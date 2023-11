Más prevención e investigación para erradicar la silicosis

El 9 de noviembre, fecha de nacimiento del neumólogo italiano Achille Visconti, es el elegido para promover la lucha contra la silicosis porque fue este experto el que, en 1871, empleó por primera vez el término para definir esta dolencia, conocida como el “mal de la piedra”.

“Es una enfermedad profesional que afecta a personas expuestas a polvo de sílice”, apunta el neumólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo José Jesús Blanco. La inhalación de este polvo afecta a los pulmones causando graves daños, penetra en las partes más profundas de los pulmones, impactando en el tejido pulmonar y dañándolo. Allí donde impacta, cicatriza con tejido rígido y, donde cicatriza, el pulmón deja de expandirse. Se van formando nódulos (cavidades) que se terminan uniendo, y forman masas cicatrizadas que van disminuyendo la capacidad pulmonar. “Es una enfermedad prevenible”, asegura.

Según explican desde Osílicie, asociación gallega de afectados por esta enfermedad fundada en 2013, la silicosis es “incapacitante, incurable e irreversible”. A largo plazo, puede ser mortal.

“La extracción y manipulación de granito y pizarra sigue siendo la fuente más importante de exposición a sílice en España”, apunta el doctor Blanco en una editorial que escribió para la revista Archivos de Bronconeumología, publicada esta misma semana. “Sin embargo”, añade, “en la década de 1990 surgió un nuevo perfil de silicosis especialmente grave asociado a conglomerados artificiales de sílice”.

“La prevalencia de la silicosis está disminuyendo, pero está lejos de ser erradicada y sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad”, apunta Blanco que en 2021 presentó su tesis “Impacto clínico de la exposición a sílice en trabajadores: expresión clínica y función respiratoria, marcadores serios y de disfunción inmune”.

“Siguen apareciendo casos, menos ya, pero es muy importante cumplir las medidas de vigilancia laboral”, subraya el neumólogo. “Las canteras están hoy en día bastante concienciadas, porque les va al bolsillo”, apostilla Orlando Márquez, presidente de Osílice: “Algunas empresas ya han tenido que pagar cantidades importantes, y algunas tendrán que pagarlas, porque hay todavía juicios pendientes y causas abiertas”.

“Con una silicosis simple no tiene por qué haber síntomas”, subraya el neumólogo. “Por eso hay que hacer prevención y pruebas rutinarias y de control para detectar los casos”. Lo principal, en primer lugar, “es control ambiental”. Una vez detectada la enfermedad, el afectado “debe apartarse de la exposición”. El problema es que el 1º grado de silicosis (más leve) no está considerado incapacidad por ley, aunque dependiendo de la situación del trabajador se le puede conceder. “Si hay una silicosis simple no puede quedarse ese paciente sin nada, sería un drama peor que la propia enfermedad”, subraya Blanco.

Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) se quiere crear un registro de la enfermedad para tener “datos fiables”. El doctor Blanco maneja un registro propio de “más de 500 casos”. “Los casos nuevos son claramente muy reducidos, pero no se puede bajar la guardia. No se deben dejar de lado temas que son básicos para evitar que la silicosis, que debería ser ya una enfermedad erradicada, siga ocurriendo”.

Por otra parte, José Jesús Blanco apunta que, en cuanto a tratamiento, “son extrapolados de otras situaciones respiratorias”. “Hace falta mucha más investigación”. El trasplante “sigue siendo una alternativa, pero no hay que verlo como la gran solución porque también puede acabar en fracaso”.