hai que medilo, hai que traballalo. Trato de facer que a primeira versión, que sexa a última”. Agora mesmo está na fase de iniciar un novo proxecto. “Sempre necesito unha pausa entre un libro e outro, porque é esgotador”. “Nunca forzo o proceso, pero xa estás escribindo aí, porque escribir é decidir”.