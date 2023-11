“Los últimos estudios de la Sociedad Española y Europea de Cuidados Paliativos dejan a España en el ámbito europeo de quinta por la cola. Somos los primeros en trasplantes y estamos entre los últimos en cuidados paliativos. Tenemos una red de trasplantes primorosa pero muy malos cuidados paliativos”, sentenció ayer en Club FARO el oncólogo del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) Francisco Javier Barón Duarte.

Sobre los cuidados paliativos indicó que debería haber un programa estatal ya que existen “programas autonómicos, mejores o peores” pero se constata una “asimetría tremenda” en el Estado que se debería corregir.

Para él, existe “una explicación antropológica: el modelo social-tecnológico considera que los cuidados paliativos son pasivos pero tienen la tecnología más cara y difícil: el contacto y la capacitación de un buen profesional con vocación. Eso es costosísimo”.

Barón Duarte pronunció la conferencia “Cuidados paliativos. Ciencia, técnica y humanidad en la medicina actual”, presentado por Isabel Coma Canella, vicepresidenta de la Asociación Galega de Bioética.

En cuanto a la eutanasia, señaló que “creo que se perdió una oportunidad. Es una sociedad multicultural, con distintas ideas. Se perdió la oportunidad de hacer una ley paraguas en la que hubiera una norma estatal de cuidados paliativos buena, con recursos autonómicos; una ley de dependencia buena porque la legislación actual da dinero a la familia para cuidarte según el grado de dependencia pero en el 50 por ciento de los casos el dinero se concede a los dos años de morir la persona con dependencia”.

Para este oncólogo se trata de “una ley muy bonita en la letra pero sin dotación económica. Hay ciudadanos que a pesar de tener buenos cuidados paliativos van a seguir pidiendo la eutanasia pero hay muchos ciudadanos heterónomos. Esto último significa que tú no decides por ti: no elegirías la eutanasia porque tus creencias no te lo permiten pero la acabas pidiendo como mal menor porque no tienes buenos cuidados”.

En su disertación, Barón Duarte hizo hincapié sobre todo en los deberes de la plantilla médica y asistencial de los hospitales a la hora de atender y cuidar de las personas en paliativos.

Deshumanización médica

El facultativo facilitó numerosos ejemplos para demostrar que la atención en estos centros de salud está “deshumanizada” en gran parte de los casos. Por ello, facilitó seis grandes pero aparentemente sencillos consejos para la “humanización en la planta”.

El primero consistiría en llamar a la puerta antes de entrar en la habitación ya que el cuarto es identificado por los pacientes oncológicos muy graves y que llevan tiempos hospitalizados como su hogar, su espacio personal.

En caso de que, en una habitación compartida, estén aseando al compañero del paciente, sería mejor pasar consulta en otro momento en lugar de correr la cortinilla. Con lo primero, se respetaría la intimidad y confidencialidad.

El tercer consejo pasaría por saludar con educación y cortesía; el cuarto consistiría en usar el nombre del paciente y no identificarlo con números; mientras que el resto de recomendaciones serían: sentarse, si es posible, en una silla o al borde de la cama tras pedir permiso para denotar proximidad; y no tener miedo de tocar al paciente.

Barón Duarte alertó sobre la transformación del médico en empresario, científico o ejecutivo dejando a un lado el médico protagonista de la comunidad sanadora.

“El sistema abusa de nosotros, los médicos, y acabamos perjudicando al paciente”

Francisco Javier Barón Duarte criticó que “el sistema abusa de nosotros, los médicos, perjudicando al paciente”, con errores y mala práctica asistencial. Al final puede acabar en el queme del profesional que termina jubilándose antes de tiempo o incluso dejando a un lado su especialidad o incluso la carrera lo que supone una “pérdida de capital humano”. Por ello, se mostró a favor de alcanzar la “excelencia profesional” con una humanización de la salud en la que los ideales de la vida profesional no se asentarían ni en mínimos (ser villanos o pasotas) ni en máximos: convertirse en héroes o santos trabajando más horas de las debidas. Al respecto, indicó que cuando más errores cometió fue cuando alargaba varias horas su jornada laboral en el hospital. En toda esta diserción hubo dos conceptos que desde el principio quiso dejar claros y que giran alrededor del tiempo. Se trata de cronos, tiempo; y de kairós. Este último vocable del griego clásico representa un lapso indeterminado en ell que algo sucede. Vendría a ser “el momento oportuno”. “Se trata de un tiempo de calidad imposible de mediro con el reloj (...) y que se vive en función de la carga afectiva que posee”.