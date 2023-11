A cantante, filóloga e docente María Xosé Silvar, Sés, é a gañadora do Premio Ramón Piñeiro Facer país. A Asociación Cultural Val de Láncara presentou onte no Consello da Cultura Galega o fallo da 21ª edición deste galardón, que recoñece o labor dunha persoa ou entidade galega a favor do desenvolvemento da comunidade. Isaac Díaz Pardo, Luis Tosar, Milladoiro e Margarita Ledo son algún dos anteriores gañadores deste certame.