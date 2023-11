El titán que pulveriza registros... y sandías

La nueva edición del Libro Guinness de los Récords (Planteta) recoge en sus páginas la proeza del vigués Roberto Rodríguez, que ostenta el récord de haber destrozado más sandías a manotazos en un minuto: 39. Dicho registro lo consiguió el 10 de febrero de 2022, durante un programa de la televisión italiana.

El Guinness World Records 2024 recibió para esta última edición más de 30.000 solicitudes de ingreso por parte de candidatos que habían mostrado sus insólitos talentos. Finalmente, son 28 los nuevos récords españoles que figuran en esta nueva edición, incluyendo el del “Hércules” vigués.

Roberto Rodríguez ha sido campeón de la Liga Nacional de Fuerza (LNF) en cinco ocasiones (2014, 2017, 2018, 2019 y 2021). La pasada temporada, además, pudo completar la Strongman Champinons League (SCL), una competición con 14 pruebas disputadas por todo el mundo y donde logró la quinta plaza. “Fue el campeonato más difícil para mí desde que compito”, reconocía tras la final de dicha competición, en Turquía.

El vigués, que ahora reside en Fuerteventura, regresó este mismo año al mismo programa de la televisión italiana y se quedó “a dos segundos de batir el récord Guinness de recorrer 20 metros con 500 kilos encima lo más rápido posible”, explica. “Yo lo hice en 37 segundos, pero un letón lo hizo en 35”, añade el vigués, que ostenta también el récord del mundo de recorrer con 125 kilos en cada mano la distancia de 75 metros en 46 segundos. “Ese récord lo batí en Luar allá por 2015”, rememora. Además, también batió en Finlandia, durante una competición, otro récord mundial, que consistía en “andar con 420 kilos encima la máxima distancia posible en un minuto. Yo hice 44,35”, apunta.

Son marcas que le dan visibilidad. “Me ayudan a ser mediático para que me aporte un extra de dinero para seguir compitiendo”, sostiene el vigués, que el pasado fin de semana se desplazó hasta Colombia para realizar una exhibición en otro programa de televisión.

Ya desde el año pasado decidió centrarse por completo en la competición internacional y aparcar la Liga de Fuerza Nacional. “Es imposible competir tanto porque en la liga mundial que completé el año pasado fueron 14 competiciones por todo el mundo y no puede ser que esté compitiendo así. Hubo meses en los que estuve en casa dos o tres días a la semana porque estaba volando o compitiendo”, afirma: “Ya no es que físicamente no lo aguante, es que psicológicamente no lo soporto. Es mucha presión”.

“Este deporte tendría muchos más seguidores si tuviéramos ayudas como en otros países”, reivindica. “Hacer strongman parte, en primer lugar, de tener una genética fuerte y eso implica que vas a tener que comer unas cantidades altísimas; solo en comida me puedo gastar unos 800 euros al mes”, asegura. “También tienes que depender de que tu trabajo se adapte a las competiciones, ya no solo para que den los días libres, sino que si tienes un puesto de mucha exigencia física no puedes rendir a tope entrenando ni en la competición”, expone.

“Somos personas muy pesadas y, normalmente, todos los que hacemos strongman tenemos lesiones y problemas articulares. Yo, por ejemplo, trabajando en seguridad no aguanto seis u ocho horas de pie. Lo puedo hacer un día, pero al siguiente ya no me muevo”, reconoce el vigués, que ahora compagina la competición con un trabajo de “entrenador personal”: “Muchos de los clientes que tengo son online; me acabo de mudar a Fuerteventura y lo primero que voy a hacer es buscar gimnasios, a ver si necesitan un monitor en alguno”, anuncia.

Este año ha decidido no competir tras la presión vivida el año pasado. “Catorce competiciones a nivel internacional y contra los mejores del mundo fue fatal para mi cabeza”, confiesa. “Mi intención ahora es hacer una o dos competiciones en culturismo y luego volver al strongman. Sé que tengo buena genética y que puedo hacerlo bien. Es, más que nada, por curiosidad, para ver cómo quedo físicamente, pero luego la idea es volver a lo mío. Llevo meses entrenando culturismo y el cuerpo me pide arrastrar camiones. El strongman te da un plus de adrenalina; cuando estás levantando una piedra, por ejemplo, estás activando toda tu musculatura a tope”, dice al tiempo que apunta que, durante un entrenamiento, consiguió recorrer 10 metros con 670 kilos: “Esa sensación no me la da un entrenamiento de pesas normal”.

Lesiones

“Para tener 33 años estoy bastante lesionado pero podía ser mucho peor, porque no son lesiones graves. Quitando una fijación cervical que tengo, a causa de un accidente de tráfico hace años, el resto es por competir y entrenar, pero nunca nada grave, más que dos operaciones en los meniscos”, subraya.

Fueron varios los factores que se unieron para que Roberto Rodríguez se dedique hoy en día a esto. “El primero, mi padre (que tenía un gimnasio); después, mi genética y la ayuda que tuve por parte de mi familia”, enumera. “Yo empecé a hacer pesas con 14 años y a muy poca gente le dejan hacer pesas con esa edad. Yo me crié en el gimnasio de mi padre y poco después del accidente que tuve y tras el que me fijaron el cuello me animó a participar en una competición de fuerza. Fue en 2008”, recuerda. “Probé y quedé por la mitad de la tabla, pero me gustó la experiencia”, añade. Decidió prepararse en condiciones para volver a intentarlo y en 2014 volvió a competir. En esa ocasión, ganó el campeonato de acceso a la Liga Nacional de Fuerza. Su primer título en la LNF llegó ese mismo año; en 2015 decidió acudir a la liga mundial, al haber sido invitado por primera vez.

En 2016 su temporada estuvo marcada por las lesiones, (“las dos rodillas rotas, tendinitis en codos, hombros...”). Hasta que en 2017, 2018, 2019 y 2021 volvió a dominar el panorama nacional. Durante esos años iba a campeonatos puntuales de la SCL, hasta que el año pasado pudo hacerlo completo. Acabó quinto: “Quería haber hecho podio como mínimo. Lo hice muy bien durante toda la temporada, pero no gané ninguna etapa y me queda esa espinita ahí. Además, compites durante 13 torneos al año para clasificarte para el último y el resultado final es en base a lo que pase en esa competición. Yo hubiese quedado tercero si la clasificación hubiese incluido todas las pruebas de la temporada”.

Lo que sí tiene claro es que tiene el nivel para estar entre los mejores del mundo, pero “este año no”. Este año la intención de Roberto Rodríguez es “conseguir el carnet profesional en culturismo y, después, volver al strongman”, se propone.

La Torre de Hércules, el faro más antiguo en funcionamiento

Además del récord del vigués Roberto Rodríguez, Galicia se encuentra también presente en el Guinness World Records 2024 mediante la distinción a la Torre de Hércules como el faro más antiguo en funcionamiento. El faro coruñés se construyó a principios del siglo II d. C., durante el reinado del emperador Trajano. Aunque fue restaurado a finales del siglo XVII, todavía conserva elementos de la estructura original. El 27 de junio de 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Entre los 28 nuevos récords nacionales incluidos en la publicación figuran también rostros conocidos como el tenista Carlos Alcaraz, número uno más joven, con 19 años y 129 días; el piloto Jorge Martín, que logró la velocidad más rápida en una prueba de MotoGP, al acelerar hasta los 363,6 km/h en el cirucito de Mugello; Alexia Putellas, por su segundo Balón de Oro consecutivo; o el Real Madrid, equipo con más victorias en la Liga de Campeones.