“Este é un momento horrible para a humanidade”

SE SOUBESEN como inventarían de novo a herba/ a que emulsiona no corazón do vento/ e deixa soamente/ unha verde lámpada desnacida de aire/ onde ondular.

Estes versos son o comezo de “chairas sucesións”, o novo poemario de Oriana Méndez (Chan da Pólvora). Dende o seu anterior traballo, “Interna”, co que lograra o Premio de Poesía Afundación, pasaron tres anos. Ela, a poeta viguesa da abstracción, retorna agora cun canto ao amor pero ao seu xeito.

–Non sei se a chaira aquí é un refuxio infinito, esa sensación de esperar que dure o amor sen altibaixos...

–Non vas demasiado desacertada. O título remite a unha imaxe que ten que ver coa duración –sucesións, algo que vai máis alá– e que dalgunha maneira debuxa unha especie de liña no horizonte. Iso ten que ver co que dende o Romanticismo coñecemos como o sublime: eses grandes accidentes xeográficos ou metereolóxicos, mesmo o océano que podería ser a chaira. O libro contén esa conversa de dous [unha parella] que se alonga a través do libro.

–Sinala María do Cebreiro no posfacio que este poemario “devolve á linguaxe esa busca da maxestade verbal”. Iso é o máis difícil da poesía?

–Sen lugar a dúbidas o máis difícil da poesía está na linguaxe. O difícil, a dedicación, está aí porque é a ferramenta da poesía. É un traballo constante coa lingua. Sempre os nosos soños e percepcións chegan a lugares nos que a capacidade da linguaxe non nos facilita traducilo en palabras.

–Nas páxinas, tamén nos cruzamos con preguntas como Como entón exceder a vida? Significa que hai inquedanza polo futuro?

–Inda que pode ser que faga preguntas sobre o futuro, o certo é que eses poemas na conversa entre dous non se preguntan demasiado polo futuro. Igual que a chaira é un espazo sen comezo nin fin, ao que se alude nalgunhas citas do comezo do libro, o tempo tamén está un tanto suspendido. Fálase dun encontro e das dúbidas e preguntas que nos asaltan sempre cando nos atopamos ante o outro, a outra ou outras cousas.

Na escrita, tendo á abstracción asó que foi un desafío escribir sobre unha interioridade

–É un poemario sobre o amor e cando se trata ese tema é doado caer no algodón de azucre na boca pero vostede, con heroicidade, conseguiu esquivar o melindre.

–Tendo a desenvolver unha poesía considerada abstracta, conceptual, polo que non tiña demasiado medo de caer na cursilería. Non tiña medo de caer no confesional ou no cursi porque non tendo a facer unha escrita de autoficción, a colocar demasiado a miña experiencia. O que escribo, por suposto, está atravesado por unha mesma pero tendo á abstracción, a desenvolver imaxes para ir a lugares máis ensoñados. Pero foi un desafío escribir sobre unha interioridade, algo que afrontei con moita dedicación.

–Hai varias datas, 1938, 1994 e 1992. Están relacionadas cos antergos?

–No caso de 1938, é unha alusión a unha poeta que cito, Antonia Pozzi, e é a data do seu suicidio. As outras datas que aparecen no final do poemario fan referencia a entrar nunha casa abandonada que ten restos de épocas pasadas. Ten alusión á memoria pero sen máis peso no libro.

–A obra está marcada por tres partes...

–Moitas veces cando escribimos tampouco temos demasiado claro o que estamos facendo. Non sempre responde a pautas da lóxica pero si ten un sentido. Son tres partes que dividen, pero non de xeito cronolóxico e fronteiras marcadas, os textos. Para min, o libro é un só texto que vai facendo pausas.

–Antonia Pozzi, a quen cita no poemario, tivo os seus poemas publicados despois de morta. O mesmo aconteceu con outra xente como Mario de Saa Carneiro. Vivimos mellores momentos agora para a lírica a pesar de todo?

–Que che diría eu... Podemos pensar que a poesía en galego e en castelán está nun bo momento. Hai pouco recibimos co Kerouac en Vigo a visita de Mario Obrero e Lola Nieto que son dous poetas marabillosos. Tamén é un feito notable o Premio Nacional de Poesía que acaba de levar Yolanda Castaño, na estela doutros premios nacionais que teñen vido para as nosas letras. Pero se ollamos o que acontece no mundo, nas horas que vivimos non hai espazo para a lírica. Este é un momento horrible para a humanidade. Fanse cousas marabillosas na poesía pero como facer poesía co que acontece... Eu estou ben aquí, tomando un café, mentres noutros lugares hai xente morrendo, sen comida, auga...

–Escribe Prepárome para o silencio e/ prepárome para o movemento que me leva ao silencio. Por que escribe poesía?

–É a miña maneira de estar no mundo, un xeito de entender as cousas e unha maneira de filtrar o entendemento. É unha forma que sinto miña á hora de comprender o mundo e comunicarme. É un universo de riqueza infinita.

–É optimista ante o futuro do galego e as eivas na transmisión xeracional?

–Hai medidas políticas que non axudan. Esas decisións teñen unha orientación e teñen consecuencias. Máis alá diso, a lingua galega perdura.Cambian as situacións, os falantes, a lingua muda e pervivirá pero hai que axudarlle un pouco.