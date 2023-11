Espíritu solidario, ganas de aventura y pasión por el automovilismo son los acicates que mueven a dos jóvenes vigueses, Amadeo Estévez y Javier Sande, que del 10 al 18 de febrero del próximo año recorrerán 2.400 kilómetros en un coche de 27 años para repartir material solidario entre las escuelas del desierto marroquí. Ambos, amigos de la quinta de 2001, se han apuntado al Uniraid, conocido como el “Dakar de los estudiantes”, ya que su recorrido replica el del mítico rally.

Se trata de una aventura humana y solidaria para estudiantes de entre 18 y 28 años, y una de sus peculiaridades es que debe realizarse en un coche de más de dos décadas de antigüedad, algo que añade suspense al recorrido. “No solamente tiene que ser de más de 20 años, tampoco puede ser de tracción a las cuatro ruedas. Es para darle más emoción, porque si coges un Jeep sería muy fácil”, explica por videoconferencia Javier Sande, que estudia un máster de ciberseguridad en Madrid. Su compañero de aventura es Amadeo Estévez, estudiante de 5º de Farmacia en Santiago, y que ha bautizado al equipo: “Os Liñares Team”, en honor al pueblo de sus abuelos maternos.

Ambos se hicieron amigos en el colegio de los Maristas de Vigo, que colabora como patrocinador y como punto de recogida de las donaciones solidarias: “Material escolar, como mochilas, libretas... y también de ocio, como balones y demás material deportivo”, resume Amadeo, que añade que también son bienvenidas gafas graduadas y objetos para necesidades especiales, como sillas de ruedas y audífonos. “Tú se lo das directamente a las personas que lo necesitan, no pasa por intermediarios, y eso es un plus de seguridad”, precisa.

A nadie se le escapa que Marruecos sufrió en septiembre un fuerte terremoto. “Con lo que ha pasado, la ayuda es más necesaria que nunca –subraya Javier Sande–. Originalmente estaba más centrado en las escuelas, en material escolar, pasatiempos... Ahora hay bienes de necesidad básica que tampoco vienen mal. Las zonas más afectadas por el terremoto son las que recorreremos al principio y al final del viaje [que comienza y termina en Tánger]. Después, la mayor parte se desarrolla en la zona del desierto, que creo que no está tan afectada”.

Según se explica en la web de la organización, Uniraid.org, el raid partirá de Tánger y cruzará Marruecos por el interior, atravesando la cordillera del Atlas. Recorrerá el desierto siguiendo las antiguas rutas del París-Dakar hasta llegar a Marrakech, donde los jóvenes harán un día de turismo. En total, 6 etapas por carreteras de montaña, pistas, arena y dunas.

Un familiar de Javier, que tiene un taller en Santiago, les ha cedido el coche, un Seat Ibiza de 1996 a gasolina y solo 60 caballos de potencia. Confían en su fiabilidad, pero el recorrido deja margen a la incertidumbre. “Nos acompañan dos o tres camiones o furgonetas de asistencia técnica, en caso de que se produzca cualquier problema que se pueda reparar mecánicamente, y creo que hay al menos un coche escoba”, enumera Javier.

En cuanto a la seguridad, Amadeo resalta que la organización “cuenta con el apoyo del gobierno de Marruecos, que siempre es una garantía”. Y ya es la decimotercera edición del Uniraid. “Nada más llegar instalan un dispositivo de geolocalización en cada vehículo para tenerte controlado vía satélite y así poder dar parte de las incidencias –añade Javier–. La seguridad la recalcan bastante. Lo único que quieren es que los participantes vivan la aventura y que no tengan ningún percance”.

Ambos tienen el respaldo moral de sus padres. “Si fuera un rally sin ningún trasfondo creo que no me dejarían ir, pero como tiene su labor social, me apoyan”, destaca Amadeo.

En cuanto a los fondos, tienen ya algunos patrocinadores, pero todavía están lejos del objetivo que se han marcado. Van a poner en marcha un proceso de micromecenazgo (crowdfunding), y aunque ambos están estudiando fuera, volverán en diciembre, y hasta entonces cualquier persona puede acercarse y donar a través del colegio Maristas de Vigo. La organización del Uniraid recoge el material y lo lleva en un camión dedicado para que los equipos –unos 200 en total de varios países de Europa– no tengan que cargar con él durante todo el viaje.

Los donantes particulares y los posibles patrocinadores tienen más información en la página web www.oslinaresteam.es y pueden contactar con Javier y Amadeo en el teléfono móvil 626650517 y en el correo electrónico info@oslinaresteam.es. “Animamos a la gente a donar material. A ver si podemos completar esta aventura, que nos parece muy bonita y una experiencia única”, reclaman los jóvenes vigueses.