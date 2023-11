Monia Presta: “En la sociedad 3.0, no soportamos el dolor y lo evitamos”

“Las emociones no son buenas ni malas. Son adaptativas”. Así lo aseguró ayer Monia Presta, psicóloga clínica especializada en gestión emocional, neurociencia, psicofisiología clínica, sexología y terapia de pareja, en el Club FARO. La especialista italiana afincada en Barcelona añadió que las emociones son la brújula para nuestro bienestar interior, por lo que es un error evitarlas. Presta, que ayer presentó en el MARCO de Vigo su último libro, “Tu cerebro emocional. Saca partido de lo que sientes y transforma tu vida” (RBA), hizo un viaje por las emociones, desde la rabia al amor, pasado por la vergüenza, la tristeza y la culpa, y explicó en qué consiste su Terapia Integradora Estratégica (TIE), un método práctico que proporciona herramientas psicológicas y ejercicios psicofísicos prácticos para comprender las emociones, sentirlas con naturalidad y conectar con ellas para así ser felices. Sobre este sistema, explicó que es un compendio de distintos enfoques psicológicos con las emociones como centro.

Presta echa mano de mitos griegos, como el de Perseo, para explicar las distintas emociones. “En la Antigua Grecia, el héroe o la heroína no gana ni pierde, simplemente vive. Hoy estamos con el móvil, los ‘likes’, las caras felices de las redes sociales, lo que genera que no queramos pasar por las emociones. Además, todo va muy rápido y nuestro cerebro no tiene la capacidad para procesar todo esto de manera rápida”, dijo la psicóloga, que aseguró que la sociedad actual es la más infeliz, como constata el cada vez más elevado consumo de antidepresivos y ansiolíticos. “Hay que frenar todo esto”, apostilló.

En este sentido, añadió que durante la pandemia del COVID-19 se vivió un “estado de miedo normalizado” y que esta situación ha agravado la salud emocional del planeta. Según la experta, quienes tenían herramientas de gestión emocional afrontaron mejor esta situación que quienes carecían de ellas, lo que demuestra la gran importancia de la inteligencia emocional.

Según la ponente, que estuvo acompañada por la también psicóloga Diana Rodríguez, la premisa de Descartes “Cogito ergo sum” (Pienso, luego existo) no sólo es errónea, sino que ha hecho mucho daño, al primar la parte racional sobre la emocional. “Hoy sabemos, por la neurociencia, que las emociones nos impulsan a la acción y que son nuestra brújula. Por eso, hay que conocerlas y escucharlas para saber qué quieren transmitirnos. Inhibirlas es tener una bala perdida en el cuerpo. Hoy sabemos que si inhibes la rabia, ésta puede conmutar en depresión, y puede provocar enfermedades como el infarto, el bruxismo o la hipertensión”, advirtió la ponente.

Según la psicóloga, las emociones socialmente etiquetadas como malas, como la rabia y la tristeza, son las que más se inhiben. “En la sociedad 3.0 no soportamos el dolor, por lo que lo evitamos, pero cuando intentamos evitarlo es cuando sufrimos”, explicó.

En su opinión, para alcanzar el bienestar interior, hay que hacer precisamente lo contrario. “Escuchar nuestras emociones es lo que puede hacernos felices, pero nos falta mucha educación emocional –insistió–. Sólo cuando atravesamos las emociones y no huimos de ellas, podemos crecer”.

Presta también advirtió sobre el intrusismo en psicología y arremetió contra los gurús que propugnan la actitud positiva como algo de obligado cumplimiento, lo que culpabiliza a la persona que está sufriendo. “¿Qué actitud positiva se puede tener ante una pérdida, por ejemplo? El duelo tiene unas fases: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que hay que superar”, explicó.

Otro aspecto que está provocando un gran malestar emocional son las redes sociales, con las que Presta se mostró muy crítica. Las redes sociales son un gran generador de depresión –afirmó–. Son la droga dura de este siglo”.

La psicóloga explicó que se puede aprender a escuchar las emociones, que se expresan en el cerebro emocional –hipotálamo y la amígdala– los nervios que rodean el estómago y el corazón. “Sabiendo escuchar lo que expresan, nos conocernos a nosotros mismos y aprenderemos a gestionar las emociones ante situaciones estresantes”, aseguró.

El cociente emocional, una medicina para lograr el bienestar interior

Monia Presta, tras 18 años de experiencia clínica, afirma que el cociente emocional es la medicina para conseguir el bienestar interior, la aceptación y la gestación de las emociones. Según la psicóloga, el cociente emocional se adquiere en la cultura en la que la persona ha crecido y en la familia. Asegura que la sociedad nos enseña a ocultar las emociones y advierte del error que supone ensalzar la razón por encima de la emoción, ya que desde el punto de vista neurocientífico, no hay ninguna decisión que no implique un componente emocional. Según Presta, la educación emocional se forma durante los primeros años de vida en la familia. Si de pequeños, los padres enseñan a sus hijos a expresar las emociones y les ayudan a llevar una gestión de las emociones sana, éstos adquirirán esa habilidad, que consiste en saber escucharlas y no responder compulsivamente ante una situación o relación que altere el equilibrio interior. La especialista sostiene que en nuestra salud y en nuestras enfermedades intervienen aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y que los tres son igualmente importantes para el tratamiento y la prevención de cualquier patología física o psicológica. Por ello, apuesta por un enfoque integrador para tratar el bienestar, la salud y la felicidad personal.