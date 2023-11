Ishiguro y Hagita, pioneros en avatares cibernéticos: "En 2050 podrás mandar a trabajar a un robot de ti mismo"

En 2050 viviremos en un mundo donde, más allá de las relaciones cara a cara, también podremos comunicarnos a través de robots y avatares cibernéticos diseñados a nuestra imagen y semejanza. Este es el pronóstico al que apunta el proyecto de investigación más ambicioso diseñado hasta la fecha para crear una "sociedad simbiótica" en la que humanos y androides puedan entrelazarse de forma totalmente natural.

"Imaginen un mundo donde podamos mandar a trabajar a un robot que sea una copia exacta de nosotros mismos. Seríamos más productivos, contaminaríamos menos y tendríamos más tiempo para nosotros mismos", explican entusiasmados los investigadores Hiroshi Ishiguro y Norihiro Hagita, pioneros en el desarrollo de estos avatares cibernéticos.

Japón es el país que más está invirtiendo en este tipo de programas de investigación. Hace unos años, por ejemplo, se lanzó el ya famoso 'Moonshot project': un proyecto que recoge el espíritu y la ambición del programa espacial con el que la humanidad se propuso pisar por primera vez la Luna. "El éxito de ese programa era si una sola persona llegaba a la Luna. Nosotros nos proponemos conseguir algo que pueda ayudar a todo el mundo a aumentar sus capacidades", comenta Nohiro Hagita, director de este programa de investigación que reúne a más de 140 científicos de primer nivel y, justo ahora, acaba de sumar entre sus filas al investigador catalán Albert Sanfeliu.

"Facilitar la vida" de los humanos

La idea de este programa es crear avatares cibernéticos que puedan, en la medida de lo posible, "facilitar la vida de los humanos". Sobre todo en el caso de las personas con discapacidad, problemas de movilidad o que simplemente no quieran desplazarse más de lo debido. "No se trata de crear una competición entre androides y humanos. Se trata más bien de imaginar una sociedad donde el cuerpo, el tiempo y el espacio no sean un problema. Donde, por ejemplo, puedas estar en varios sitios a la vez utilizando varios avatares idénticos a ti. O donde puedas utilizar robots para realizar varios trabajos a la vez", explica Ishiguro.

Ishiguro está considerado uno de los pioneros en este ámbito. En 2006, este investigador creó un avatar cibernético de sí mismo. Tras unos primeros prototipos algo rudimentarios, que fácilmente podían identificarse como un robot, el investigador japonés logró diseñar un prototipo prácticamente indistinguible de sí mismo. El robot no solo tenía su misma apariencia, sino que se movía con sus mismos gestos y hablaba con sus mismos dejes. Tanto fue así que, según explica, su propia hija rompía a llorar cuando veía a su padre al lado de su avatar. Veinte años más tarde, este proyecto ha avanzado hasta tal punto que hasta se ha creado un avatar idéntico al primer ministro japonés, Fumio Kishida.

Aceptación social de los robots

Según explican los investigadores japoneses, protagonistas del primer simposio internacional de la conocida como 'Avatar Symbiotic Society', en estos momentos se está trabajando tanto en el desarrollo técnico de estos robots como en estudios enfocados a entender cómo se podrían integrar en la sociedad. "Todo depende de la sociedad y del contexto social. En Japón los robots ya están muy integrados en la sociedad y la gente los percibe como amigos. En otros contextos como Europa, por ejemplo, todavía no sabemos cómo la gente podría percibir este tipo de androides", explica Sanfeliu, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el único experto internacional en participar en este programa.

"En otros contextos como Europa todavía no sabemos cómo la gente podría percibir este tipo de androides" Albert Sanfeliu - Investigador de la UPC

Para ahondar en este debate, la universidad catalana organiza este viernes un simposio para reflexionar, por ejemplo, sobre los aspectos éticos y legales en el uso de androides así como los retos de cara a implementar una sociedad totalmente simbiótica en la que humanos y androides se vean obligados a convivir. En el marco de este proyecto, los investigadores también se disponen a instalar un avatar robótico en una de sus cafeterías universitarias para ver qué tal interactúa con los alumnos y demás curiosos que se acerquen a sus circuitos.