“É un honor que me escollesen a min porque hai moitos científicos galegos que son importantes”. Así se expresaba hai uns días para este xornal o investigador Xosé Bustelo tras coñecer a noticia de que pasaría a formar parte da Real Academia de Farmacia de Galicia. O padronés é un dos investigadores máis relevantes da nosa comunidade: traballa no Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca e no Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer, e actualmente é tamén o presidente da Federación de Sociedades Españolas de Oncología. Onte tiña lugar o acto de ingreso na sede da Real Academia de Farmacia de Galicia, en Santiago, e a presentación corría a cargo do catedrático de Medicina Legal da USC, Ángel Carracedo. “Acollemos hoxe na Academia a un dos investigadores máis notables da nosa terra que, malia traballar desde hai anos fóra dela, nunca deixou de ter unha estreita relación con Galicia”. Así arrancaba o discurso de presentación, no que desvelaba curiosidades como que decidiu estudar Bioloxía ante a “sorpresa e preocupación” da súa familia.

Hoxe é un dos científicos mundiais máis citados segundo a Stanford University Ranking e atesoura innumerables premios que acreditan a importancia das súas investigacións no ámbito oncolóxico. Xosé Bustelo, seguiu a contar Ángel Carracedo, decidiu marchar a Estados Unidos. “Foi durante esta estadía nos Estados Unidos cando esta paixón polo coñecemento do cancro a nivel xenético e molecular fructificou”. Logo regresou a España, onde leva xa 23 anos, pero non volveu a Galicia porque “daquela, e aínda hoxe en día, Galicia carecía de centros temáticos de investigación en cancro”, resalta Carracedo. Acabou, precisamente, argumentando que “se fóramos listos deberíamos aproveitarnos da debilidade de Xosé pola nosa terra para facerlle unha boa oferta que o enfeitice para vir de volta a facer ciencia no noso país”.