El final como principio de todo

La editorial Harper Collins Ibérica ha reeditado El lugar donde todo empezó, una obra que la escritora viguesa Andrea López había autoeditado previamente. Se trata de una historia “romántica y contemporánea”, como ella misma la define, y que forma parte de los doce títulos suyos que ya han visto la luz.

“El libro salió autoeditado en el mes de octubre del año pasado, en diciembre firmé contrato con ellos y salió reeditado el pasado mes de septiembre”, explica. “El libro funcionó muy bien cuando salió, estuvo entre los cinco más vendidos de España en digital durante varias semanas y la verdad es que tanto las opiniones como las reseñas eran buenas. Tuve la suerte de que Elisa, mi editora de Harper Collins, apostó por el libro y quisieron hacer una reedición tanto en digital como en papel”, dice satisfecha.

Su primera novela, No sin ti, salió bajo el sello editorial Ediciones Atlantis. Después, optó por la edición independiente en sus siguientes títulos: Lo encontré en tus ojos, Tú, hielo... Yo fuego (libro que durante un mes fue número uno en Amazon y que ha sido reeditado por Planeta), Pintaré estrellas por ti, Recordaré olvidarte, ¿Quieres soñar conmigo?, ¡Ni en tus sueños!, Un sueño muy peligroso, Un sueño para Mica o La Herencia.

Los tres últimos (La chica de las zapatillas de colores, El lugar donde todo empezó y Un secreto en las Higlands) estuvieron “entre los diez libros más vendidos de Amazon cuando salieron”, dice la autora viguesa, que los enmarca “dentro de la narrativa contemporánea” y, dentro de eso, se mueve “en la línea romántica, con suspense, con comedia, drama...; con subgéneros mezclados, en función de la historia”.

Sobre El lugar donde todo empezó, la viguesa habla de la importancia del pasado y de cómo puede condicionar también el presente y el futuro de las personas. “Lo bonito de este libro es que Joaquín es un personaje que casi no aparece pero que da lugar a la historia, porque el objetivo es cumplir la última voluntad de este personaje que lo ha pasado tan mal y que ha tenido una vida tan dura”, explica. “Yo creo que enlaza dos historias: la de Joaquín y la de los dos protagonistas, y es una forma de unir el presente con el pasado”, añade.

“Lo que hacemos siempre viene condicionado por quienes somos, por dónde vivimos, de dónde vinimos, lo que nos rodea... Y eso viene, a su vez, condicionado por la vida que han llevado, dónde han estado o cómo han vivido nuestros antepasados. En este caso, Joaquín quería que los dos protagonistas se conocieran y, a raíz de ahí, se crea toda la historia. Él quería que su muerte no fuese un momento triste, sino que fuese algo bonito, y se las ingenia para conseguir que de ahí surja algo que permanezca”.

Me siento muy afortunada porque puedo vivir de lo que me gusta, que es un lujo

El libro tiene también “un punto de comedia muy importante porque son personajes muy contradictorios, que no tienen nada que ver el uno con el otro, y también está el personaje de Betty (el coche), que para mí es un protagonista más”. Destaca, además, “el encanto de que tiene pocos secundarios fijos, pero sí muchos secundarios importantes, que son toda esa gente que va formando parte de la búsqueda y que son también parte de la historia”, esgrime.

Andrea López ya está casi acabando un nuevo libro, que empezó a escribir en febrero. “El libro que saqué en abril (Un secreto en las Highlands) es, de momento, también autoeditado y el que está por ver la luz (Un tropiezo inesperado) todavía no sé si lo editaré de manera independiente o con una editorial. Las dos formas tienen cosas que me gustan. Yo empecé con una editorial y después me pasé a la autoedición (tras la recomendación de la también escritora Antía Eiras), que la verdad es que me ha aportado muchas cosas, desde el momento en el que tú puedes controlar todo el proceso creativo, tú tomas todas las decisiones y tú decides, aunque es más difícil darte a conocer, llegar al público”, afirma. “En la editorial no es igual el proceso, aunque sí es cierto que yo estoy muy contenta con Harper Collins; me han apoyado un montón, están abiertos a cualquier tipo de propuesta que les hago y se portan fenomenal conmigo”.

“Mi vocación siempre fue escribir”, dice la viguesa, que estudió Administración y Dirección de Empresas. “Había que estudiar una carrera, pero escribo desde siempre, desde pequeñita”, reconoce. Al principio compaginaba el trabajo con la escritura, pero desde hace un par de años se ha volcado por completo con la literatura. “Me siento muy afortunada porque puedo vivir de lo que me gusta, que es un lujo”, reconoce.

Y, de este modo, Andrea López forma parte de la excelsa nómina de escritores vigueses: “La verdad es que tenemos la suerte de vivir en una ciudad que tiene una gran influencia de letras y grandes escritores, de diferentes géneros, además. He tenido la suerte de conocer a muchos de ellos, a otros todavía no, pero espero conocerlos pronto, y la verdad es que nos movemos por todos los géneros. Tenemos de todo, no nos podemos quejar”.

Por ahora no tiene ninguna obra en gallego. “Si en algún momento se deciden a traducir algún libro mío yo estaré encantada de la vida”, subraya la escritora.