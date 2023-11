Ponte... Nas Ondas! presentou onte o seu modelo de boas prácticas aos futuros profesores. Foi en Valença, no marco do Master de Formación do Profesorado da Universidade de Vigo.

120 profesores do Máster de Profesorado da UVigo en Valença e Tui visitaronn a eurocidade Tui-Valença para coñecer as boas prácticas co PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial) e a creación do Centro do Patrimonio no edificio da alfándega de Valença do Minho.