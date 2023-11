“Soy un buen generador de expectativas, siempre he sido de vísperas, me gusta lo que está a punto de ocurrir”. Así se describía ayer Manuel Jabois en Club FARO, donde acudió a presentar su última novela, “Mirafiori” (Alfaguara) de la cual “dije que era lo mejor que había escrito, no que fuera buena”, comentó en tono humorístico, si bien indicó que la acogida que está teniendo, un mes después de su publicación, “ha sobrepasado mis expectativas” y confesó ponerse “muy nervioso” las primeras semanas después de que una obra suya salga a la venta. “Ahora ya estoy preparado para oír malas opiniones”, dijo.

Presentado y entrevistado por la periodista Guada Guerra, Jabois defendió que escribir una historia sobre fantasmas –es una novela de amor, de duelo y de espíritus– puede sonar disparatado, pero que construyó un relato sobre “cosas no reales pero sí de verdad” y con las emociones y pasiones básicas presentes en novelas de diferentes géneros. Comentó que fue un verso de una canción de Rigoberta Bandini, “Todo está bien porque estuvo bien y estará bien”, el que le inspiró a escribir el primer capítulo de “Mirafiori” mientras iba en tren a Sevilla. “Me gustó el uso del futuro y pensé en que el narrador podía vaticinar estando en el tren qué iba a ocurrir cuando se encontrara en la estación a la persona con la que había salido 22 años y llevaba cinco años sin ver, desde su ruptura”, explicó. “El primer capitulo comprime la historia de amor en unas líneas”, añadió. El paso del tiempo y cómo una vida cambia en segundos, minutos o en años es otro de los temas de la novela. En el caso de los protagonistas , que se enamoran de adolescentes y se van independizando de la atracción física, primero, y de la intelectual, después, mantienen como “expresión intacta y sublime de su amor” el hecho de que ella comparte con él un secreto intocable: que ve fantasmas. Si una historia de amor dura 22 años es exitosa”, sentenció. El periodista y escritor de Sanxenxo expresó que se había inspirado en su primer amor de adolescente para recrear el comienzo de la relación de los protagonistas. “Cuando le pedías para salir a una chica con quince años era como una orden de alojamiento; luego la veías y te escondías, comíamos pipas en el parque, sexo no podíamos practicar a esas edades en aquellos tiempos, y querías contárselo todo”, relató. “Yo soy bastante transparente, tengo pocos secretos míos, me gusta contarlos y hacer ver a la gente que deposito en ellos mi confianza”. Respecto al epílogo, la única parte de la novela que narra la protagonista, Jabois explicó que fueron escritos desde el dolor unos meses después de haber roto con su anterior pareja. “Escribía desde la voz de la protagonista, pero sus emociones también eran mías, no me arrepentía de un solo día en la relación, incluso de los malos”, manifestó. “Después de una separación, necesitas una rehabilitación mental, luego viene la conciliación”. “Para morir tienes que vivir; cada final de trayecto significa que ha habido trayecto”, manifestó. Un viaje a Italia en el que paseó mucho y en un momento se encontró solo en un palacete rodeado de parejas le sirvió durante su duelo tras su ruptura amorosa para reflexionar sobre el final de la novela. Y un amigo le dio la pista de acabarla del mismo modo que la había empezado. “Llamé a mi editora y le dije: ya lo tengo”. Sobre su relación con su editora y acostumbrado a conocer las reacciones a sus artículos en prensa a los veinte minutos de publicarlos, dijo buscar una caricia , un mimo” de ella cuando le envía “el párrafo que creo que puede cambiar la historia de la literatura; y ella me dice: ‘lo leo mañana, estoy durmiendo’”. Sobre su proceso de escritura literaria, aseguró haber cortado de tajo párrafos enteros que le gustaban mucho porque no aportaban nada a la historia. “Ser periodista y tener las palabras limitadas me ha ayuda a escribir novelas, podrían ser más largas pero no mejores. Escribo mucho, muy rápido y lo principal que tengo que hacer es borrar”, confesó. Una trilogía que nació en la madurez del autor, con los últimos tablones de la juventud A Manuel Jabois le dio por escribir novelas a los 40 años, cuando se dio cuenta de que estaba asentado en el periodismo y necesitaba un nuevo estímulo para mantener vivo el entusiasmo. “Tiene mucho que ver con los últimos tablones de madera de la juventud y el naufragio de la vida adulta”, explica. Publicó en 2019 Malaherba, la primera obra de la trilogía que se cierra ahora con “Mirafiori” y que tuvo como segundo título “Miss Marte” (las tres comienzan con la letra eme, como su nombre). Con su tierra natal como telón de fondo y personajes que pululan de una trama a otra porque los relatos comparten espacio y tiempo, Jabois tira de sentido del humor para escribir tres historias duras: la de unos niños que caen en la cuenta de que no tienen el amor de sus padres, en “Malaherba”, la conveniencia de la mentira a la verdad para tener una vida más feliz, en “Miss Marte”, y el duelo por una ruptura amorosa y los fantasmas, en “Mirafiori”. Consigue el autor que el lector disfrute y hasta se ría en determinados momentos mientras está leyendo un drama. Como le ocurre a él con dos canciones que le hacen levantarse y cantarlas a gritos en cuanto las escucha, “El Niágara en bicicleta” y “Visa para un sueño”, dos temas de denuncia social de Juan Luis Guerra. “Dos mítines que te hacen bailar”, dice.